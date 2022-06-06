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Popüler kripto para oyunlarından ve uygulamalarından olan Stepn, önemli bir saldırı ya maruz kaldı. Son zamanlarda artan saldırılar ile başı dertte olan Move to Earn (M2E) oyunu Stepn, DDoS saldırıları ile karşı karşıya kaldı.

Stepn, DDoS Saldırılarıyla Karşı Karşıya

Popüler kripto oyunu Stepn, bu hafta sonu bir dizi DDoS saldırısına uğradığı aktarıldı. Söz konusu bu saldırı geçtiğimiz aydaki saldırılar ile birlikte toplamda üçüncü DDoS saldırısı olarak kayıtlara geçti.

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Uygulamanın Twitter hesabında yer alan paylaşıma göre Stepn’in geliştiricileri sorunu çözmek için çalışmaya devam ediyor:

"Son saatlerde birden fazla DDOS saldırısına uğradık. Sunucuların güvenliğinin sağlanması ve kurtarma işlemi 1 ile 12 saat arasında sürebilir”

Konu ile ilgili olarak yapılan bir başka paylaşım ile sunucuların güvenliğini sağlamanın 1 ile 12 saat arasında sürebileceği belirtilirken, yatırımcılara bu bakım süreci esnasında dinlenmeleri ve yürüyüş yapmamaları önerildi. Ayrıca Stepn ekibi tarafından yapılan açıklamada özellikle 5 Haziran gecesinde birçok saldırı girişimi ile karşılaştıkları bilgisine de yer verildi.

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Stepn’in başı DDoS saldırıları ile dertte