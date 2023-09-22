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    SpaceX, uydu interneti Starlink için Türkçe bilen çalışan arıyor

    Görünüşe göre SpaceX’in uydu tabanlı internet hizmeti Starlink, Türkiye’ye gelmek üzere. SpaceX, Stalink bünyesinde çalışacak aylık 120 bin TL’den fazla maaşlı Türkçe bilen temsilciler arıyor.
    SpaceX, uydu interneti Starlink için Türkçe bilen çalışan arıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO’su Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden sonra uydu tabanlı internet hizmeti Starlink’in Türkiye yolcuğu hızlandı. BTK’ya başvuruda bulunan firma gerekli onayları almaya yakınken şimdi de Starlink, Türkçe bilen temsilciler aradığını duyurdu.

    SpaceX’in açmış olduğu ilan sayfasında firmanın, Starlink için akıcı bir şekilde Türkçe ve İngilizce konuşabilen Müşteri Destek personeli aradığını duyurdu. Elbette bu ilan Starlink’in yakında Türkiye’de hizmet vereceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Öte yandan ilana başvuracak olanlardan bazı yeterlilikler de isteniyor. Tatillerde ve günde 10-12 saat çalışabilme gibi şartlar koşuluyor. Aynı zamanda bu alanda en az bir yıl da deneyim aranıyor. Ücretlendirme ise saatlik 22 dolardan 24,50 dolara kadar uzanıyor. Bu da günlük 294 dolar veya yaklaşık 8.000 TL yapıyor.

    Uzay teknolojileri şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Alçak Dünya yörüngesine konumlanan bu uydularla iletişim bir alıcı (çanak gibi düşünülebilir) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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    Starlink fiyatı ise bölge ve ülke bazlı değişiklik gösterebiliyor. Starlink’in standart aylık fiyatı 90 dolar ancak bu fiyat pakete göre 1.500 dolara kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte tek seferlik bir Starlink donanımı da satın almak gerekiyor. Bunun da taban fiyatı 599 dolar. Bu fiyat ev tipi sabit kullanım için geçerli. Ancak daha yüksek hız, bant genişliği veya mobilite gibi ihtiyaçlar gerekiyorsa 2.500 dolarlık donanımı almak gerekiyor. Starlink, 25 ile 220 Mbps internet hızı sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 18 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 18 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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