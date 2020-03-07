Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi

Tam Boyutta Gör

Stanford University bünyesinde 9 Mart 2020’den itibaren sınıftan eğitimi devam eden derslerin tamamı iptal edildi. Bu karar, eğitim görevlilerinden bir tanesinin koronavirüs testinden pozitif sonuç çıkmasıyla alındı ve öğrencilerin kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Üniversitenin dekanlarından birisi olan Persis Drell tarafından yapılan açıklamaya göre bahsi geçen eğitim görevlisiyle muhtemel etkileşimi olan öğrencilerin hiçbiri, testten pozitif sonuçla çıkmadı fakat ihtimalleri azaltmak için mümkün olan derslerin tümü uzaktan eğitim modeline geçirilerek öğrenim sürdürülecek.

California’daki Santa Clara bölgesinde yer alan Stanford, şimdiye kadar eyalette en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü bölge. Cuma günü itibariyle bölgede virüs testinden pozitif sonuç alan kişi sayısı 24.

Ayrıca Bkz. "ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede"

Stanford’dan önce University of Washington da koronavirüs sebebiyle derslerini çevrimiçi ortama taşımış ve öğrencilerinin evlerinde kalmalarını istemişti. Washington eyaletinde şimdiye kadar koronavirüse bağlı olarak 11 kayıtlı ölüm gerçekleşti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.