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    Steve Jobs'un Macintosh'u, 200 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait olan Macintosh SE serisi bilgisayar, 25 Ekim'de Bonhams tarafından açık artırmaya çıkarılacak.                           
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    Steve Jobs'un Macintosh'u, 200 bin dolara açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji efsanesi Steve Jobs tarafından kullanılan bir Macintosh SE bilgisayar, Bonham'ın Bilim ve Teknoloji Tarihi müzayedesinin bir parçası olarak 25 Ekim'de New York'ta açık artırmaya çıkıyor. Bilgisayarın 200.000 ila 300.000 ABD dolarına satılması bekleniyor.

    O zamanlar yeni olan hepsi bir arada tasarımı, grafik kullanıcı arayüzü ve faresi ile Macintosh, bilgisayar tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Açık artırmaya çıkarılacak olan Macintosh, Jobs tarafından Apple'dan ayrılmaya zorlandıktan sonra kullanıldı. Mac, Jobs'un 1985'te Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT şirketinde 1988 yılında ofisindeydi ve 1994'te bugünkü sahibine verildi.

    Jobs'un seyahat ve toplantı kayıtları kayıtlı

    Gizli ve diğer veriler silinmiş olsa da bilgisayar hala çalışır durumda. Zira Jobs'un o zamanki Galler Prensi ile kaçırılan bir toplantı da dahil olmak üzere haftalık görevlerin ve seyahat programlarının kayıtlarını hala gösteriyor. Makine Jobs'un kızı Lisa Brennan-Jobs tarafından da kullanılmış olabilir çünkü e-posta ve Microsoft Word onun adına kayıtlı.

    Steve Jobs'un Macintosh'u, 200 bin dolara açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Makine en son Jobs tarafından denetlenen bir pazarlama projesi için kullanılmış. Jobs'un Macintosh'u, 22 Ekim'de New York'ta düzenlenecek olan canlı bir açık artırma ile satışa sunulacak.
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    slamdunk393 1 gün önce

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