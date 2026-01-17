Giriş
    Minecraft 2 geliyor; Jason Momoa çekim tarihini paylaştı

    Gişede büyük başarı yakalayan Bir Minecraft Filmi'nin devamı geliyor. Minecraft 2'de geri dönecek olan Jason Momoa, devam filminin çekimlerine ne zaman başlayacaklarını açıkladı.

    Minecraft 2 geliyor; Jason Momoa çekim tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl sinema dünyası adına yılın en büyük başarı hikâyelerinden biri Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) oldu. Popüler oyun serisinden uyarlanan film, gişede 957 milyon dolar hasılata ulaşarak beklentilerinin bile üzerine çıktı. Böylece olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Kısa süre önce resmi olarak duyurulan Minecraft 2, 23 Temmuz 2027'de vizyona girecek.

    Minecraft 2'nin Çekimlerine Nisan Ayında Başlanacak

    İlk filmin yönetmeni olan Jared Hess, devam filminin de başında olacak. Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ilk filmde rol alan ünlü isimler de devam filmi için geri dönecek. O isimlerden biri olan Jason Momoa, bu hafta verdiği bir röportajda çekimlere ne zaman başlayacaklarını açıkladı. Minecraft 2'nin çekimlerine Nisan ayının sonunda başlanacak. Böylece film Temmuz 2027'deki vizyon tarihine rahat rahat yetişecek vakte sahbe olacak.

    Jason Momoa, ikinci filmin senaryosunun ilk filmden bile iyi olduğun söylüyor: "Senaryo daha bile iyi. O kadar iyi ki; okurken kahkaha atıyordum. Senaryo okurken sesli güleli o kadar uzun zaman oldu ki. İlk filmin senaryosu beni şaşırtmıştı, bunda ise katıla katıla gülüyorum."

    CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlayan Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

