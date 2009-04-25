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SSD pazarı büyüyor, marka ve model çeşitliliği artıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD pazarı büyüyor, marka ve model çeşitliliği artıyor
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Sabit disklerin yerini alarak geleceğin depolama standardı olacağı öngörülen SSD teknolojisi hızla gelişmeye devam ederken, olumlu projeksiyonlar pazardaki marka ve model çeşitliğinin artmasına ve bu sayede kullanıcılara daha fazla seçenek sunulmasınında önünü açıyor. İrili ufaklı pek çok firmanın girdiği ve/veya girmeye hazırlandığı pazarda yeni çözümlerini duyuran isimlerden biri de Japonya merkezli donanım üreticisi CFD oldu ve firma Interceptor serisi SSD ailesini duyurdu.

CFD firmasnın 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunduğu Interceptor serisi SSD modellerinin 2.5" boyutunda olduğu, SATA-II arabirimini desteklediği ve 32MB'lık ön bellek ile donatıldığı belirtiliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarını kullanan ve modeline göre 200MB/sn-95MB/sn (32GB & 64GB) ila 240MB/sn-150MB/sn (128GB & 256GB) okuma/yazma hızları sunan SSD'ler 1 yıllık garanti ile satışa sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen Interceptor serisi SSD ailesine yönelik olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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[sharpshooter] 10 yıl
Bi fiyatlar düşsede alsak, ah nerde 240mb/s okuma 150mb/s yazma hızları
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sertacaygun 10 yıl
Bir yıl çok az garanti süresi için...
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Permanent. 10 yıl
Yok ben almayayım
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sertacaygun 10 yıl
Bir çok az...
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1963bursa 10 yıl
512gb SSD lerin satışı hızlandığı anda SSD fiyatları tutunamaz. 64 GB modellerle yeterli şekilde çalışabilecek bir çok kullanıcı var.
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Huzur_02 10 yıl
Garanti Süresinin bir yıl olduğu belirtilmiş bana çok düşük geldi
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatlar ve garanti sürelerini daha uygun hale getirseler keşke
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djkubi 10 yıl
Fiyat politikaları çok yavaş ilerliyor. Üreticilerin daha hızlı olaması lazım. Alınabilecek seviyedeki fiyatı ilk kim veririse pazarın lideri o olur.
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jay jay justified 10 yıl
2 sene sonraki alıcı nesil için rahatlıkla tavsiyede bulunuruz arkadaşlar
Şimdilik "evet güzelmiş" deyip geçebiliriz
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MrPerFormance 10 yıl
O kadar çok firma ssd üretiyorki yakında bedava alacaz. Mekanik disklerin ucuzlama hızına göre daha hızlı bir ucuzlama seyri izleyecek gibi. İş entegre devreler olunca herkez üretiyor.
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murettep 10 yıl
1-2 yıl içinde blu-ray 2-3 yıl içinde ssd yaygınlaşır.türkiyede birkaç fabrika olsaydı bare ithal kadar pahalı olmazdı.
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punchpranha 10 yıl
fiyatlar hala kaf dağının tepesinde böyle giderse biz sadece ya haberlerini okumakla yetinir üzülürüz yada çıksa ne olucakki isterse 1 petabyte ssd yapsınlar istediği fiyata satsınlar diyipte boşveririz içimiz gide gide
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ataman1941 10 yıl
Özellikle sessiz PC için çok güzel bir gelişme.Tabii fiyatlar hala çok yüksek ama 1 yıl içerisinde alınabilecek duruma gelebileceklernini tahmin ediyorum.
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alattin_nuri 10 yıl
ne 1 yılı ne 2 yılı 3 yıldan önce alınabiilir seviyelere düsmezzzzzzzzz
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: ataman1941

Özellikle sessiz PC için çok güzel bir gelişme.Tabii fiyatlar hala çok yüksek ama 1 yıl içerisinde alınabilecek duruma gelebileceklernini tahmin ediyorum.

Mesela ben 2 adet 60GB Vertex aldım ve 2 adet Raptorun traktör gibi gürültüsünde kurtuldum.

Bir tek kasa içinde ki fanlar kaldı. Umarım yakında hem performanslı hem de ısınmayan islemci ve ekran kartlarini piyasada görebiliriz.
Yaşasin sessiz PC !
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