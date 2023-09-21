Elon Musk’ın uydu interneti Starlink, Türkiye’ye geliyor

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, paylaşmış olduğu bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde Elon Musk’ın uydu interneti Starlink’in Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için adımların atıldığını aktardı. SpaceX’in Starlink internet hizmeti birçok ülkede faaliyet gösteriyor. BTK ile SpaceX yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantı aynı zamanda Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesinden sonra gerçekleşmesi dikkatleri çekti.

Starlink, Türkiye’ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yapmış olduğu açıklamada alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink’in Türkiye’de de faaliyette bulunmak için BTK’ya başvuruda bulunduklarını belirtti. Sayan, “Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız.” ifadelerini kullandı.

25 Eylül’de BTK’nın paydaşlarıyla Türkiye’deki tüm haberleşme sektörü ve kamuoyunun görüşleri alınacak. Bu toplantı sonrasında ise BTK, Starlink’in Türkiye macerasını değerlendirecek. Eğer BTK, Starlink’in Türkiye’de faaliyet göstermesi konusunda bir engel tespit etmezse gerekli lisanslama ve izinler sağlanacak. Ancak şimdilik Starlink’in Türkiye’de faaliyette bulunup bulunmayacağı kesin değil, sadece süreç olumlu bir şekilde ilerliyor.

Starlink nedir? Starlink fiyatı ne kadar?

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Alçak Dünya yörüngesine konumlanan bu uydularla iletişim bir alıcı (çanak gibi düşünülebilir) aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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Starlink fiyatı ise bölge ve ülke bazlı değişiklik gösterebiliyor. Starlink’in standart aylık fiyatı 90 dolar ancak bu fiyat pakete göre 1.500 dolara kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte tek seferlik bir Starlink donanımı da satın almak gerekiyor. Bunun da taban fiyatı 599 dolar. Bu fiyat ev tipi sabit kullanım için geçerli. Ancak daha yüksek hız, bant genişliği veya mobilite gibi ihtiyaçlar gerekiyorsa 2.500 dolarlık donanımı almak gerekiyor. Starlink, 25 ile 220 Mbps internet hızı sunuyor.

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