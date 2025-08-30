Scarface'in yeni versiyonu çekiliyor; Başrol oyuncusu belli oldu

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı suç filmleri arasında yer alan Scarface'in (Yaralı Yüz) bir yeniden çevriminin çekilmesi yıllardır gündemde. Hatta birkaç yıl önce bu projeye hayata geçirilmeye epey yaklaştı. Ancak günün sonunda ortaya somut bir proje çıkmadı. Ne var ki Hollywood Scarface'in peşini bırakmış değil. Şimdi farklı bir ekip yeni bir Scarface uyarlaması için çalışmalara başladı.

Yeni Scarface'te Tony Montana'yı Danny Ramirez Canlandıracak

Hazırlıklarına başlanan yeni Scarface, doğrudan 1983 yapımı filmin bir yeniden çevrimi olmayacak. Bunun yerine, Armitage Trail'in o filme de kaynaklık eden 1930 tarihli romanını yeniden sinemaya uyarlayacak. Al Pacino'nun ölümsüzleştirdiği Tony Montana karakterini bu kez genç oyuncu Danny Ramirez canlandıracak.

Zaten bu projeyi hayata geçirmeye çalışan isim de Ramirez. Yapımcı ortağıyla birlikte Scarface projesini yeniden canlandırmaya çalışan Ramirez, şimdi bu proje için birlikte çalışacağı bir yönetmen arıyor. Ancak proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik bir yönetmen ya da stüdyo ile anlaşılmış değil.

Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 hf. önce eklendi

1983 yapımı Scarface, Küba’dan göç eden Tony Montana’nın yükselişini ve düşüşünü konu alıyordu. Sıfırdan başlayıp uyuşturucu ticareti üzerinden şehrin en güçlü isimlerinden birine dönüşen Tony, acımasızlığı, açgözlülüğü ve hırsıyla kısa sürede zirveye ulaşıyor. Ancak aynı hırs, onu eninde sonunda trajik bir sona sürüklüyor. Al Pacino’nun ikonik performansıyla ölümsüzleşen Scarface, Amerikan rüyasının karanlık yüzünü en çarpıcı şekilde yansıtan suç filmlerinden biri olarak sinema tarihinde önemli bir yere sahip. O yüzden bu yeni versiyonun onu aratmaması zor olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: