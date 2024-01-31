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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’a 55 milyar dolarlık şok: En zenginler listesinde gerileyebilir

    Elon Musk’ın devasa tazminat paketi bir süredir Tesla hissedarlarının açtığı dava nedeniyle tartışma konusu oluyordu. Şimdi ise mahkeme, Musk’un tazminat paketini iptal etme kararı aldı.
    Elon Musk, 55 milyar dolarlık maaş paketini alamayacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2018 yılında Elon Musk'a 55 milyar dolarlık bir ödeme paketi sunarak onu dünyanın en zenginleri listesinde zirveye taşımıştı. Şimdi ise mahkeme, şirket ile CEO arasındaki anlaşmayı geçersiz kıldı ve tazminatı hissedarlar için adil olmayan "akıl almaz bir meblağ" olarak nitelendirdi. En nihayetinde Musk, 55 milyar dolarlık maaş paketini alamayacak.

    ABD Delaware eyaletindeki Chancery mahkemesi Richard Tornetta tarafından açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Tesla hissedarı, otomobil üreticisini, CEO’sunu haksız yere zenginleştiren bir paketi onaylayarak güvene dayalı görevini ihlal etmekle suçlamıştı. Yargıç Kathaleen McCormick kararında, Musk'ın Tesla adına ücret paketini müzakere etmekten sorumlu olan yöneticilerle "sıkı bağlara sahip olduğunu" belirterek paketi iptal etti.

    Musk, en zenginler listesinde üçüncülüğe düşebilir

    Bloomberg'in haberine göre, karar temyizden geçerse Musk'ın servetini tehdit edecek. Bu paketteki opsiyonlar olmadan, Musk sadece dünyanın en zengin üçüncü insanı olabiliyor.

    Tesla hissedarları 2018 yılında Musk'a, o dönem Tesla'nın değerinin 10 katından fazla olan 650 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi de dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarına ulaşması için teşvik veren paketi onaylamıştı. Dava belirli bir soruya dayanıyordu: Musk planı verirken hissedarları yanlış yönlendirdi mi? Dava açan yatırımcı Richard Tornetta'nın avukatı Greg Varallo, yatırımcılara planı Musk'ın bizzat hazırladığının ya da yönetim kurulu üyelerinin Musk'a borçlu olduğunun söylenmediğini belirtti.

    Davadaki en büyük sorulardan biri Musk'ın Tesla'nın ne kadarını kontrol ettiğiydi - sadece hisseleri aracılığıyla değil. Mahkeme yargıcı McCormick, "Musk, bir yöneticinin bir şirket üzerinde sahip olabileceği maksimum etkiye sahipti" diyor. Bu atıf, yönetim kurulunun Musk ile çok yakın ilişkilere sahip olmasına dayanıyor.

    Öte yandan Musk, son zamanlarda Tesla üzerinde daha fazla kontrol talep ediyor ve bu ayın başlarında X'te yapay zeka çalışmalarını sürdürmek için şirketin en az yüzde 25'ine sahip olmak istediğini açıkladı. Bu açıkça Tesla'ya bir ültimatom olarak algılandı. Bu da Musk'ın şu anda sahip olduğu yüzde 13'lük hissenin yaklaşık iki katı anlamına geliyor.

    Elon Musk, alınan kararın ardından X’te şunu paylaştı: "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." Son olarak, Elon Musk ve taraflarının bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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