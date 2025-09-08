Sosyal medyaya yönelik kısıtlama sona erdi: Erişim yeniden sağlandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dün gece başlayanan X (Twitter), Instagram, YouTube ve TikTok’a yönelik bant daraltma uygulaması bu akşam saat 21.00 civarında kaldırıldı. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına yeniden normal hızda erişim sağlamaya başladı.

21 saatlik sosyal medya kısıtlaması sona erdi

X, Instagram, YouTube ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişim özellikle İstanbul bölgesinde dün gece kısıtlanmış ve yükleme hızları ciddi ölçüde yavaşlamıştı. Internetteki yerel sansürü izleyen Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği, X'de paylaşımda bulunarak uygulamaya son verildiğini açıkladı. Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Internet servis sağlayıcıları arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı kullanıcıların erişiminin biraz daha geç sağlanabileceği belirtiliyor.

