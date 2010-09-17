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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SSD'de yeni oyuncu Crucial RealSSD'si ile başa oynuyor

SSD dünyası o kadar hızlı gelişiyor ki artık SATA II bağlantısı yetmemeye başladı ama kontrolcüler SATA III desteği olmadığından bir nevi hız sınırı oluşuyordu. Crucial RealSSD bu sınırı ilk geçen dis
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
14
HDD / SSD
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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SSD dünyası herkes tarafından kabullendikçe oyuncuların sayısı artıyor ve rekabet hem performans hem de fiyat kısmında kızışıyor. Bunun son örneği Micron tabanlı MLC Flash ve Marvell kontrolcü kullanan Crucial SSD oldu. Intel-Micron ile ortak üretim olan flash bellekler Intel tarafından Indilinx kontrolcüsü ile gelirken, Micron'da kendi kontrolcüsünü koyuyor. SSD dünyasında her zaman olduğu gibi üretim nm'si fiyatı, kontrolcü ise performans konusunda büyük etken oluyor. Anandtech uzun süre önce bu ürünle ilgili incelemeler yapmış durumda fakat şubat ayında piyasaya çıkan ürünün yaşadığı sorunlar nedeniyle şimdiye kadar tavsiye edilecek hale gelmediği belirtiliyor.

Ürün en çok ilgiyi en hızlı sata olan SATA 3.0 yada 6 Gb/s hızındaki bağlantısı ile çekiyor çünkü diğer bütün rakipleri SATA 2.0'ı kullanmaktalar ayrıca sıralı okumada verdiği hız değeri 355 Mb/sn ile rakiplerine fark atıyorlar. Tabii gerçek dünyaya baktığınızda sıralı okumanın çokda bir faydası olmadığı gerçek. Esas önemli olan genelde rastgele okumalar oluyor. Burada da Crucial Real SSD rakiplerini geçmeye başarmış. Doğal olarak sürücü Trim desteği ile beraber geliyor. Anandtech'in yaptığı testlere göre Crucial'ın tek eksiği Trim desteğinin olmadığı işletim sistemlerinde sürücünün belli bir süre sonra yavaşlamaya başlaması. Ayrıca 256 Gb'lık modeli daha hızlı yazma sonuçlarına sahip bu sayede ilk defa olsa bile SandForce kontrolcülere rakip olabilecek bir kontrolcü çıkmış oldu.

Testte önemli bir noktada sıralı 128 kb okuma testinde SATA II ile bağlanan tüm disklerin artık bir araya toplanmış olmaları. Kısaca bağlantı arayüzünün ciddi bir sıkıntı olduğu kesin çünkü Crucial Real SSD Sata III ile bağlandığında aldığı sonuç %20 oranında artmış. Sonuçlara göre eğer 100 Gb seviyesinde bir çözüm için halen OCZ Vertex gibi Sandforce önerilirken, 256 Gb kapasite ve 6 Gb/sn hızında bağlarsanız birde üstüne Windows 7 kullanırsanız en yüksek performans kesinlikle el değiştirdi.

 

Crucial Real SSD
64 GB
128 GB
256 GB
NAND Tipi
Micron® MLC
Micron® MLC
Micron® MLC
Kontrolcü
Marvell
Marvell
Marvell
Sıralı Okuma Hızı
365 Mb/sn SATA 6Gb/sn
265 Mb/sn SATA 3Gb/sn
365 Mb/sn SATA 6gb/sn
265 Mb/sn SATA 3Gb/sn
365 Mb/sn SATA 6gb/sn
265 Mb/sn SATA 3Gb/sn
Sıralı Yazma Hızı
75 Mb/sn SATA 6Gb/sn
75 Mb/sn SATA 3Gb/sn
140 Mb/sn SATA 6Gb/sn
140 Mb/sn SATA 3Gb/sn
215 Mb/sn SATA 6Gb/sn
215 Mb/sn SATA 3Gb/sn
Rastgele 4K Okuma
60.000 IOPS
60.000 IOPS
60.000 IOPS
Rastgele 4K Yazma
15.000 IOPS
30.000 IOPS
45.000 IOPS
Transfer Hızı
6Gb/sn / SATA III
6Gb/sn / SATA III
6Gb/sn / SATA III

