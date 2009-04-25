SSD pazarı büyüyor, marka ve model çeşitliliği artıyor

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Sabit disklerin yerini alarak geleceğin depolama standardı olacağı öngörülen SSD teknolojisi hızla gelişmeye devam ederken, olumlu projeksiyonlar pazardaki marka ve model çeşitliğinin artmasına ve bu sayede kullanıcılara daha fazla seçenek sunulmasınında önünü açıyor. İrili ufaklı pek çok firmanın girdiği ve/veya girmeye hazırlandığı pazarda yeni çözümlerini duyuran isimlerden biri de Japonya merkezli donanım üreticisi CFD oldu ve firma Interceptor serisi SSD ailesini duyurdu.

CFD firmasnın 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunduğu Interceptor serisi SSD modellerinin 2.5" boyutunda olduğu, SATA-II arabirimini desteklediği ve 32MB'lık ön bellek ile donatıldığı belirtiliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan ve modeline göre 200MB/sn-95MB/sn (32GB & 64GB) ila 240MB/sn-150MB/sn (128GB & 256GB) okuma/yazma hızları sunan SSD'ler 1 yıllık garanti ile satışa sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Interceptor serisi SSD ailesine yönelik olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

