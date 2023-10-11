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    Anlık Bildirim

    Spotify, ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlamalar getiriyor!

    Ücretsiz Spotify kullanıcıları yeni kısıtlamalar yolda! Premium abonesi olmayan dinleyiciler artık uygulamada daha fazla sınırlamayla karşılaşacak.              
    spotify ücretsiz yeni kısıtlamalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify’ı ücretsiz kullananlar yakında şarkı tekrarlama, geri sarma, istenilen şarkıyı açma, çalma listesi sıralamalarını özelleştirme gibi işlevlere erişemeyecek. Musically’nin bildirdiğine göre, bu değişiklikler kullanıcılara uygulama içi bildirimle iletilecek.

    Spotify, ücretsiz dinleyicileri için varsayılan çalma yöntemi olarak akıllı karışık çalmayı sunuyor. Smart shuffle, kullanıcının dinleme alışkanlıklarına göre çalma listesi dışındaki şarkıları sunuyor. Bu seçeneğe artık yalnızca Premium aboneler erişebilecek.

    Hindistan'da uygulanmaya başlandı

    Spotify, ücretsiz müzik dinleme seçeneği sunmasıyla öne çıkan müzik akış hizmeti ancak ücretsiz özellikleri giderek kısarak Premium’a zorluyor. Geri sarma, bir önceki şarkıya dönme gibi temel özelliklerin kaldırılması ilk aşamada Hindistan’da olacak; çok geçmeden Türkiye’ye de uygulanması kuvvetle muhtemel.

    Premium aboneler için yeni paket

    Spotify, Premium kullanıcılar için de yeni bir paket sunmaya hazırlanıyor. Superpremium, akıllı çalma listeleri ve kullanıcıların beğendiği müziği bulmasına yardımcı olacak Soundcheck dahil bir dizi yeni özellik sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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