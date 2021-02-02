SpaceX'in ilk uzay turisti belli oldu: Milyarder Jared Isaacman tek başına kapsül kiraladı

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Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX, uzun süredir beklenen uzay turizmini nihayet bu yıl başlatıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre şirketin ilk uzay turisti, 37 yaşındaki milyarder Jared Isaacman olacak. Isaacman'ın, yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen bir görev için Crew Dragon kapsülündeki dört koltuğu satın aldığı açıklandı.

Yörüngede dört gün geçirecekler

Jared Isaacman'in liderlik edeceği Inspiration4 isimli görevde SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü kullanılacak. Görevde profesyonel profesyonel bir astronotun yer almayacağı belirtildi, yani Crew Dragon kapsülündeki dört kişi tam anlamıyla uzay turistleri olacak. Jared Isaacman, kendisi haricindeki diğer üç koltuğu bağışlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Elon Musk,"Inspiration4 tarihin ilk tamamıyla özel mürettebattan oluşan yörünge misyonu olacak. Görevde, şu anda Uzay İstasyonu'nda kenetlenmiş halde bulunan 'Resilience' Crew Dragon kapsülünü kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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Inspiration4 görevinde Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşmeyecek. Bunu yerine kapsülün iki ila dört günlük bir süre için yörüngede kalacağı ve Dünya'yı turlayacağı açıklandı. Jared Isaacman öncülüğündeki dört kişilik turist grubu, belli bir süre Dünya'yı yörüngeden izledikten sonra Yeryüzü'ne geri dönecek ve okyanusa iniş yapacak.

Koltukların ikisi hastaneye bağışlandı, diğeri çekilişle sahibini bulacak

Jared Isaacman, kiraladığı üç koltuktan ikisini Tennessee eyaletindeki, kanser hastalıklarına odaklanan tedavi ve araştırma hastanesi St. Jude'a bağışlıyor. Koltuklarının birisinin St. Jude çalışanlarından birisine şimdiden verildiği belirtildi. Kadın bir çalışan olduğu belirtilen bu kişinin ismi henüz açıklanmadı.

Kalan son koltuk ise çekilişle sahibini bulacak. Isaacman, bir bağış toplama etkinliği çerçevesinde çekiliş düzenlemeyi ve halktan birisine koltuğu vermeyi planlıyor. Isaacman'ın hedefi bu etkinlik sonucu en az 200 milyon dolar toplayııp St. Jude hastanesine bağışlamak. Kendisi de şimdiden 100 milyon dolar bağışlamış.

Söz konusu çekilişe katılmak için bağış yapma zorunluluğu yok ancak ABD vatandaşı olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'den katılmanız mümkün değil. Jared Isaacman çekiliş için yakında Super Bowl da dahil olmak üzere büyük reklamların yapılacağını ve konuyla ilgili tüm ülkede farkındalık yaratılacağını söyledi. Çekilişe muhtemelen müthiş bir ilgi olacak.

Inspiration4 görevinin resmi sitesi için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.space.com/spacex-unveils-inspiration4-all-private-spaceflight

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