Minecraft 2 geliyor; Jason Momoa çekim tarihini paylaştı

Minecraft 2'nin Çekimlerine Nisan Ayında Başlanacak
İlk filmin yönetmeni olan Jared Hess, devam filminin de başında olacak. Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ilk filmde rol alan ünlü isimler de devam filmi için geri dönecek. O isimlerden biri olan Jason Momoa, bu hafta verdiği bir röportajda çekimlere ne zaman başlayacaklarını açıkladı. Minecraft 2'nin çekimlerine Nisan ayının sonunda başlanacak. Böylece film Temmuz 2027'deki vizyon tarihine rahat rahat yetişecek vakte sahbe olacak.
Jason Momoa, ikinci filmin senaryosunun ilk filmden bile iyi olduğun söylüyor: "Senaryo daha bile iyi. O kadar iyi ki; okurken kahkaha atıyordum. Senaryo okurken sesli güleli o kadar uzun zaman oldu ki. İlk filmin senaryosu beni şaşırtmıştı, bunda ise katıla katıla gülüyorum."
CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlayan Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: