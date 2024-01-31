Elon Musk’a 55 milyar dolarlık şok: En zenginler listesinde gerileyebilir

ABD Delaware eyaletindeki Chancery mahkemesi Richard Tornetta tarafından açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Tesla hissedarı, otomobil üreticisini, CEO’sunu haksız yere zenginleştiren bir paketi onaylayarak güvene dayalı görevini ihlal etmekle suçlamıştı. Yargıç Kathaleen McCormick kararında, Musk'ın Tesla adına ücret paketini müzakere etmekten sorumlu olan yöneticilerle "sıkı bağlara sahip olduğunu" belirterek paketi iptal etti.
Musk, en zenginler listesinde üçüncülüğe düşebilir
Bloomberg'in haberine göre, karar temyizden geçerse Musk'ın servetini tehdit edecek. Bu paketteki opsiyonlar olmadan, Musk sadece dünyanın en zengin üçüncü insanı olabiliyor.
Tesla hissedarları 2018 yılında Musk'a, o dönem Tesla'nın değerinin 10 katından fazla olan 650 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi de dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarına ulaşması için teşvik veren paketi onaylamıştı. Dava belirli bir soruya dayanıyordu: Musk planı verirken hissedarları yanlış yönlendirdi mi? Dava açan yatırımcı Richard Tornetta'nın avukatı Greg Varallo, yatırımcılara planı Musk'ın bizzat hazırladığının ya da yönetim kurulu üyelerinin Musk'a borçlu olduğunun söylenmediğini belirtti.
Davadaki en büyük sorulardan biri Musk'ın Tesla'nın ne kadarını kontrol ettiğiydi - sadece hisseleri aracılığıyla değil. Mahkeme yargıcı McCormick, "Musk, bir yöneticinin bir şirket üzerinde sahip olabileceği maksimum etkiye sahipti" diyor. Bu atıf, yönetim kurulunun Musk ile çok yakın ilişkilere sahip olmasına dayanıyor.
Öte yandan Musk, son zamanlarda Tesla üzerinde daha fazla kontrol talep ediyor ve bu ayın başlarında X'te yapay zeka çalışmalarını sürdürmek için şirketin en az yüzde 25'ine sahip olmak istediğini açıkladı. Bu açıkça Tesla'ya bir ültimatom olarak algılandı. Bu da Musk'ın şu anda sahip olduğu yüzde 13'lük hissenin yaklaşık iki katı anlamına geliyor.
Elon Musk, alınan kararın ardından X’te şunu paylaştı: "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." Son olarak, Elon Musk ve taraflarının bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.