SSD'de yeni oyuncu Crucial RealSSD'si ile başa oynuyor

SSD dünyası herkes tarafından kabullendikçe oyuncuların sayısı artıyor ve rekabet hem performans hem de fiyat kısmında kızışıyor. Bunun son örneği Micron tabanlı MLC Flash ve Marvell kontrolcü kullanan Crucial SSD oldu. Intel-Micron ile ortak üretim olan flash bellekler Intel tarafından Indilinx kontrolcüsü ile gelirken, Micron'da kendi kontrolcüsünü koyuyor. SSD dünyasında her zaman olduğu gibi üretim nm'si fiyatı, kontrolcü ise performans konusunda büyük etken oluyor. Anandtech uzun süre önce bu ürünle ilgili incelemeler yapmış durumda fakat şubat ayında piyasaya çıkan ürünün yaşadığı sorunlar nedeniyle şimdiye kadar tavsiye edilecek hale gelmediği belirtiliyor.

Ürün en çok ilgiyi en hızlı sata olan SATA 3.0 yada 6 Gb/s hızındaki bağlantısı ile çekiyor çünkü diğer bütün rakipleri SATA 2.0'ı kullanmaktalar ayrıca sıralı okumada verdiği hız değeri 355 Mb/sn ile rakiplerine fark atıyorlar. Tabii gerçek dünyaya baktığınızda sıralı okumanın çokda bir faydası olmadığı gerçek. Esas önemli olan genelde rastgele okumalar oluyor. Burada da Crucial Real SSD rakiplerini geçmeye başarmış. Doğal olarak sürücü Trim desteği ile beraber geliyor. Anandtech'in yaptığı testlere göre Crucial'ın tek eksiği Trim desteğinin olmadığı işletim sistemlerinde sürücünün belli bir süre sonra yavaşlamaya başlaması. Ayrıca 256 Gb'lık modeli daha hızlı yazma sonuçlarına sahip bu sayede ilk defa olsa bile SandForce kontrolcülere rakip olabilecek bir kontrolcü çıkmış oldu.

Testte önemli bir noktada sıralı 128 kb okuma testinde SATA II ile bağlanan tüm disklerin artık bir araya toplanmış olmaları. Kısaca bağlantı arayüzünün ciddi bir sıkıntı olduğu kesin çünkü Crucial Real SSD Sata III ile bağlandığında aldığı sonuç %20 oranında artmış. Sonuçlara göre eğer 100 Gb seviyesinde bir çözüm için halen OCZ Vertex gibi Sandforce önerilirken, 256 Gb kapasite ve 6 Gb/sn hızında bağlarsanız birde üstüne Windows 7 kullanırsanız en yüksek performans kesinlikle el değiştirdi.