http://www.anandtech.com/show/3812/the-ssd-diaries-crucials-realssd-c300 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
bu fiyatta giderse bende eski sistem hdd kullanırım naapalım ...yapcak bişey yokk
veya sistem için biraz ucuzlarsa alırım depolama için dayan eski hdddlere
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re@per 9 yıl

vidoko

bu fiyatta giderse bende eski sistem hdd kullanırım naapalım ...yapcak bişey yokk
veya sistem için biraz ucuzlarsa alırım depolama için dayan eski hdddlere


+1
en güzeli
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DH Misafiri 9 yıl
dizüstümde 500 gb olmasa idi durmaz alırdım en azından testini kendim yapardım
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DH Misafiri 9 yıl
bende HDD kullanmayı tercih ederim en az 10 yıl
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aspirin_00 9 yıl
sağa baksam ssd sola baksam ssd ya artık bu fiyatları 100 dolara çekselerde alsak artık ya
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Visam Lord 9 yıl
Okadar uzun süre olduki su SSDler gün yüzüne cıkalı içimdeki ses "bir üst teknolojiyi hazırladılar bile oğluuuuum" diyor...
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xense 9 yıl
valla ben paraya kıydım corsair F240 aldım sandforce 1200 kontrolcusu ile geliyor. inanılmaz güzel sadece sistem uykudan uyanırken bazen reset atıyor ama neden kaynaklanıyor anlamadım. rast gele oluyor. bazen oluyor bazen olmuyor. gecen gün diski eski 320gb segate 7200rpm ile değiştirdim. 30dk sonra dayanamayıp ssd'ye döndüm hemen. bu ürünlerin birazda kapasiteleridaha hızlı gelişirse cok iyi olur piyasada yeterince marka kalan sorunlar fiyat ve kapasite. ama kesinlikle değer diye düşünüyorum. makina iyice sessizleşti buda ayrı bir durum.
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FRAPS 9 yıl
Mekanik disklere karşı özel bir sempatim var. Uzun yıllar daha yavaşta olsalar kullanmayı planlıyorum
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mistifa 9 yıl
Bu haberdeki "yenilik" artık Crucial'ın bu ssd diskinin tüm sorunlarından kurtulmus olması mı, orasını tam anlamadım. Bir sonraki sistemimde kesinlikle ssd disk olacak, belki de intelin yeni ssd ürünlerini bekleyip öyle karar vermek gerek.
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darkaura 9 yıl
yurtdisinda 60gb OCZ Vertex2 130eu lara inmis durumda. ve hala dusuyor. geizhals.at/...
ssd icin artik alinabilcek fiyatlara indi denebilir. hala kullanicilarin geneli icin pahali olabilir ama meraklisi yada ihtiyaci olan icin kesinlikle yuksek bir fiyat degil.
fabrika degerleri 285mb/s okuma, 275mb/s yazma. ben kendi testlerimde 250mb/s yi gectim. Uzerinde windows calisiyor olmasaydi fabrika degerlerinede ulasabilirdim. yani etiketinde yazani veriyor.
bence bu fiyat bu performansa deger. cok farkediyor. windows resmen kanatlandi.

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tolgaciik 9 yıl
valla bu tip haberler yapılırken "mekanik disklerin yerini alması beklenen" deniliyor ama ne hikmetse 4 yıldır bir türlü alamadı.. Bu gidişlede daha uzun bir süre alamayacak....
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Batuist 9 yıl
son kullanıcı ne zaman alabilecek bunları o konuda bir bilgi var mı :) sanırım profesyonel pazarın doyuma ulaştığı noktada artık üreticiler potansiyel pazar olarak son kullanıcıları görecektir ki bu kapasitelerle profesyonel pazarın doyuma ulaşması biraz zaman alır gibi..
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