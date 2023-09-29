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    Türkiye, Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor

    Starlink, Türkiye'de hizmet vermek için resmi görüşmelere devam ederken Türkiye'nin kendi alçak yörünge uydu sistemini kurma planı ortaya çıktı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç
    Türkiye, Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uydudan internet şirketi Starlink, Türkiye’de hizmet vermek için resmi görüşmeler gerçekleştiriyor. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Starlink’in Türkiye başvurusu ve Türkiye’nin Starlink benzeri alçak yörünge uydu sistemi planı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, “Hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de diğer kurumlarımız Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi gerektiği ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalarımız Starlink ekibine bildirildi." dedi.

    Türkiye kendi alçak yörünge uydu sistemini kurmayı planlıyor

    Koç, Türkiye'nin kendi alçak yörünge uydu sistemini yerli olarak kurma projesini duyurdu. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Ülkeler, kendi alçak yörüngeli sistemlerini kurmak yönünde çalışmalarına devam ediyor. Mesela Güney Kore önce lisansı verdi, sonra devlet olarak kendi alçak yörünge sistemlerini kurmak için çalışmalara başladı. Starlink şu anda tek. Biz nasıl Türksat ile yüksek yörüngede varsak alçak yörüngede de olmamız lazım. Türkiye olarak bu alana yatırım yapıp projeler geliştireceğiz." dedi.

    Türkiye, Starlink benzeri uydu sistemi kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Uydudan internet için iki farklı uydu sistemi kullanılıyor. Türksat gibi şirketler dünyadan 35 bin kilometre uzakta, geo senkron yörüngeden internet hizmeti sunuyor. Starlink ise alçak yörünge sisteminde, dünyaya 500 kilometre yakınlıkta hizmet veriyor. Starlink çok daha yüksek hızda ve daha düşük gecikmeyle internet hizmeti sunuyor. Starlink, alçak yörüngeden internet hizmeti sunan ilk firma olarak dikkat çekiyor.

    Starlink, ülkemizde Starlink Türkiye isimli şirket kurdu. Tesla Türkiye’nin CEO’su Kemal Geçer, aynı zamanda Starlink Türkiye şirketinin CEO’luk görevini üstlenecek.

    Starlink ile Türkiye arasında regülasyonlar konusunda anlaşmaya varılması ve teknik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Koç, şunları söyledi:

    "Uyduların birbirine zarar vermemesi gerekiyor. Uydu iletişimde beraber çalışabilmek çok önemli. Onun için belli testler yapılacak. Sonrasında takvimi kendileri belirlerler. (Starlink) Bu tür şirketler dünyanın 92 ülkesinde oldukları için global olarak her yerde kapsama olmasını istiyorlar. Tabii bu işler devam ettikten sonra da başka yatırımlar yapmayı da düşünüyorlar."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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