Yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'den yeni fragman geldi

Star Trek: Starfleet Academy, adından da anlaşılacağı üzere, Yıldız Filosu Akademisi'nde geçiyor ve Akademi'de eğitim alan genç subay adaylarına odaklanıyor.
Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta Başlayacak
Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.
Modern Star Trek'in başındaki isim olan Alex Kurtzman, Starfleet Academy'nin yaratıcı ekibinin de başında yer alıyor. Kurtzman diziyi Noga Landau (Nancy Drew) ile birlikte hazırladı.
Yayınlanan bu yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta başlayacak.