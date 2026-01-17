Minecraft 2 geliyor; Jason Momoa çekim tarihini paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl sinema dünyası adına yılın en büyük başarı hikâyelerinden biri Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) oldu. Popüler oyun serisinden uyarlanan film, gişede 957 milyon dolar hasılata ulaşarak beklentilerinin bile üzerine çıktı. Böylece olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Kısa süre önce resmi olarak duyurulan Minecraft 2, 23 Temmuz 2027'de vizyona girecek.

Minecraft 2'nin Çekimlerine Nisan Ayında Başlanacak

İlk filmin yönetmeni olan Jared Hess, devam filminin de başında olacak. Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ilk filmde rol alan ünlü isimler de devam filmi için geri dönecek. O isimlerden biri olan Jason Momoa, bu hafta verdiği bir röportajda çekimlere ne zaman başlayacaklarını açıkladı. Minecraft 2'nin çekimlerine Nisan ayının sonunda başlanacak. Böylece film Temmuz 2027'deki vizyon tarihine rahat rahat yetişecek vakte sahbe olacak.

Jason Momoa, ikinci filmin senaryosunun ilk filmden bile iyi olduğun söylüyor: "Senaryo daha bile iyi. O kadar iyi ki; okurken kahkaha atıyordum. Senaryo okurken sesli güleli o kadar uzun zaman oldu ki. İlk filmin senaryosu beni şaşırtmıştı, bunda ise katıla katıla gülüyorum."

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 5 ay önce eklendi

CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlayan Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

