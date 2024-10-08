Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Suç teşkil eden sosyal medya içerikleriyle ilgili soruşturma başlatıldı"

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Son dönemde, sosyal medya platformlarındaki suç içerikli paylaşımlar hakkında artan endişeler, yetkililerin bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, suç teşkil eden içeriklere karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, gençleri ve toplumu koruma amacıyla, internet üzerindeki suç unsurlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tunç’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

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Sosyal medyadaki suç içeriklerine karşı soruşturmalar başladı