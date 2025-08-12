Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon’un Starlink rakibi Kuiper, SpaceX sayesinde 100 uyduyu geçti

    Amazon, hava engellerini aşarak Kuiper projesinde 24 uyduyu daha yörüngeye yerleştirdi. Uydu sayısını 102’ye çıkaran şirket, 2026’ya kadar 1.600 uyduyu yörüngeye taşımak zorunda.

    Amazon’un Starlink rakibi Kuiper, 100 uyduyu geçti Tam Boyutta Gör
    Amazon, uzun süredir hava koşulları nedeniyle ertelenen Kuiper projesi fırlatmasını sonunda tamamladı. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen son görevde, 24 yeni uydu başarılı şekilde yörüngeye yerleştirildi. Böylece şirketin alçak yörüngedeki uydu sayısı 102’ye ulaştı.

    Fırlatma, Florida’daki Cape Canaveral üssünden yerel saatle 08.35’te yapıldı. Yaklaşık bir saat sonra SpaceX, tüm uyduların planlandığı gibi konuşlandırıldığını doğruladı. Aslında görev geçtiğimiz perşembe günü yapılacaktı ancak yağışlar nedeniyle üst üste dört kez ertelendi. Öte yandan bu, SpaceX'in yıl içindeki 100. fırlatmasıydı.

    Kuiper projesi, Amazon’un küresel internet hizmeti sağlama hedefinin merkezinde yer alıyor. Bu görevle birlikte şirket, rakibi Elon Musk’ın SpaceX şirketinin inşa ettiği Starlink ağı ile aynı pazarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Starlink, halihazırda yaklaşık 8.000 uydu ve 5 milyon kullanıcı ile bu alanda lider konumda bulunuyor.

    Amazon, ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) belirlediği Temmuz 2026’ya kadar en az 1.600 uydu yerleştirme zorunluluğunu karşılamak için zamanla yarışıyor. Tam kapasite hedefi ise 3.236 uyduyu Temmuz 2029’a kadar yörüngeye göndermek. Bu süreçte şirket, SpaceX dahil olmak üzere farklı roket sağlayıcılarıyla toplam 83 fırlatma anlaşması yaptı.

    Amazon, neden SpaceX’i tercih etti

    Her şeyden önce, SpaceX'in iki ana faaliyet alanından biri roket fırlatmaktır, diğeri de bahsettiğimiz Starlink. SpaceX, tüm müşterilerine fırlatma hizmetleri satıyor ve bunu kilogram başına en düşük fiyatla gerçekleştiriyor.

    Hatta SpaceX, doğrudan kendisine rakip firmaların da yüklerini yörüngeye taşıyor. Amazon Kuiper’den önce OneWeb ve AST SpaceMobile gibi uydu tabanlı bağlantı sunan rakiplerini de fırlattı.

    Amazon’un SpaceX’i seçme nedenlerinden biri de diğer alternatiflerin hazır olmaması. Falcon 9 roketi yüzlerce kez kullanıldı ve tahminlere göre fırlatma başı maliyeti sadece 15 milyon dolar. SpaceX’in rakiplerinden United Launch Alliance’ın (ULA) Vulcan roketi ise halen geliştirme sürecinde. Japonya ve Avrupa da fırlatma filolarını modernize ediyor. Amazon kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin fırlatma şirketi de New Glenn roketini hazırlıyor ama gelişim yavaş. Eskiden fırlatmalarda Rus roketleri sık sık kullanılırdı ancak Ukrayna savaşı sonrası gelen ambargolar nedeniyle Rusya, platformlarını kullanımdan çekti.

    Dolayısıyla bu dar takvimde en ideal ve güvenilir fırlatma seçeneği olarak yalnızca SpaceX kaldı. Amazon’un SpaceX dışında ULA Vulcan, Arianespace Ariane 6 ve Blue Origin New Glenn ile de anlaşması bulunuyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/08/11/amazon-kuiper-internet-satellites-launch.html https://arstechnica.com/space/2025/08/why-amazon-is-letting-its-rival-launch-its-satellites/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ofluların kökeni kazı kazan tüyoları 1 milyona alınacak arabalar wendy's türkiye devlette zirkonyum yaptıranlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum