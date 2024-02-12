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    İnsanlar sürücüsüz taksiye saldırarak aracı ateşe verdi

    Waymo’nun sürücüsüz taksisi San Francisco kalabalığı tarafından tahrip edildi ve ateşe verildi. Sebebi halen bilinmeyen olay Cumartesi gücü şehrin Çin Mahallesi'nde gerçekleşti.
    İnsanlar sürücüsüz taksiye saldırarak aracı ateşe verdi Tam Boyutta Gör
    Hafta sonu bir kalabalık kendi kendine giden Waymo’nun robotaksisine veya sürücüsüz taksisine saldırarak aracı tahrip etti. Saldırı sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı aracın camları kırılıp ateşe verildi. Saldırı 10 Şubat Cumartesi günü akşam saat 9 sularında gerçekleşti. Saldırının neden gerçekleştiği konusunda ise halen bir bilgi yok.

    Sürücüsüz taksiye saldırıldı

    San Francisco’nun Çin Mahallesinde bulunan Jackson Caddesinde ilerleyen Waymo aracı, aktarılanlara göre küçük bir trafik tıkanıklığına neden oldu. Daha sonra bir kişi aracın kaputuna atlayıp ön camı kırdı. Bu hamle sonrasında olaylar tırmanışa geçti; aracın diğer camları kırmak için bir kaykay ve başka nesneler kullanıldı, insanlar arabayı grafiti ile kaplamaya başladı ve Jaguar I-Pace model aracı ateşe vermek için içeriye yanan havai fişekler atıldı.

    Kalabalığın Waymo aracını neden tahrip etmeye karar verdiği tam olarak bilinmemekle birlikte, San Francisco sakinlerinin robotaksilere yönelik kızgınlığı uzun süredir artıyordu. Geçen yıl temmuz ayında Safe Street Rebel adlı aktivist grup, şehirdeki sürücüsüz Waymo ve Cruise araçlarına karşı bir protesto başlatmış ve araçların kaputlarına trafik konileri yerleştirerek onları etkisiz hale getirmişti.

    Sürücüsüz araçlar San Francisco'da trafiğin tıkanması, bir otobüse çarpma ve hatta bir köpeği ezme gibi çeşitli olayların sorumlusu oldu. Geçtiğimiz yaz otonom araç şirketlerinin robotaksilerin çalışma saatlerini 7/24'e çıkarmasına ve yolculuklar için ücret talep etmesine onay vermesinin ardından tansiyon daha da yükseldi.

    Sürücüsüz taksiler konusundaki en ciddi olay ise geçtiğimiz ekim ayında yaşandı. İnsanların kullandığı bir araç bir yayaya çarparak onu Cruise marka sürücüsüz bir taksinin önüne fırlattı. Sürücüsüz Cruise aracı ise tekerlekler halen yayanın üstündeyken durdu. Hatta durduktan sonra hareket ederek yayayı 20 metre daha sürükledi. Kaza, Cruise'un Kaliforniya'da robot taksi işletme izninin askıya alınmasına, şirketin ülke çapındaki faaliyetlerini durdurmasına, CEO'nun istifa etmesine ve tüm personelin dörtte birinin işten çıkarılmasına yol açtı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 21 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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