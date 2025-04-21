Nissan Townstar Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Nissan, hafif ticari araç modeli Townstar'ı Türkiye'de satışa sundu. 1.3 litre benzinli motora sahip Nissan Townstar fiyatı 999.900 TL'den başlıyor. %100 elektrikli Townstar'ın fiyatı ise 1.829.900 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Townstar Van
|-
|1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia
|999.900 TL
|1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia
|1.149.900 TL
|1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia
|1.249.900 TL
|1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna
|1.314.900 TL
|EV L1 Tekna+
|1.829.900 TL
|EV L2 Tekna
|1.809.900 TL
|Townstar Combi
|-
|EV Designpack
|1.879.900 TL
|EV Platinum
|1.919.900 TL
Nissan Townstar, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli versiyon ise 90 kW (120 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motora sahip. Elektrikli versiyonun azami hızı 132 km/s ile sınırlı. 45 kWsa kapasiteye sahip 400V'luk bataryadan güç alan model, WLTP'ye göre karma kullanımda 281 km, şehir içi kullanımda ise 395 km'ye kadar menzil vadediyor.
Fiyat listesinde yer alan L1 ve L2 ifadeleri aracın uzunluğunu gösteriyor. L1 versiyon 4488 mm, L2 versiyon ise 4910 mm gövde uzunluğuna sahip. L2, diğerine göre 42 cm daha uzun bir yük bölümüne sahip. Söz konusu versiyonların yükleme hacmi ise sırasıyla 3.3 m3 ve 4.3 m3 olarak değişiyor. Uzun versiyon, yan taraftaki 831 mm'lik sürgülü kapısıyla daha pratik bir kullanım sunuyor.
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