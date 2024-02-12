İnsanlar sürücüsüz taksiye saldırarak aracı ateşe verdi

Tam Boyutta Gör Hafta sonu bir kalabalık kendi kendine giden Waymo’nun robotaksisine veya sürücüsüz taksisine saldırarak aracı tahrip etti. Saldırı sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı aracın camları kırılıp ateşe verildi. Saldırı 10 Şubat Cumartesi günü akşam saat 9 sularında gerçekleşti. Saldırının neden gerçekleştiği konusunda ise halen bir bilgi yok.

Sürücüsüz taksiye saldırıldı

San Francisco’nun Çin Mahallesinde bulunan Jackson Caddesinde ilerleyen Waymo aracı, aktarılanlara göre küçük bir trafik tıkanıklığına neden oldu. Daha sonra bir kişi aracın kaputuna atlayıp ön camı kırdı. Bu hamle sonrasında olaylar tırmanışa geçti; aracın diğer camları kırmak için bir kaykay ve başka nesneler kullanıldı, insanlar arabayı grafiti ile kaplamaya başladı ve Jaguar I-Pace model aracı ateşe vermek için içeriye yanan havai fişekler atıldı.

Kalabalığın Waymo aracını neden tahrip etmeye karar verdiği tam olarak bilinmemekle birlikte, San Francisco sakinlerinin robotaksilere yönelik kızgınlığı uzun süredir artıyordu. Geçen yıl temmuz ayında Safe Street Rebel adlı aktivist grup, şehirdeki sürücüsüz Waymo ve Cruise araçlarına karşı bir protesto başlatmış ve araçların kaputlarına trafik konileri yerleştirerek onları etkisiz hale getirmişti.

Sürücüsüz araçlar San Francisco'da trafiğin tıkanması, bir otobüse çarpma ve hatta bir köpeği ezme gibi çeşitli olayların sorumlusu oldu. Geçtiğimiz yaz otonom araç şirketlerinin robotaksilerin çalışma saatlerini 7/24'e çıkarmasına ve yolculuklar için ücret talep etmesine onay vermesinin ardından tansiyon daha da yükseldi.

Shell, Kaliforniya'daki hidrojen istasyonlarını kapatıyor 3 sa. önce eklendi

Sürücüsüz taksiler konusundaki en ciddi olay ise geçtiğimiz ekim ayında yaşandı. İnsanların kullandığı bir araç bir yayaya çarparak onu Cruise marka sürücüsüz bir taksinin önüne fırlattı. Sürücüsüz Cruise aracı ise tekerlekler halen yayanın üstündeyken durdu. Hatta durduktan sonra hareket ederek yayayı 20 metre daha sürükledi. Kaza, Cruise'un Kaliforniya'da robot taksi işletme izninin askıya alınmasına, şirketin ülke çapındaki faaliyetlerini durdurmasına, CEO'nun istifa etmesine ve tüm personelin dörtte birinin işten çıkarılmasına yol açtı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İnsanlar sürücüsüz taksiye saldırarak aracı ateşe verdi