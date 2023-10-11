Spotify, ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlamalar getiriyor!

Spotify, ücretsiz dinleyicileri için varsayılan çalma yöntemi olarak akıllı karışık çalmayı sunuyor. Smart shuffle, kullanıcının dinleme alışkanlıklarına göre çalma listesi dışındaki şarkıları sunuyor. Bu seçeneğe artık yalnızca Premium aboneler erişebilecek.
Hindistan'da uygulanmaya başlandı
Spotify, ücretsiz müzik dinleme seçeneği sunmasıyla öne çıkan müzik akış hizmeti ancak ücretsiz özellikleri giderek kısarak Premium’a zorluyor. Geri sarma, bir önceki şarkıya dönme gibi temel özelliklerin kaldırılması ilk aşamada Hindistan’da olacak; çok geçmeden Türkiye’ye de uygulanması kuvvetle muhtemel.
Premium aboneler için yeni paket
Spotify, Premium kullanıcılar için de yeni bir paket sunmaya hazırlanıyor. Superpremium, akıllı çalma listeleri ve kullanıcıların beğendiği müziği bulmasına yardımcı olacak Soundcheck dahil bir dizi yeni özellik sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.