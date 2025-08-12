Amazon’un Starlink rakibi Kuiper, SpaceX sayesinde 100 uyduyu geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon, uzun süredir hava koşulları nedeniyle ertelenen Kuiper projesi fırlatmasını sonunda tamamladı. SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen son görevde, 24 yeni uydu başarılı şekilde yörüngeye yerleştirildi. Böylece şirketin alçak yörüngedeki uydu sayısı 102’ye ulaştı.

Starlink rakibi ama SpaceX roketiyle fırlatıldı

Fırlatma, Florida’daki Cape Canaveral üssünden yerel saatle 08.35’te yapıldı. Yaklaşık bir saat sonra SpaceX, tüm uyduların planlandığı gibi konuşlandırıldığını doğruladı. Aslında görev geçtiğimiz perşembe günü yapılacaktı ancak yağışlar nedeniyle üst üste dört kez ertelendi. Öte yandan bu, SpaceX'in yıl içindeki 100. fırlatmasıydı.

Kuiper projesi, Amazon’un küresel internet hizmeti sağlama hedefinin merkezinde yer alıyor. Bu görevle birlikte şirket, rakibi Elon Musk’ın SpaceX şirketinin inşa ettiği Starlink ağı ile aynı pazarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Starlink, halihazırda yaklaşık 8.000 uydu ve 5 milyon kullanıcı ile bu alanda lider konumda bulunuyor.

Mars’a gidecek astronotların sağlığı yapay zekaya emanet 1 gün önce eklendi

Amazon, ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) belirlediği Temmuz 2026’ya kadar en az 1.600 uydu yerleştirme zorunluluğunu karşılamak için zamanla yarışıyor. Tam kapasite hedefi ise 3.236 uyduyu Temmuz 2029’a kadar yörüngeye göndermek. Bu süreçte şirket, SpaceX dahil olmak üzere farklı roket sağlayıcılarıyla toplam 83 fırlatma anlaşması yaptı.

Amazon, neden SpaceX’i tercih etti

Her şeyden önce, SpaceX'in iki ana faaliyet alanından biri roket fırlatmaktır, diğeri de bahsettiğimiz Starlink. SpaceX, tüm müşterilerine fırlatma hizmetleri satıyor ve bunu kilogram başına en düşük fiyatla gerçekleştiriyor.

Hatta SpaceX, doğrudan kendisine rakip firmaların da yüklerini yörüngeye taşıyor. Amazon Kuiper’den önce OneWeb ve AST SpaceMobile gibi uydu tabanlı bağlantı sunan rakiplerini de fırlattı.

Amazon’un SpaceX’i seçme nedenlerinden biri de diğer alternatiflerin hazır olmaması. Falcon 9 roketi yüzlerce kez kullanıldı ve tahminlere göre fırlatma başı maliyeti sadece 15 milyon dolar. SpaceX’in rakiplerinden United Launch Alliance’ın (ULA) Vulcan roketi ise halen geliştirme sürecinde. Japonya ve Avrupa da fırlatma filolarını modernize ediyor. Amazon kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin fırlatma şirketi de New Glenn roketini hazırlıyor ama gelişim yavaş. Eskiden fırlatmalarda Rus roketleri sık sık kullanılırdı ancak Ukrayna savaşı sonrası gelen ambargolar nedeniyle Rusya, platformlarını kullanımdan çekti.

Dolayısıyla bu dar takvimde en ideal ve güvenilir fırlatma seçeneği olarak yalnızca SpaceX kaldı. Amazon’un SpaceX dışında ULA Vulcan, Arianespace Ariane 6 ve Blue Origin New Glenn ile de anlaşması bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Amazon’un Starlink rakibi Kuiper, 100 uyduyu geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: