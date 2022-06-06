Bankacılık ve kripto para borsa uygulamaları tehdit altında

Özellikle kripto para piyasasının yükselişi ile birlikte insanların telefonlarında artık en az bir veya daha fazla kripto para borsa uygulaması kurulu hale geldi. Diğer taraftan pandemi dönemi ile birlikte dijital ödeme uygulamalarında da patlama oldu. Haliyle siber saldırganlar bu fırsatı kaçırmıyor.
Bankacılık ve borsa uygulamaları tehlikede
Yapılan araştırmalara göre Google Play mağazasında yer alan sahte uygulamalar truva atları barındırıyor. Bu truva atları belirli finans ve kripto para uygulamalarını hedef alıyor. Kullanıcı ilgi alanındaki uygulamayı açtığında sahte karşılama ekranları yansıtma, gelen bildirimleri okuyarak çift aşamalı güvenlik sisteminin mesajlarını okuyabilme ve Erişilebilirlik hizmetini suiistimal ederek cihaz üzerinde dolandırıcılık bileşenlerini çalıştırma şeklinde saldırılar yapabiliyor.
Truva atları ABD’den 121, İngiltere’den 55, İtalya’dan 43 ve Türkiye’den 34 olmak üzere toplamda 639 finans uygulamasını hedefliyor. En yaygın hedef BBVA uygulaması. 10 zararlı yazılımdan en az yedisinin bu uygulamayı hedeflediği belirtiliyor.
En çok indirilen hedef uygulama ise PhonePe adındaki ödeme uygulaması. Sonrasında Binance ve Cash App uygulaması geliyor. En çok saldırı yapan truva atı Teabot. Sonrasında ise Exbot geliyor. Kullanıcıların bilmedikleri uygulamaları yüklememesi ve yardımcı güvenlik uygulamaları kullanması isteniyor. Truva atları ve hedeflediği uygulamalar şu şekilde:
- BianLian - Binance, BBVA ve Türkçe uygulamalar
- Cabassous - Barclays, CommBank, Halifax, Lloys, Santander
- Coper - BBVA, Caixa Bank, CommBank, Santander
- EventBot - Barclays, Intensa, BancoPosta
- Exobot - PayPal, Binance, Cash App, Barclays, BBVA, CaixaBank
- FluBot - BBVA, Caixa, Santander
- Medusa - BBVA, CaixaBank, Ziraat
- Sharkbot - Binance, BBVA, Coinbase
- Teabot - PhonePe, Binance, Barclays, Crypto.com, Postepay, Bank of America, Capital One, Citi Mobile, Coinbase
- Xenomorph - BBVA
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.