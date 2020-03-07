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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insanlığın derin uzayda farklı gezegenlere kanat açabilmesi için devam eden çalışmalar sırasında üretilen marullar, araştırmaya göre yeryüzünde yetişenlerle eşdeğer.
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    Uzay
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede
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    Astronotlar tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yetiştirilen bir marul türü, yapılan araştırmayla kanıtlandığı üzere Dünya’dakiler kadar iyi ve besleyici. NASA’dan Gioia Massa, Christina Khodadad ve diğer araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre 2014 ve 2016 arasında istasyonda yetiştirilen marullar, Dünya yüzeyinde benzer şartlarla yetiştirilenlerle kıyaslandığında çok yakın özelliklere ve besleyicilik seviyesine sahip.

    İstasyonda ve yüzeyde yetiştirilen marullar arasındaki ana farklılık, uzayda yetişenler üzerinde daha fazla mikroorganizma yaşaması. Bu mikroorganizmalar ise uzay istasyonunun kendi mikroflorasını oluşturmuş olmasından geliyor ve hiçbiri insana zararlı değil. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan ve görevlerini sürdüren astronotların herhangi bir şekilde gıda eksikliği ya da başka eşyalara ihtiyacı yok, bu ihtiyaçlar yeryüzünden düzenli olarak gönderilen kargo roketleriyle gideriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz"

    Araştırmacılar tarafından açıklanana göre, şimdilik uzay istasyonunda yetiştirilenler ile ekibin yiyecek ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Uzun süreli yolculuklardan oluşacak derin uzay görevlerine yönelik devam eden çalışmalar, insanoğlunun Dünya gezegeninden bağımsız olarak hayatta kalabilmesine odaklanıyor.



    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00199/full Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 hf. en beğenilen
    Tıpkı bir bilim kurgu filmi gibi... Bir de 50 yıl sonrasını düşününce...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 1 hf.
    Demek ki dünyada marullar çok kötü yetiştiriliyor
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    antigravity74100 1 hf.
    En büyük hayallerimden biri de uzayda ekolojik sistemli uydular oluşturmaktı. Bu hayalimin gelecekte gerçek olmasında bir engel olmadığı anlaşılıyor. Hayal kurmak ücretli ve suç da değildir. Hayaller olmazsa geleceğe şekil veremeyiz.
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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 hf. en beğenilen
    Tıpkı bir bilim kurgu filmi gibi... Bir de 50 yıl sonrasını düşününce...
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