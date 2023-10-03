Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink, “uzay lazeri” ile internet hızını artırıyor

    SpaceX, geçtiğimiz günlerde yörüngeye 'uzay lazerli' Starlink V2 mini uydularını fırlattı. Takımyıldızdaki uydular arasındaki veri transferleri artık çok daha hızlı olacak.
    Starlink, “uzay lazeri” ile internet hızını artırıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın SpaceX'i, uydularının lazerler aracılığıyla iletişim kurabilen yeni versiyonlarını fırlattıktan sonra uzay tabanlı internet hizmetlerinde bir kilometre taşına daha ulaştı. Starlink tarafından paylaşılan bir X gönderisinde yeni nesil uydularını geçen hafta yörüngeye fırlatıldığı doğrulandı.

    Uzay tabanlı internet hizmetleri, SpaceX'in Starlink'in ilk uydularını üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce fırlatmasıyla hızlanmaya başladı. SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketleri ve uzaktan internete bağlanmak isteyen kullanıcıların sayısının artması sayesinde hizmet hızla büyüdü. Halihazırda ise 2 milyondan fazla küresel kullanıcı sayısına ulaşılmış durumda.

    Starlink ilk olarak 2021 yılında lazer tabanlı iletişim özelliklerine sahip uydular fırlattı. İlk parti uydular kutup yörüngesine fırlatıldı ve yer istasyonlarının kurulmasının zor olduğu Alaska üzerinde internet hizmetleri sağladı. Yer istasyonları, Startlink'in uyduları ile bilgilerin depolandığı veri merkezleri arasında bir aracı görüyor. Bunlar Starlink'in sizi internete bağlayabilmesini sağlamada kritik öneme sahip olmaya devam ederken Starlink, uydular ve yer istasyonları arasındaki veri transferlerini azaltmanın yollarını arıyor. V2 Mini'lerdeki lazer tabanlı iletişim de tam olarak burada devreye giriyor.

    Uydular Arası Optik Bağlantılar (Optical Intersatellite Links) olarak adlandırılan bu uzay lazerleri, takımyıldız içindeki uyduların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Bu yöntem, yer istasyonu ile uydular arasındaki sürekli iletişimi atladığından, müşteriler için internet hızlarının iyileştirilmesine yardımcı olmakta ve gecikme sürelerini azaltmakta.

    Starlink'in X gönderisine göre takımyıldızı, binlerce kilometre uzakta olsalar bile uydular arası iletişimi kesin bir doğrulukla sağlayan bu tür 8.000'den fazla lazerle donatılacak. Bu tür lazer bağlantılarının her birinde veri transferleri 100 Gbps (125 MB/s) hızında gerçekleştirilebilecek.

    Starlink, “uzay lazeri” ile internet hızını artırıyor Tam Boyutta Gör
    Starlink, uzay tabanlı internet hizmetlerinin denizcilik ve havacılık endüstrileri gibi alanlardaki uygulamalarını artırmayı hedefliyor. Takımyıldızındaki uydu sayısının artmasıyla (an itibariyle uydu sayısı 5 binden fazla), bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu küresel kapsama alanı sağlama talepleri karşılanacak.

    Ticari müşterilerin yanı sıra Starlink, sektördeki rekabet arttığı için mevcut bireysel müşteri tabanını da mutlu etmek istiyor olabilir. Amazon'un Starlink ile birlikte düşündüğü Kuiper projesi hayata geçemezken, bir diğer potansiyel rakip OneWeb, takımyıldızının kurulumunu tamamladı ve yakında hizmet sunmaya başlaması bekleniyor.

    Araştırmalar Starlink'in internet hizmetlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğunda geniş bant bağlantılardan daha hızlı olduğunu gösterse de, hizmet sektöre yeni girenlerle arasına yeterli mesafeyi koymak ve bir adım önde olmak istiyor. Starlink, şimdilik Türkiye’de hizmet vermiyor ancak bu alanda resmi boyutta görüşmeler sürüyor. Starlink Türkiye Genel Müdürü ataması, BTK başvurusu ve sektör tepkileri hizmetin çok uzakta olamadığını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sürekli dejavu yaşamak remember me türkçe yama sınava girmeden parayla ehliyet alma ps4 bluetooth kulaklık desteklemiyor en az yakan scooter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız