Nissan Townstar Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Nissan, hafif ticari araç modeli Townstar'ı Türkiye'de satışa sundu. 1.3 litre benzinli motora sahip Nissan Townstar fiyatı 999.900 TL'den başlıyor. %100 elektrikli Townstar'ın fiyatı ise 1.829.900 TL'den başlıyor.

Nissan Townstar fiyat listesi💸(Nisan 2025) Versiyon Fiyat Townstar Van - 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.149.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.249.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.314.900 TL EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL EV L2 Tekna 1.809.900 TL Townstar Combi - EV Designpack 1.879.900 TL EV Platinum 1.919.900 TL

Nissan Townstar, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Nissan Townstar aslında yeni bir otomobil değil. 2021'in eylül ayında tanıtımı yapılan model, tasarımından da anlaşılabileceği üzere Renault Kangoo'nun ikiz modeli. CMF-C platformu üzerine inşa edilen modelin 1.3 litrelik dört silindirli benzinli motoru 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Townstar'ın bu motorla birleşik yakıt tüketimi 7 litre civarında.

Elektrikli versiyon ise 90 kW (120 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motora sahip. Elektrikli versiyonun azami hızı 132 km/s ile sınırlı. 45 kWsa kapasiteye sahip 400V'luk bataryadan güç alan model, WLTP'ye göre karma kullanımda 281 km, şehir içi kullanımda ise 395 km'ye kadar menzil vadediyor.

Tam Boyutta Gör Townstar, 22 kW'a kadar AC, 80 kW'a kadar da DC hızlı şarj kapasitesine sahip. Hızlı şarj cihazıyla bataryanın %15'ten %80 doluma ulaşması 37 dakika sürüyor.

Fiyat listesinde yer alan L1 ve L2 ifadeleri aracın uzunluğunu gösteriyor. L1 versiyon 4488 mm, L2 versiyon ise 4910 mm gövde uzunluğuna sahip. L2, diğerine göre 42 cm daha uzun bir yük bölümüne sahip. Söz konusu versiyonların yükleme hacmi ise sırasıyla 3.3 m3 ve 4.3 m3 olarak değişiyor. Uzun versiyon, yan taraftaki 831 mm'lik sürgülü kapısıyla daha pratik bir kullanım sunuyor.

Tam Boyutta Gör Sadece elektrikli olarak tercih edilebilen Townstar Combi'de çift bölgeli otomatik klima, LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç dijital gösterge ekranı, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ve kızaklı arka koltuklar gibi özellikler sunuluyor. Platinum'da ise 10 inç dijital gösterge ekranı, otomatik park, akıllı çevre görüş sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı adaptif hız sabitleme sistemi, akıllı kör nokta önleme sistemi ve ısıtmalı ön koltuklar gibi ekstra özellikler devreye giriyor.

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Nissan Townstar Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri