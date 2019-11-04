İngiliz vergi dairesinden kripto paralara ilişkin güncelleme

Tam Boyutta Gör

1 Kasım’da, diğer finansal politikaların yanı sıra vergileri de yöneten İngiltere vergi idaresi, kripto para birimine dahil olan işletmelerin ve bireylerin nasıl vergilendirileceği konusundaki tutumunu daha da netleştiren vergi rehberi güncellemelerini yayınladı.

Yönergeler, HMRC’nin kripto para işlemlerine ilişkin nelerin vergilendirileceği, nasıl vergi iadesi yapılacağı, muhasebe ve daha birçok görüşü ortaya koyuyor. Ayrıca borsa tokenlarının vergilendirmesini de dikkate almakla beraber, gelecekte güvenlik tokenları için de kurallar ekleneceğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "KYC prosedürünün arkasındaki tehlike"

Token alıp satan, kripto madenciliği yapan, token karşılığında mal ve hizmet sağlayan şirketler, bir veya birden çok farklı vergi türünü ödemekle mükellef olacaklar. Bu vergiler arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, sermaye kazanç vergisi, damga vergisi ve ulusal sigorta primi bulunmaktadır.

Vergi dairesi, mevcut kripto para türlerinin hiçbirinin para ya da para birimi olarak değerlendirilmediğini açıkça belirtti.

HMRC ayrıca kriptonun, hızlı hareket eden bir sektör olduğunu ve bu nedenle her bir olayın altyapısına ayrı ayrı bakacağını ve ilgili vergi hükümlerini yalnızca teoriye dayandırmak yerine, gerçekte ne olduğuna göre uygulayacağını kabul etti.

HMRC daha önce kripto para ticaretinin kumarla aynı olduğunu düşünmüştü. Bununla birlikte, en son vergi kılavuzu güncellemesi, ajansın, kripto para birimlerinin alım satımını böyle düşünmediğini gösteriyor.

HMRC, ağustos ayında kripto borsalarından kullanıcı verilerini istemişti. Ajans, dijital varlık ticaret platformlarında görülen vergi kaçakçılığı sorununu ele almayı hedefliyordu. O zaman, konuyla aşina olan kaynaklar, HMRC'nin yalnızca son iki ila üç yıl arasında kayıt istediğini, yani kripto para birimi alanındaki daha eski yatırımcıların etkilenmeyeceğini belirtmişti.

https://cointelegraph.com/news/british-tax-authority-updates-cryptocurrency-guidelines-says-it-is-not-money