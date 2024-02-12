İnsanlar sürücüsüz taksiye saldırarak aracı ateşe verdi

Sürücüsüz taksiye saldırıldı
San Francisco’nun Çin Mahallesinde bulunan Jackson Caddesinde ilerleyen Waymo aracı, aktarılanlara göre küçük bir trafik tıkanıklığına neden oldu. Daha sonra bir kişi aracın kaputuna atlayıp ön camı kırdı. Bu hamle sonrasında olaylar tırmanışa geçti; aracın diğer camları kırmak için bir kaykay ve başka nesneler kullanıldı, insanlar arabayı grafiti ile kaplamaya başladı ve Jaguar I-Pace model aracı ateşe vermek için içeriye yanan havai fişekler atıldı.
Kalabalığın Waymo aracını neden tahrip etmeye karar verdiği tam olarak bilinmemekle birlikte, San Francisco sakinlerinin robotaksilere yönelik kızgınlığı uzun süredir artıyordu. Geçen yıl temmuz ayında Safe Street Rebel adlı aktivist grup, şehirdeki sürücüsüz Waymo ve Cruise araçlarına karşı bir protesto başlatmış ve araçların kaputlarına trafik konileri yerleştirerek onları etkisiz hale getirmişti.
Sürücüsüz araçlar San Francisco'da trafiğin tıkanması, bir otobüse çarpma ve hatta bir köpeği ezme gibi çeşitli olayların sorumlusu oldu. Geçtiğimiz yaz otonom araç şirketlerinin robotaksilerin çalışma saatlerini 7/24'e çıkarmasına ve yolculuklar için ücret talep etmesine onay vermesinin ardından tansiyon daha da yükseldi.
Sürücüsüz taksiler konusundaki en ciddi olay ise geçtiğimiz ekim ayında yaşandı. İnsanların kullandığı bir araç bir yayaya çarparak onu Cruise marka sürücüsüz bir taksinin önüne fırlattı. Sürücüsüz Cruise aracı ise tekerlekler halen yayanın üstündeyken durdu. Hatta durduktan sonra hareket ederek yayayı 20 metre daha sürükledi. Kaza, Cruise'un Kaliforniya'da robot taksi işletme izninin askıya alınmasına, şirketin ülke çapındaki faaliyetlerini durdurmasına, CEO'nun istifa etmesine ve tüm personelin dörtte birinin işten çıkarılmasına yol açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.