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    Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi

    Amerika'nın en büyük üniversitelerinden bir tanesi olan Stanford, eğitim görevlilerinden bir tanesinin koronavirüs testinde pozitif sonuç almasının ardından uzaktan olmayan eğitime ara verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi
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    Stanford University bünyesinde 9 Mart 2020’den itibaren sınıftan eğitimi devam eden derslerin tamamı iptal edildi. Bu karar, eğitim görevlilerinden bir tanesinin koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkmasıyla alındı ve öğrencilerin kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Üniversitenin dekanlarından birisi olan Persis Drell tarafından yapılan açıklamaya göre bahsi geçen eğitim görevlisiyle muhtemel etkileşimi olan öğrencilerin hiçbiri, testten pozitif sonuçla çıkmadı fakat ihtimalleri azaltmak için mümkün olan derslerin tümü uzaktan eğitim modeline geçirilerek öğrenim sürdürülecek.

    California’daki Santa Clara bölgesinde yer alan Stanford, şimdiye kadar eyalette en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü bölge. Cuma günü itibariyle bölgede virüs testinden pozitif sonuç alan kişi sayısı 24.

    Ayrıca Bkz. "ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede"

    Stanford’dan önce University of Washington da koronavirüs sebebiyle derslerini çevrimiçi ortama taşımış ve öğrencilerinin evlerinde kalmalarını istemişti. Washington eyaletinde şimdiye kadar koronavirüse bağlı olarak 11 kayıtlı ölüm gerçekleşti



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 1 hf.
    "uzaktan olmayan egitime ara verildi. " bu cumlede bir tuaflik var. ayrica bu kadar bir yazida 7 dis baglanti vermissiniz ilginc.
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    Mion 1 hf.
    Eeee bize ne bundan?
    1 Yanıt Yanıtla
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    kuasudba 1 hf.
    niye, dua etmeyi akıl edememişler mi
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