Steve Jobs'un Macintosh'u, 200 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

O zamanlar yeni olan hepsi bir arada tasarımı, grafik kullanıcı arayüzü ve faresi ile Macintosh, bilgisayar tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Açık artırmaya çıkarılacak olan Macintosh, Jobs tarafından Apple'dan ayrılmaya zorlandıktan sonra kullanıldı. Mac, Jobs'un 1985'te Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT şirketinde 1988 yılında ofisindeydi ve 1994'te bugünkü sahibine verildi.
Jobs'un seyahat ve toplantı kayıtları kayıtlı
Gizli ve diğer veriler silinmiş olsa da bilgisayar hala çalışır durumda. Zira Jobs'un o zamanki Galler Prensi ile kaçırılan bir toplantı da dahil olmak üzere haftalık görevlerin ve seyahat programlarının kayıtlarını hala gösteriyor. Makine Jobs'un kızı Lisa Brennan-Jobs tarafından da kullanılmış olabilir çünkü e-posta ve Microsoft Word onun adına kayıtlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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