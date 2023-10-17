Spotify kabul etti: iOS cihazlarda uygulama düzgün çalışmıyor

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda özellikle iPhone kullanıcıları tarafından Spotfiy'ın düzgün çalışmadığına dair birçok şikayet ortaya çıktı. Spotfiy'ın topluluk forumunda birçok kullanıcı uygulamanın düzgün çalışmadığını dile getirdi. Spotify, bu sorunları resmi olarak kabul etti, ancak sorunun ne zaman çözüleceği hakkında henüz net bir bilgi vermedi.

Müzik akış platformuna, iOS kullanıcılarından gelen şikayetler arasında uygulamanın çöktüğü ve şarkının çalarken ortasında durduğu gibi sorunlar yer aldı. İki Şirket bu sorunun Spotify iOS uygulamasının 8.8.72.623 sürümünden itibaren etkili olduğunu açıkladı ve sorun üzerinde çalıştığını bildirdi.

Spotify, ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlamalar getiriyor! 6 gün önce eklendi

Spotify, bu süre zarfında iOS uygulaması için üç yeni güncelleme yayınladı ve mevcut sürümü 8.8.78 olarak güncelledi. Ancak, bu güncellemeler genel iyileştirmeler içeriyor ve temel sorun hala tam olarak çözülememiş gibi görünüyor.

iOS kullanıcıları, hala çökme ve rastgele çalma sorunları yaşamaya devam ediyorlar. Topluluk başlığındaki yorumlar, sorunların birkaç saat öncesine kadar devam ettiğini gösteriyor ve bazıları aylar öncesine dayanıyor. Özellikle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları arasında sorunun daha yaygın olduğu gözlemlendi. Spotfiy sorun üzerinde çalıştığını ancak kesin bir düzeltme tarihinin olmadığını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Spotify iOS cihazlarda düzgün çalışmıyor