SteelSeries, Diablo III temalı yeni fare altlığını kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan SteelSeries, yeni fare altlığı ile Diablo III tutkunlarını hedef alıyor. Blizzard'ın ünlü RPG oyunu için hazırlanan 270 x 320 x 2 mm boyutlarındaki yeni altlığın lazar ve optik teknolojili fareler için özel olarak optimize edildiği belirtiliyor. Uzun süreli kullanımda en yüksek oyun deneyimi için kaymaz alt yüzeye sahip olan fare altılığının üzerine uzun süredir merakla beklenen oyundaki barbar karakterinin işlendiğini görüyoruz.
SteelSeries tarafından satışa sunulan yeni fare altlığının yurt dışı satış fiyatı 14.99 dolar açıklandı.
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her şeyden önce mousepad efsane. hakikaten adamlar oturmuş geliştirmişler. bunla birlikte Diablo3 mouse da aldım. League of Legends ve CS hastasıyım ikisinde de performansım deli gibi arttı. Oyun çıksın 10 milyon tık garantili mouseun anasını ağlatana kadar oynamazsam neyim.
ha barbarın da hastasıyız.
Steelseries kullanıcısı bir gamer olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bir mousepadde en önemli özellik en ufak hareketi algılama, mousepad yüzeyinin akıcı olması (tabi ki kaliteli bir mousela) ve mousepad in kaymamasıdır. işte bu yüzden bazı çok bilgili (!) arkadaşlar optimize nin ne olduğunu anlayamamışlar.. anlatayım.. SS Qck Diablo kauçuk tabana sahiptir ve kauçuk taban, fiberoptik kumaş yüzeyle birlikte, bu seride yeniden tasarlanmıştır. Bu mousepad her türlü yüzeyde (tırtıklı masalar, bozuk zeminler, cam alanlar vs vs) size pürüzsüz bir oyun alanı sunar.. Teşhirde olan yerler var isim vermeyeyim, oralarda gidip mousepadin altına bakanlar mikro girinti ve çıkıntıların olduğunu görecektir.. kullanırken yerinden oynatmayı deneyin bakalım, oynuyor mu? =) Optik mikro dokuma kumaş ise farenin akıcılığını ve hassasiyetini artırır.. Sonuç olarak hem tarz hem de çok kaliteli bi ürün sunmuş adamlar. Evet sadece bi mousepad ama progamerların belki de en önem verdiği ekipmanları bunlar.. sorusu olan varsa yanıtlamaktan mutlu olurum.. selamlar.. Sylathera
Bu arada resim Diablo'dan çok Knight'ı hatırlattı bana :)