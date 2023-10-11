Spotify, ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlamalar getiriyor!

Tam Boyutta Gör Spotify’ı ücretsiz kullananlar yakında şarkı tekrarlama, geri sarma, istenilen şarkıyı açma, çalma listesi sıralamalarını özelleştirme gibi işlevlere erişemeyecek. Musically’nin bildirdiğine göre, bu değişiklikler kullanıcılara uygulama içi bildirimle iletilecek.

Spotify, ücretsiz dinleyicileri için varsayılan çalma yöntemi olarak akıllı karışık çalmayı sunuyor. Smart shuffle, kullanıcının dinleme alışkanlıklarına göre çalma listesi dışındaki şarkıları sunuyor. Bu seçeneğe artık yalnızca Premium aboneler erişebilecek.

Hindistan'da uygulanmaya başlandı

Spotify, ücretsiz müzik dinleme seçeneği sunmasıyla öne çıkan müzik akış hizmeti ancak ücretsiz özellikleri giderek kısarak Premium’a zorluyor. Geri sarma, bir önceki şarkıya dönme gibi temel özelliklerin kaldırılması ilk aşamada Hindistan’da olacak; çok geçmeden Türkiye’ye de uygulanması kuvvetle muhtemel.

Spotify Superpremium paketin fiyatı ve özellikleri belli oldu 4 gün önce eklendi

Premium aboneler için yeni paket

Spotify, Premium kullanıcılar için de yeni bir paket sunmaya hazırlanıyor. Superpremium, akıllı çalma listeleri ve kullanıcıların beğendiği müziği bulmasına yardımcı olacak Soundcheck dahil bir dizi yeni özellik sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.