Sosyal medyaya yönelik kısıtlama sona erdi: Erişim yeniden sağlandı

21 saatlik sosyal medya kısıtlaması sona erdi
X, Instagram, YouTube ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişim özellikle İstanbul bölgesinde dün gece kısıtlanmış ve yükleme hızları ciddi ölçüde yavaşlamıştı. Internetteki yerel sansürü izleyen Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği, X'de paylaşımda bulunarak uygulamaya son verildiğini açıkladı. Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Internet servis sağlayıcıları arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı kullanıcıların erişiminin biraz daha geç sağlanabileceği belirtiliyor.
