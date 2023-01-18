Microsoft'un Activision Blizzard anlaşmasına bir itiraz da AB'den geliyor

Avrupa Komisyonu anlaşmadan endişeli
Konuya yakın kaynaklara göre Avrupa Komisyonu, FTC’ye (ABD Federal Ticaret Komisyonu) benzer şekilde Activision Blizzard anlaşmasına itiraz etmeye hazırlanıyor. Microsoft’un ise bu kaygıları gidermek adına komisyonla görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilirken, nihai karar 11 Nisan tarihinde açıklanacak.
Hatırlayacak olursak yazılım devi, FTC'nin endişeleri karşısında Call of Duty oyunları için Nintendo ve Valve ile 10 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu nedenle Microsoft, Avrupa Komisyonu için de benzer tavizlerde bulunabilir.
Bilindiği üzere Sony, diğer oyunların yanı sıra Call of Duty'nin Xbox'a özel hale getirilmesinden ve PlayStation kullanıcılarının popüler yapıma erişemeyeceğinden endişeli. Ayrıca kısa süre önce düzenleyici kurumlara ve Sony'e ek olarak Nvidia ve Google, anlaşmaya itiraz eden isimler arasına eklendi. İki şirket, Activision Blizzard satın alımının haksız avantaj sağlayacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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