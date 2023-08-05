Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL'ye yükseldi

Tam Boyutta Gör Reddit kullanıcıları Steam'deki çok oyunculu korku oyunu Spooky Men'de anormal bir fiyat değişikliği olduğunu fark ettiler. Oyunun geliştiricileri, piyasaya çıktığında 0.59 dolardan satılan oyun için şimdi 999.999.99 TL istiyorlar.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! 3 Ağustos 1 gün önce eklendi

Steam'deki fiyat bölgeye göre farklılık gösteriyor. Örneğin Spooky Men'in ABD'deki güncel fiyatı 999.999.99 dolar iken Rusya'daki güncel fiyatı 9.999.999 ruble. Türkiye'de ise 999.999.99 TL'den satılıyor. Büyük olasılıkla, Spooky Men'i piyasaya süren Bloody Bear stüdyosu hem şaka olsun, hem de oyunları daha fazla konuşulsun diye fiyatı ütopik şekilde yükseltti. Zira oyun popüler değildi.

Oyunun reytingi yükseldi

SteamDB'ye göre, Mayıs ayı başında piyasaya sürülmesinden bu yana maksimum çevrimiçi oyuncu sayısı 7 kullanıcıyı geçmiyor. Popülerlik seviyesi 59 sentlik fiyat etiketiyle yapılan satışlardan ve kopyalarının Discord üzerinden dağıtılmasından bile etkilenmedi.

Tam Boyutta Gör Oyuncular ise şirketin bu şakasını benimsediler ve hatta oyun hakkında olumlu geri bildirimler bırakmaya başladılar. Bu sayede oyunun reytingi %62'ye yükseldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL oldu