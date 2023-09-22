SpaceX, uydu interneti Starlink için Türkçe bilen çalışan arıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX CEO’su Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden sonra uydu tabanlı internet hizmeti Starlink’in Türkiye yolcuğu hızlandı. BTK’ya başvuruda bulunan firma gerekli onayları almaya yakınken şimdi de Starlink, Türkçe bilen temsilciler aradığını duyurdu.

Starlink için Türkçe bilen personel ilanı

SpaceX’in açmış olduğu ilan sayfasında firmanın, Starlink için akıcı bir şekilde Türkçe ve İngilizce konuşabilen Müşteri Destek personeli aradığını duyurdu. Elbette bu ilan Starlink’in yakında Türkiye’de hizmet vereceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Öte yandan ilana başvuracak olanlardan bazı yeterlilikler de isteniyor. Tatillerde ve günde 10-12 saat çalışabilme gibi şartlar koşuluyor. Aynı zamanda bu alanda en az bir yıl da deneyim aranıyor. Ücretlendirme ise saatlik 22 dolardan 24,50 dolara kadar uzanıyor. Bu da günlük 294 dolar veya yaklaşık 8.000 TL yapıyor.

Starlink nedir, fiyatı ne kadar?

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Alçak Dünya yörüngesine konumlanan bu uydularla iletişim bir alıcı (çanak gibi düşünülebilir) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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Starlink fiyatı ise bölge ve ülke bazlı değişiklik gösterebiliyor. Starlink’in standart aylık fiyatı 90 dolar ancak bu fiyat pakete göre 1.500 dolara kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte tek seferlik bir Starlink donanımı da satın almak gerekiyor. Bunun da taban fiyatı 599 dolar. Bu fiyat ev tipi sabit kullanım için geçerli. Ancak daha yüksek hız, bant genişliği veya mobilite gibi ihtiyaçlar gerekiyorsa 2.500 dolarlık donanımı almak gerekiyor. Starlink, 25 ile 220 Mbps internet hızı sunuyor.

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