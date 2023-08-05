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    Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL'ye yükseldi

    Steam'de 1 milyon TL'lik fiyat etiketine sahip bir oyun ortaya çıktı. Spooky Men adlı çok oyunculu korku oyunu ilk çıktığı zaman 0.59 dolardan satılıyordu.      
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    Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL oldu Tam Boyutta Gör
    Reddit kullanıcıları Steam'deki çok oyunculu korku oyunu Spooky Men'de anormal bir fiyat değişikliği olduğunu fark ettiler. Oyunun geliştiricileri, piyasaya çıktığında 0.59 dolardan satılan oyun için şimdi 999.999.99 TL istiyorlar.

    Steam'deki fiyat bölgeye göre farklılık gösteriyor. Örneğin Spooky Men'in ABD'deki güncel fiyatı 999.999.99 dolar iken Rusya'daki güncel fiyatı 9.999.999 ruble. Türkiye'de ise 999.999.99 TL'den satılıyor. Büyük olasılıkla, Spooky Men'i piyasaya süren Bloody Bear stüdyosu hem şaka olsun, hem de oyunları daha fazla konuşulsun diye fiyatı ütopik şekilde yükseltti. Zira oyun popüler değildi.

    Oyunun reytingi yükseldi

    SteamDB'ye göre, Mayıs ayı başında piyasaya sürülmesinden bu yana maksimum çevrimiçi oyuncu sayısı 7 kullanıcıyı geçmiyor. Popülerlik seviyesi 59 sentlik fiyat etiketiyle yapılan satışlardan ve kopyalarının Discord üzerinden dağıtılmasından bile etkilenmedi.

    Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL oldu Tam Boyutta Gör
    Oyuncular ise şirketin bu şakasını benimsediler ve hatta oyun hakkında olumlu geri bildirimler bırakmaya başladılar. Bu sayede oyunun reytingi %62'ye yükseldi.
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