Starlink, “uzay lazeri” ile internet hızını artırıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın SpaceX'i, uydularının lazerler aracılığıyla iletişim kurabilen yeni versiyonlarını fırlattıktan sonra uzay tabanlı internet hizmetlerinde bir kilometre taşına daha ulaştı. Starlink tarafından paylaşılan bir X gönderisinde yeni nesil uydularını geçen hafta yörüngeye fırlatıldığı doğrulandı.

Uzay tabanlı internet hizmetleri, SpaceX'in Starlink'in ilk uydularını üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce fırlatmasıyla hızlanmaya başladı. SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketleri ve uzaktan internete bağlanmak isteyen kullanıcıların sayısının artması sayesinde hizmet hızla büyüdü. Halihazırda ise 2 milyondan fazla küresel kullanıcı sayısına ulaşılmış durumda.

Starlink'in V2 Mini uyduları

Starlink ilk olarak 2021 yılında lazer tabanlı iletişim özelliklerine sahip uydular fırlattı. İlk parti uydular kutup yörüngesine fırlatıldı ve yer istasyonlarının kurulmasının zor olduğu Alaska üzerinde internet hizmetleri sağladı. Yer istasyonları, Startlink'in uyduları ile bilgilerin depolandığı veri merkezleri arasında bir aracı görüyor. Bunlar Starlink'in sizi internete bağlayabilmesini sağlamada kritik öneme sahip olmaya devam ederken Starlink, uydular ve yer istasyonları arasındaki veri transferlerini azaltmanın yollarını arıyor. V2 Mini'lerdeki lazer tabanlı iletişim de tam olarak burada devreye giriyor.

Uydular Arası Optik Bağlantılar (Optical Intersatellite Links) olarak adlandırılan bu uzay lazerleri, takımyıldız içindeki uyduların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Bu yöntem, yer istasyonu ile uydular arasındaki sürekli iletişimi atladığından, müşteriler için internet hızlarının iyileştirilmesine yardımcı olmakta ve gecikme sürelerini azaltmakta.

Starlink'in X gönderisine göre takımyıldızı, binlerce kilometre uzakta olsalar bile uydular arası iletişimi kesin bir doğrulukla sağlayan bu tür 8.000'den fazla lazerle donatılacak. Bu tür lazer bağlantılarının her birinde veri transferleri 100 Gbps (125 MB/s) hızında gerçekleştirilebilecek.

Starlink’in geleceği

Tam Boyutta Gör Starlink, uzay tabanlı internet hizmetlerinin denizcilik ve havacılık endüstrileri gibi alanlardaki uygulamalarını artırmayı hedefliyor. Takımyıldızındaki uydu sayısının artmasıyla (an itibariyle uydu sayısı 5 binden fazla), bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu küresel kapsama alanı sağlama talepleri karşılanacak.

Ticari müşterilerin yanı sıra Starlink, sektördeki rekabet arttığı için mevcut bireysel müşteri tabanını da mutlu etmek istiyor olabilir. Amazon'un Starlink ile birlikte düşündüğü Kuiper projesi hayata geçemezken, bir diğer potansiyel rakip OneWeb, takımyıldızının kurulumunu tamamladı ve yakında hizmet sunmaya başlaması bekleniyor.

Türkiye, Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor 4 gün önce eklendi

Araştırmalar Starlink'in internet hizmetlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğunda geniş bant bağlantılardan daha hızlı olduğunu gösterse de, hizmet sektöre yeni girenlerle arasına yeterli mesafeyi koymak ve bir adım önde olmak istiyor. Starlink, şimdilik Türkiye’de hizmet vermiyor ancak bu alanda resmi boyutta görüşmeler sürüyor. Starlink Türkiye Genel Müdürü ataması, BTK başvurusu ve sektör tepkileri hizmetin çok uzakta olamadığını gösteriyor.

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