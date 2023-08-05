Steam'de 0.59 dolara satılan oyunun fiyatı 1 milyon TL'ye yükseldi

Steam'deki fiyat bölgeye göre farklılık gösteriyor. Örneğin Spooky Men'in ABD'deki güncel fiyatı 999.999.99 dolar iken Rusya'daki güncel fiyatı 9.999.999 ruble. Türkiye'de ise 999.999.99 TL'den satılıyor. Büyük olasılıkla, Spooky Men'i piyasaya süren Bloody Bear stüdyosu hem şaka olsun, hem de oyunları daha fazla konuşulsun diye fiyatı ütopik şekilde yükseltti. Zira oyun popüler değildi.
Oyunun reytingi yükseldi
SteamDB'ye göre, Mayıs ayı başında piyasaya sürülmesinden bu yana maksimum çevrimiçi oyuncu sayısı 7 kullanıcıyı geçmiyor. Popülerlik seviyesi 59 sentlik fiyat etiketiyle yapılan satışlardan ve kopyalarının Discord üzerinden dağıtılmasından bile etkilenmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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