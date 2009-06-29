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Steve Jobs,Apple'daki görevine geri döndü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
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21
Diğer
Shady
Haber Editörü
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1976'da Wozniak ile garajda kurduğu Apple'dan kovulduktan sonra,97 yılında geri dönerek iflasın eşiğindeki bir firmayı dünyanın en çok konuşulan firmalarından biri haline getirmeyi başaran Steve Jobs 6 aylığına bıraktığı koltuğuna geri döndü.Bir süre daha hem evinde hem de Apple'ın Cupertino'daki merkezinde çalışacak olan Steve Jobs, 6 ay önce medikal tedavisine odaklanmak ve bu süreçte Apple'ın zarar görmemesi için koltuğunu Apple'ın COO'su Tim Cook'a bırakmıştı.Steve Jobs'un dönüşü,Apple'ın basın sözcüsü Steve Downling'in “Steve'i geri döndü.Onu tekrardan aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz” açıklaması ile de resmiyet kazanmış oldu.Koltuğunu bırakmasına rağmen Apple'ın stratejik önem taşıyan kararlara CEO olarak imza atan Steve Jobs'a Nisan ayında karaciğer nakli yapıldığıda açıklanmıştı.


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sertacaygun 10 yıl
Apple nefrt ettiğim şirketler arasında başı çekiyor...
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O.Beverly 10 yıl
Video için teşekkür ederim

Geri dönmesine gerçekten çok sevindim
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umutech 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Apple nefrt ettiğim şirketler arasında başı çekiyor...

kullandıgın bilgisayarda jobs tan ögrenilmiş çok şey vardır hocam ama sen yinede nefret edebilirsin tabiki bu senin en dogal hakkın
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resler 10 yıl
Tam olarak işe döndüğü söylenemez. Sadece koridorlarda ve ofisinde bir kaç fotoğrafını çekmişler. İşlerin çoğunu ve hafif olanlarını evinden idare etmeye devam edecekmiş.
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Netscout 10 yıl
Steve Jobs un bir üniversitenin mezuniyet gününde yaptığı bir konuşma var. Nette arayıp izleyin bence
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Shady 10 yıl

Orjinalden alıntı: Netscout

Steve Jobs un bir üniversitenin mezuniyet gününde yaptığı bir konuşma var. Nette arayıp izleyin bence


İsteyenler için;

Konuşmanın tam metni: news.stanford.edu/...

Türkçe Altyazılı Videosu: dailymotion.com/...
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Batuist 10 yıl
gerçekten oldukça başarılı bir isim.. Apple Ona çok şey borçlu...
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TexasRanger 10 yıl
hoşgelmiş sefalar getirmiş
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.:fat32:. 10 yıl
Böyle büyük dehaların hakettiği saygıda olması ne güzel. Apple ismi hayatımızda çok varsa Steve Jobs ve ekibi sayesinde. Teşekkür borçluyuz kendileri sadece apple'ı değil, ağır hantal yapılı eski bilgi-işlem platformlarından bizi kurtarmayı başaran insanlardandır. Evet çok kötü sağlığı olması üzücü ama iyileşmesi sevindirici. Tam bir deha. Apple ismi çoğunlukla onun sayesinde var.
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oktayakgoz 10 yıl
bir insan neleri değiştirebiliyor. büyük adam veselam.

aslında hayat hikayelerini okumak gerek. bill gates ve steve jobs gibi insanların
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Netscout 10 yıl
Bu adam tam bir dahi,
Başka söze grek yok
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Vipracing 10 yıl
Aslında Wozniak mucit SJ de daha çok pazarlama dahisi gibi ama tabiki Bill Gates ile beraber bu ikilide bilgisayar konusunda dünyayı değiştiren insanların en başında geliyor daha yapıcağı çok iş var buna inanıyorum,Allah kimseye böyle hastalık vermesin işine döndüğüne sevindim
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OzzY® 10 yıl

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CaKıN 10 yıl
Biz WWDC günü bekliyorduk aslında onu pat diye büyük bir süprizle ama olsun buna da şükür
Hoşgelmiş Steve amcamız...
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