Söylenti: Google Stadia bu yaz sonu kapatılabilir

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Google, Stadia oyun akış hizmetini tamamen kapatmayı düşünüyor. Şirket tarafından kapatılan hizmetlerin kaydını tutan Killed by Google Twitter hesabına göre bu durum, Eylül ayı gibi erken bir tarihte veya 2022'nin sonundan önce gerçekleşebilir.

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Killed by Google'a göre, lisansları başka bir tarafa devretmeden hizmetin tamamen iptal edilmesinden bahsediyoruz. Söylenti doğru çıkarsa, Stadia için oyun satın alan kullanıcılar oyunlarını tamamen kaybedecek ve geri alınamayacak.

Google Stream mi geliyor?

Aynı zamanda, hizmetin olası bir reformundan da bahsediliyor. Sızıntılar, Google'ın oyun ve diğer medya alanlarını birleştirecek tek bir akış hizmeti Google Stream hizmetini oluşturma olasılığını düşündüğü yönünde.

Tabii ki bu bilgiye resmi olarak teyit edilene kadar dikkatle yaklaşılmalı. Ancak Google Stadia'nın kapatılmasının pek sürpriz olmayacağı söylenebilir. Zira hizmet büyük bir başarı getirmedi ve geçen yıl şirket, bu platform için oyun üreten kendi geliştirme stüdyolarını kapattı.

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