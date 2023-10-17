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    Spotify kabul etti: iOS cihazlarda uygulama düzgün çalışmıyor

    Dünyanın en çok kullanılan müzik akış platformlarından biri olan Spotfiy son zamanlarda iOS cihazlarda performans sıkıntıları yaşıyor. Şirket konu hakkında açıklama yaptı.

    Spotify iOS cihazlarda düzgün çalışmıyor Tam Boyutta Gör

    Son zamanlarda özellikle iPhone kullanıcıları tarafından Spotfiy'ın düzgün çalışmadığına dair birçok şikayet ortaya çıktı. Spotfiy'ın topluluk forumunda birçok kullanıcı uygulamanın düzgün çalışmadığını dile getirdi. Spotify, bu sorunları resmi olarak kabul etti, ancak sorunun ne zaman çözüleceği hakkında henüz net bir bilgi vermedi.

    Müzik akış platformuna, iOS kullanıcılarından gelen şikayetler arasında uygulamanın çöktüğü ve şarkının çalarken ortasında durduğu gibi sorunlar yer aldı. İki Şirket bu sorunun Spotify iOS uygulamasının 8.8.72.623 sürümünden itibaren etkili olduğunu açıkladı ve sorun üzerinde çalıştığını bildirdi.

    Spotify, bu süre zarfında iOS uygulaması için üç yeni güncelleme yayınladı ve mevcut sürümü 8.8.78 olarak güncelledi. Ancak, bu güncellemeler genel iyileştirmeler içeriyor ve temel sorun hala tam olarak çözülememiş gibi görünüyor.

    iOS kullanıcıları, hala çökme ve rastgele çalma sorunları yaşamaya devam ediyorlar. Topluluk başlığındaki yorumlar, sorunların birkaç saat öncesine kadar devam ettiğini gösteriyor ve bazıları aylar öncesine dayanıyor. Özellikle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları arasında sorunun daha yaygın olduğu gözlemlendi. Spotfiy sorun üzerinde çalıştığını ancak kesin bir düzeltme tarihinin olmadığını belirtti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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