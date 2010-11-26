SteelSeries, Diablo III temalı yeni fare altlığını kullanıma sundu

Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan SteelSeries, yeni fare altlığı ile Diablo III tutkunlarını hedef alıyor. Blizzard'ın ünlü RPG oyunu için hazırlanan 270 x 320 x 2 mm boyutlarındaki yeni altlığın lazar ve optik teknolojili fareler için özel olarak optimize edildiği belirtiliyor. Uzun süreli kullanımda en yüksek oyun deneyimi için kaymaz alt yüzeye sahip olan fare altılığının üzerine uzun süredir merakla beklenen oyundaki barbar karakterinin işlendiğini görüyoruz.

SteelSeries tarafından satışa sunulan yeni fare altlığının yurt dışı satış fiyatı 14.99 dolar açıklandı.