Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı

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4 Kasım’daki bir Medium gönderisine göre, geliştirme vakfı, ağın daha verimli olması çabasının bir parçası olarak var olan token sayısını büyük ölçüde azalttı.

SDF, ortaklık ve hediye programları için ayrılan 85 milyar tokenın, 55 milyardan fazlasını yaktı. Kısa sürede olumlu bir karşılık geldi ve kripto para %25 yükseldi.

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Blog gönderisini baz alırsak, bahsettikleri ortaklık ve hediye için ayrılan tokenlar da dahil olmak üzere, dünya üzerinde toplamda 50 milyar XLM bulunuyor.

SDF, token yakmanın sistemi ilerledikçe sistemi daha verimli hale getirmeye yönelik olduğunu belirtti ve “SDF yapması gereken şeyi, daha az token kullanarak da yapabilir. Yıllar boyunca, hediye ve airdrop programlarının azaltıcı etkilere sahip olduğunu gördük, özellikle de orijinal planımızı desteklemek için tasarlandıkları düşünüldüğünde. Bu yüzden, halka yönelik daha küçük bir programın etkisi de aynı olacaktır.'' diye ekledi.

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Vakıf, kalan tokenların 12 milyarını, Stellar için agresif bir geliştirme ve yayma programı doğrultusunda kullanacaklarını açıkladı. Ayrıca çalışan sayısını da bu yıl sonuna kadar iki katına çıkaracaklarını belirttiler.

2 milyar XLM ekosistem desteğine, 1 milyar XLM de Stellar'ın altyapı hibe programına gidecek. Kalan tokenlar ise, para birimi desteği, kullanım gereklilikleri yatırımı, yeni ürünler ve diğer uygulamalar arasında dağıtılacak.

Ayrıca Eylül ayında gelecek bir sonraki güncelleme ile birlikte, ağ katılımcıları için artık kullanışlı olmadığını düşündükleri enflasyon aracını kaldırmayı planladıklarını açıkladılar.

https://cointelegraph.com/news/stellar-burns-over-55-billion-tokens-worth-47-billion-usd