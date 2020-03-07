ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede

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Astronotlar tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yetiştirilen bir marul türü, yapılan araştırmayla kanıtlandığı üzere Dünya’dakiler kadar iyi ve besleyici. NASA’dan Gioia Massa, Christina Khodadad ve diğer araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre 2014 ve 2016 arasında istasyonda yetiştirilen marullar, Dünya yüzeyinde benzer şartlarla yetiştirilenlerle kıyaslandığında çok yakın özelliklere ve besleyicilik seviyesine sahip.

İstasyonda ve yüzeyde yetiştirilen marullar arasındaki ana farklılık, uzayda yetişenler üzerinde daha fazla mikroorganizma yaşaması. Bu mikroorganizmalar ise uzay istasyonunun kendi mikroflorasını oluşturmuş olmasından geliyor ve hiçbiri insana zararlı değil. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan ve görevlerini sürdüren astronotların herhangi bir şekilde gıda eksikliği ya da başka eşyalara ihtiyacı yok, bu ihtiyaçlar yeryüzünden düzenli olarak gönderilen kargo roketleriyle gideriliyor.

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Araştırmacılar tarafından açıklanana göre, şimdilik uzay istasyonunda yetiştirilenler ile ekibin yiyecek ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Uzun süreli yolculuklardan oluşacak derin uzay görevlerine yönelik devam eden çalışmalar, insanoğlunun Dünya gezegeninden bağımsız olarak hayatta kalabilmesine odaklanıyor.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00199/full

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