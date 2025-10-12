Yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'den yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Şu sıralar ABD'de düzenlenmekte olan New York Comic-Con, pek çok fragmanın ve haberin paylaşımına sahne oluyor. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan dizilerden biri de yeni Star Trek dizisi Star Trek: Starfleet Academy oldu. Paramount+, yakında izleyici ile buluşacak diziden yeni bir fragman paylaştı.

Star Trek: Starfleet Academy, adından da anlaşılacağı üzere, Yıldız Filosu Akademisi'nde geçiyor ve Akademi'de eğitim alan genç subay adaylarına odaklanıyor.

Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta Başlayacak

Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

Star Trek'in öngördüğü teknolojiler artık uzayda kullanılıyor 1 ay önce eklendi

Modern Star Trek'in başındaki isim olan Alex Kurtzman, Starfleet Academy'nin yaratıcı ekibinin de başında yer alıyor. Kurtzman diziyi Noga Landau (Nancy Drew) ile birlikte hazırladı.

Yayınlanan bu yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: