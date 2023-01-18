Stadia kontrolcüsünün Bluetooth bağlantısı açıldı: 31 Aralık’tan önce güncellenmesi gerek

Tam Boyutta Gör 2019 yılının sonlarında büyük sözler ile hayata geçirilen Stadia projesi, artık son saatlerini yaşıyor. Stadia’nın kapatılacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve Google, kullanıcıların donanım ve yazılım satın alımları için iade bile yapmıştı ancak birçok Stadia kullanıcısı, kontrolcülerini kullanmaya devam etmek istiyordu. Bu duruma ilişkin şikayetlerin artmasının ardından Google, geçtiğimiz günlerde Stadia kontrolcüsünün Bluetooth fonksiyonlarını açacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından firma, Stadia kontrolcüsüne resmen tekrar hayat verdi.

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Bluetooth fonksiyonlarını açmak için 31 Aralık son gün

Stadia’nın kontrolcü güncellemesi için servisin kapanacağı günü bekleyen Google, kontrolcünün güncellemesini resmen yayınladı. Chrome üzerinden bir araç olarak kullanıma sunulan Bluetooth aktivasyon servisi, kontrolcünün Wi-Fi fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor ve artık standart bir Bluetooth kontrolcüsü gibi kullanılmasına izin veriyor. Kablo ile bilgisayara bağlayarak yapılan güncelleme geri alınamıyor ve kontrolcünün Wi-Fi fonksiyonları sonsuza kadar kayboluyor.

Bluetooth profilinde Windows, macOS, Android ve ChromeOS’ta çalışacak olan cihaz birçok açıdan artık bir Xbox kontrolcüsü gibi kullanılabilir olacak. Stadia kontrolcüsüne sahip olanların bu güncellemeyi yapması için 31 Aralık 2023’e kadar süre veriliyor. Bu tarihten sonra cihazın Bluetooth modu aktifleştirilemeyecek. Eğer Stadia kontrolcüsüne sahipseniz, bahsi geçen güncellemeyi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

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Stadia kontrolcüleri için son güncelleme yayınlandı