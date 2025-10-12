Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'den yeni fragman geldi

    Star Trek dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Yıldız Filosu Akademisi'nde eğitim alan genç subayların hikâyesini anlatacak Star Trek: Starfleet Academy dizisinden yeni bir fragman paylaşıldı.

    Yeni Star Trek dizisi Starfleet Academy'den yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar ABD'de düzenlenmekte olan New York Comic-Con, pek çok fragmanın ve haberin paylaşımına sahne oluyor. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan dizilerden biri de yeni Star Trek dizisi Star Trek: Starfleet Academy oldu. Paramount+, yakında izleyici ile buluşacak diziden yeni bir fragman paylaştı.

    Star Trek: Starfleet Academy, adından da anlaşılacağı üzere, Yıldız Filosu Akademisi'nde geçiyor ve Akademi'de eğitim alan genç subay adaylarına odaklanıyor.

    Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta Başlayacak

    Hikâyenin merkezinde genç karakterler yer aldığı için, oyuncu ekibi daha çok adını pek duymadığımız genç oyunculardan oluşuyor. Kerrice Brooks, Karim Diane, George Hawkins, Bella Shephard, Zoe Steiner, ve Gina Yashere, oyuncu kadrosunda yer alan bu genç isimleri oluşturuyor. Ancak onların yanında Paul Giamatti ve Holly Hunter gibi sinema dünyasından tanıdığımız iki usta oyuncu da yer alıyor.

    Modern Star Trek'in başındaki isim olan Alex Kurtzman, Starfleet Academy'nin yaratıcı ekibinin de başında yer alıyor. Kurtzman diziyi Noga Landau (Nancy Drew) ile birlikte hazırladı.

    Yayınlanan bu yeni fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Star Trek: Starfleet Academy, 15 Ocak'ta başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi ticaret nedir arka planda uygulama yenileme nedir nietzsche okuma sırası i20 şerit takip kapatma akülü araba kumandası kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum