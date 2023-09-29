Türkiye, Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor

- Türkiye kendi alçak yörünge uydu sistemini kurmayı planlıyor
- Türkiye’de Starlink şirketi kuruldu
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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, “Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi." dedi.
Türkiye kendi alçak yörünge uydu sistemini kurmayı planlıyor
Koç, Türkiye'nin kendi alçak yörünge uydu sistemini yerli olarak kurma projesini duyurdu. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Ülkeler, kendi alçak yörüngeli sistemlerini kurmak yönünde çalışmalarına devam ediyor. Mesela Güney Kore önce lisansı verdi, sonra devlet olarak kendi alçak yörünge sistemlerini kurmak için çalışmalara başladı. Starlink şu anda tek. Biz nasıl Türksat ile yüksek yörüngede varsak alçak yörüngede de olmamız lazım. Türkiye olarak bu alana yatırım yapıp projeler geliştireceğiz." dedi.
Türkiye’de Starlink şirketi kuruldu
Starlink, ülkemizde Starlink Türkiye isimli şirket kurdu. Tesla Türkiye’nin CEO’su Kemal Geçer, aynı zamanda Starlink Türkiye şirketinin CEO’luk görevini üstlenecek.
Starlink ile Türkiye arasında regülasyonlar konusunda anlaşmaya varılması ve teknik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Koç, şunları söyledi:
"Uyduların birbirine zarar vermemesi gerekiyor. Uydu iletişimde beraber çalışabilmek çok önemli. Onun için belli testler yapılacak. Sonrasında takvimi kendileri belirlerler. (Starlink) Bu tür şirketler dünyanın 92 ülkesinde oldukları için global olarak her yerde kapsama olmasını istiyorlar. Tabii bu işler devam ettikten sonra da başka yatırımlar yapmayı da düşünüyorlar."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.