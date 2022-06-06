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    Stepn’in başı DDoS saldırıları ile dertte

    Adım atarak para kazandıran Stepn platformu son günlerde ciddi seviyede DDoS saldırılarına maruz kalıyor. Stepn'in Twitter hesabından saldırılar hakkında açıklama yayınlandı.
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    Stepn’in başı DDoS saldırıları ile dertte
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    Popüler kripto para oyunlarından ve uygulamalarından olan Stepn, önemli bir saldırı ya maruz kaldı. Son zamanlarda artan saldırılar ile başı dertte olan Move to Earn (M2E) oyunu Stepn, DDoS saldırıları ile karşı karşıya kaldı.

    Stepn, DDoS Saldırılarıyla Karşı Karşıya

    Popüler kripto oyunu Stepn, bu hafta sonu bir dizi DDoS saldırısına uğradığı aktarıldı. Söz konusu bu saldırı geçtiğimiz aydaki saldırılar ile birlikte toplamda üçüncü DDoS saldırısı olarak kayıtlara geçti.

    Uygulamanın Twitter hesabında yer alan paylaşıma göre Stepn’in geliştiricileri sorunu çözmek için çalışmaya devam ediyor:

    "Son saatlerde birden fazla DDOS saldırısına uğradık. Sunucuların güvenliğinin sağlanması ve kurtarma işlemi 1 ile 12 saat arasında sürebilir”

    Konu ile ilgili olarak yapılan bir başka paylaşım ile sunucuların güvenliğini sağlamanın 1 ile 12 saat arasında sürebileceği belirtilirken, yatırımcılara bu bakım süreci esnasında dinlenmeleri ve yürüyüş yapmamaları önerildi. Ayrıca Stepn ekibi tarafından yapılan açıklamada özellikle 5 Haziran gecesinde birçok saldırı girişimi ile karşılaştıkları bilgisine de yer verildi.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 21 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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