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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı

    Stellar Geliştirme Vakfı (SDF), ağının gelişimi için 55 milyar Stellar Lumens (XLM) tokenı yaktığını açıkladı. Toplam değeri ise 4.7 milyar dolar
    2 hf.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı
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    4 Kasım’daki bir Medium gönderisine göre, geliştirme vakfı, ağın daha verimli olması çabasının bir parçası olarak var olan token sayısını büyük ölçüde azalttı.

    SDF, ortaklık ve hediye programları için ayrılan 85 milyar tokenın, 55 milyardan fazlasını yaktı. Kısa sürede olumlu bir karşılık geldi ve kripto para %25 yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme"

    Blog gönderisini baz alırsak, bahsettikleri ortaklık ve hediye için ayrılan tokenlar da dahil olmak üzere, dünya üzerinde toplamda 50 milyar XLM bulunuyor.

    SDF, token yakmanın sistemi ilerledikçe sistemi daha verimli hale getirmeye yönelik olduğunu belirtti ve “SDF yapması gereken şeyi, daha az token kullanarak da yapabilir. Yıllar boyunca, hediye ve airdrop programlarının azaltıcı etkilere sahip olduğunu gördük, özellikle de orijinal planımızı desteklemek için tasarlandıkları düşünüldüğünde. Bu yüzden, halka yönelik daha küçük bir programın etkisi de aynı olacaktır.'' diye ekledi.

    Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı
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    Vakıf, kalan tokenların 12 milyarını, Stellar için agresif bir geliştirme ve yayma programı doğrultusunda kullanacaklarını açıkladı. Ayrıca çalışan sayısını da bu yıl sonuna kadar iki katına çıkaracaklarını belirttiler.

    2 milyar XLM ekosistem desteğine, 1 milyar XLM de Stellar'ın altyapı hibe programına gidecek. Kalan tokenlar ise, para birimi desteği, kullanım gereklilikleri yatırımı, yeni ürünler ve diğer uygulamalar arasında dağıtılacak.

    Ayrıca Eylül ayında gelecek bir sonraki güncelleme ile birlikte, ağ katılımcıları için artık kullanışlı olmadığını düşündükleri enflasyon aracını kaldırmayı planladıklarını açıkladılar.



    https://cointelegraph.com/news/stellar-burns-over-55-billion-tokens-worth-47-billion-usd Yorum Yaz
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    darkaura 2 hf. en beğenilen [__Zahid__]
    parayi yakan onu ureten ve kontrol eden organizasyon, arada fark var. rezervde bekleyen parayi yakarak piyasadaki paranin daha degerlenmesini saglayip kendi sistemlerini cazip kilmayi amacliyorlar. amerikan merkez bankasi ornegin, farkli bir ekonomik kriz halinde benzeri dolar yakma hamlesi yapabilir ama dolarin itibarinin yuksek oldugu, surekli talep gordugu bir ortamda dolar basmak daha karli. ote yandan son kullanici olarak sen elindeki dolari yada tokeni yakarsan elindekini para kayboldugu gibi azalan para miktari ile rakiplerinin elindeki paranin dahada degerlenmesini saglarsin. yani tamamen gerizekalilik.
    parayi yakan onu ureten ve kontrol eden organizasyon, arada fark var. rezervde bekleyen parayi yakarak piyasadaki paranin daha degerlenmesini saglayip kendi sis...
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    kimi1275 2 hf.
    Binance borsasında hesap açmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
    binance.com/...
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    V4LKyR 2 hf.
    Saman...
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    1ses1 2 hf.
    Bende bir yorum yapıcamda cebimdeki paraya bakıp utancımdan yapamıyorum.
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    sniper23 2 hf.
    FED'in yaktığı paralar yanında çerez parası.
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    [__Zahid__] 2 hf.
    biz dolar yakınca dalga geçerler. elin gevuru token yakınca alkışlarlar.
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    darkaura 2 hf. [__Zahid__]
    parayi yakan onu ureten ve kontrol eden organizasyon, arada fark var. rezervde bekleyen parayi yakarak piyasadaki paranin daha degerlenmesini saglayip kendi sistemlerini cazip kilmayi amacliyorlar. amerikan merkez bankasi ornegin, farkli bir ekonomik kriz halinde benzeri dolar yakma hamlesi yapabilir ama dolarin itibarinin yuksek oldugu, surekli talep gordugu bir ortamda dolar basmak daha karli. ote yandan son kullanici olarak sen elindeki dolari yada tokeni yakarsan elindekini para kayboldugu gibi azalan para miktari ile rakiplerinin elindeki paranin dahada degerlenmesini saglarsin. yani tamamen gerizekalilik.
    Yanıtla +7
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    labtek38 2 hf.
    Baştan neden o kadar çok bastınız? Bu arada değer hesabı öyle yapılmaz. O kadar tokeni satmaya kalksan o değerden satamazsın.
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    faniseyler 2 hf.
    What?
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