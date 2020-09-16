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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu

    SteelSeries Arctis 9 kalbosuz oyuncu kulaklığı aynı anda 2.4GHz üzerinden ve Bluetooth üzerinden cihazlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. SteelSeries Arctis 9 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu
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    SteelSeries markasının oyuncu donanımları sektöründe çok beğenilen Arctis kulaklık serisi büyümeye devam ediyor. SteelSeries Arctis 9 üst seviyede oyunculara en iyi ses deneyimini hedefliyor.

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    SteelSeries Arctis 9 özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Arctis 9 serinin son üyeleri gibi kayıpsız ses iletimine odaklanıyor. Firmanın özel 2.4GHz bağlantısı yüksek kalitedeki sesi en düşük gecikmede oyuncuya ulaştırıyor. Aynı anda Bluetooth bağlantısını kullanarak müzik dinleme veya telefon cevaplama gibi işlemlerinize de olanak tanıyor. Arctis soundscape ise sesin nereden geldiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

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    Kulaklığın kafa bandı çelik ile güçlendirilmiş bir iskelete sahip ve süspansiyon şeridi ekstra konfor sağlıyor. Kapaklar üzerindeki Airweave kumaş yastık ise uzun oyun sürelerinde rahat etmenize yardımcı oluyor.

    Kulaklıktaki mikrofon Discord tarafından onaylı. ClearCast teknolojisi çift yönlü tasarım ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabiliyor. ChatMix için kulaklık üzerindeki tuşlar hızlı bir kontrol imkanı sunuyor. Tek şarj ile 20 saate yakın kesintisiz kullanım sunan SteelSeries Arctis 9 modeli 200 Avro fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/272217/steelseries-launches-arctis-9-dual-wireless-headset-for-pc-and-playstation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN (Ozan ) 54 dk.
    Üşenmedim saydım 15 kere bildirimi gelmiş.



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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. (düzenlendi)
    steelseries arctis 7 wireless modelini 1.5 sene kullandım 1 kere kulagım agrıdı basım agrıdı derdi olmadı

    1 saat jarz edip 19 20 saat kullandım konfor olarak söylenecek laf yok yeni versiyonunda bt varmış tam evde herşeyde kullanmalık
    yeni sistemimde tekrardan steelseries arctis tercih edicem.
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