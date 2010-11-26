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SteelSeries, Diablo III temalı yeni fare altlığını kullanıma sundu

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SteelSeries, Diablo III temalı yeni fare altlığını kullanıma sundu
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Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan SteelSeries, yeni fare altlığı ile Diablo III tutkunlarını hedef alıyor. Blizzard'ın ünlü RPG oyunu için hazırlanan 270 x 320 x 2 mm boyutlarındaki yeni altlığın lazar ve optik teknolojili fareler için özel olarak optimize edildiği belirtiliyor. Uzun süreli kullanımda en yüksek oyun deneyimi için kaymaz alt yüzeye sahip olan fare altılığının üzerine uzun süredir merakla beklenen oyundaki barbar karakterinin işlendiğini görüyoruz.

SteelSeries tarafından satışa sunulan yeni fare altlığının yurt dışı satış fiyatı 14.99 dolar açıklandı.

SteelSeries, Diablo III temalı yeni fare altlığını kullanıma sundu
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DH Misafiri 7 yıl
adama bak ya kalkmış karakter diablodan değil knighttan gibi görünüyo demiş. diablo olmasa knightdı metindi ıvır zıvırdı hiçbiri olmayacaktı. WoW bile olmayacaktı :)
her şeyden önce mousepad efsane. hakikaten adamlar oturmuş geliştirmişler. bunla birlikte Diablo3 mouse da aldım. League of Legends ve CS hastasıyım ikisinde de performansım deli gibi arttı. Oyun çıksın 10 milyon tık garantili mouseun anasını ağlatana kadar oynamazsam neyim.
ha barbarın da hastasıyız.
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Ledqer16 7 yıl
ya arkadaşlar para sıkıntısı olmayan ve meraklıları için güzel bi ürün olaya öyle bakmayın adam çok heveslidir gider kulaklığınıda mause u da herşeyini toplar o yüzden güzel bi seçenek örneğin internette ger oyun var isteseler indirirler ama bazı koleksiyoncu tanıdıklarım var adam orjinal oyun topluyor resmen zevk meselesi
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mkozturk 7 yıl
Arkadaşlar,
Steelseries kullanıcısı bir gamer olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bir mousepadde en önemli özellik en ufak hareketi algılama, mousepad yüzeyinin akıcı olması (tabi ki kaliteli bir mousela) ve mousepad in kaymamasıdır. işte bu yüzden bazı çok bilgili (!) arkadaşlar optimize nin ne olduğunu anlayamamışlar.. anlatayım.. SS Qck Diablo kauçuk tabana sahiptir ve kauçuk taban, fiberoptik kumaş yüzeyle birlikte, bu seride yeniden tasarlanmıştır. Bu mousepad her türlü yüzeyde (tırtıklı masalar, bozuk zeminler, cam alanlar vs vs) size pürüzsüz bir oyun alanı sunar.. Teşhirde olan yerler var isim vermeyeyim, oralarda gidip mousepadin altına bakanlar mikro girinti ve çıkıntıların olduğunu görecektir.. kullanırken yerinden oynatmayı deneyin bakalım, oynuyor mu? =) Optik mikro dokuma kumaş ise farenin akıcılığını ve hassasiyetini artırır.. Sonuç olarak hem tarz hem de çok kaliteli bi ürün sunmuş adamlar. Evet sadece bi mousepad ama progamerların belki de en önem verdiği ekipmanları bunlar.. sorusu olan varsa yanıtlamaktan mutlu olurum.. selamlar.. Sylathera
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OnLiNe MaNaGeR 8 yıl
Açacak konu mu kalmadı yav
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artenis 8 yıl
isviçleri bilim adamları geliştirmiş:p
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Silver_Sky 8 yıl
FPS oyunlarnda olduğu kadar mühim değil tabi ama oyunun başında sabahlayacağımız için rahat bir altlık lazım.
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ozkan_tpc 8 yıl
Mouse pad in de haberi yapılıyor... Hey allahım ne günlere kaldık. Elektronik tespih de yapmış bizimkiler onun da haberini bekliyoruz :)
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DH Misafiri 8 yıl
ozaman siz gidin 5 tlik mouse pad ile steelseries'i bi karşılaştırın bakalım ozaman anlarsınız optimizeyi ben bi gamer olarak gayet memnunum ss'n mouse padlerinden... milyonlarca kişi kullaniyor bunu gelmiş burda optimizeymiş bildiğin mouse pad bu tiri viri diyosunuz komik....
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xLordRealx 8 yıl
Fare altlığı bu ya ne ayarı ne optimizasyonu :D
Bu arada resim Diablo'dan çok Knight'ı hatırlattı bana :)
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quzman 8 yıl
Şu oyun sağ salim bi çıksın şerefine yeni pc toplayacam :)
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Minekop 8 yıl
Görünüş güzel ama 15$a çok fazla performans olacağını sanmıyorum.
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mufat 8 yıl
masa forever :)üstelik beleş..
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V1CT0RY 8 yıl
Bir de böyle yalandan yeniden optimize edildi, kaymayan alt yüzey falan diye demogoji yapıyolar ya...
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