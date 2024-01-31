Elon Musk’a 55 milyar dolarlık şok: En zenginler listesinde gerileyebilir

Tam Boyutta Gör Tesla, 2018 yılında Elon Musk'a 55 milyar dolarlık bir ödeme paketi sunarak onu dünyanın en zenginleri listesinde zirveye taşımıştı. Şimdi ise mahkeme, şirket ile CEO arasındaki anlaşmayı geçersiz kıldı ve tazminatı hissedarlar için adil olmayan "akıl almaz bir meblağ" olarak nitelendirdi. En nihayetinde Musk, 55 milyar dolarlık maaş paketini alamayacak.

ABD Delaware eyaletindeki Chancery mahkemesi Richard Tornetta tarafından açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Tesla hissedarı, otomobil üreticisini, CEO’sunu haksız yere zenginleştiren bir paketi onaylayarak güvene dayalı görevini ihlal etmekle suçlamıştı. Yargıç Kathaleen McCormick kararında, Musk'ın Tesla adına ücret paketini müzakere etmekten sorumlu olan yöneticilerle "sıkı bağlara sahip olduğunu" belirterek paketi iptal etti.

Musk, en zenginler listesinde üçüncülüğe düşebilir

Bloomberg'in haberine göre, karar temyizden geçerse Musk'ın servetini tehdit edecek. Bu paketteki opsiyonlar olmadan, Musk sadece dünyanın en zengin üçüncü insanı olabiliyor.

Tesla hissedarları 2018 yılında Musk'a, o dönem Tesla'nın değerinin 10 katından fazla olan 650 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesi de dahil olmak üzere belirli kilometre taşlarına ulaşması için teşvik veren paketi onaylamıştı. Dava belirli bir soruya dayanıyordu: Musk planı verirken hissedarları yanlış yönlendirdi mi? Dava açan yatırımcı Richard Tornetta'nın avukatı Greg Varallo, yatırımcılara planı Musk'ın bizzat hazırladığının ya da yönetim kurulu üyelerinin Musk'a borçlu olduğunun söylenmediğini belirtti.

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Davadaki en büyük sorulardan biri Musk'ın Tesla'nın ne kadarını kontrol ettiğiydi - sadece hisseleri aracılığıyla değil. Mahkeme yargıcı McCormick, "Musk, bir yöneticinin bir şirket üzerinde sahip olabileceği maksimum etkiye sahipti" diyor. Bu atıf, yönetim kurulunun Musk ile çok yakın ilişkilere sahip olmasına dayanıyor.

Öte yandan Musk, son zamanlarda Tesla üzerinde daha fazla kontrol talep ediyor ve bu ayın başlarında X'te yapay zeka çalışmalarını sürdürmek için şirketin en az yüzde 25'ine sahip olmak istediğini açıkladı. Bu açıkça Tesla'ya bir ültimatom olarak algılandı. Bu da Musk'ın şu anda sahip olduğu yüzde 13'lük hissenin yaklaşık iki katı anlamına geliyor.

Elon Musk, alınan kararın ardından X’te şunu paylaştı: "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." Son olarak, Elon Musk ve taraflarının bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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Elon Musk, 55 milyar dolarlık maaş paketini alamayacak