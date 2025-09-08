Giriş
    Sosyal medyaya yönelik kısıtlama sona erdi: Erişim yeniden sağlandı

    Dün gece başlayanan sosyal medyaya yönelik bant daraltma uygulaması bu akşam saat 21.00 civarında kaldırıldı. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına yeniden normal hızda erişim sağlamaya başladı.

    Sosyal medyaya yönelik kısıtlama sona erdi Tam Boyutta Gör
    Dün gece başlayanan X (Twitter), Instagram, YouTube ve TikTok’a yönelik bant daraltma uygulaması bu akşam saat 21.00 civarında kaldırıldı. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına yeniden normal hızda erişim sağlamaya başladı.

    21 saatlik sosyal medya kısıtlaması sona erdi

    X, Instagram, YouTube ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişim özellikle İstanbul bölgesinde dün gece kısıtlanmış ve yükleme hızları ciddi ölçüde yavaşlamıştı. Internetteki yerel sansürü izleyen Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği, X'de paylaşımda bulunarak uygulamaya son verildiğini açıkladı. Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

    Internet servis sağlayıcıları arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı kullanıcıların erişiminin biraz daha geç sağlanabileceği belirtiliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 3 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 4 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 5 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

