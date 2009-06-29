Steve Jobs,Apple'daki görevine geri döndü

1976'da Wozniak ile garajda kurduğu Apple'dan kovulduktan sonra,97 yılında geri dönerek iflasın eşiğindeki bir firmayı dünyanın en çok konuşulan firmalarından biri haline getirmeyi başaran Steve Jobs 6 aylığına bıraktığı koltuğuna geri döndü.Bir süre daha hem evinde hem de Apple'ın Cupertino'daki merkezinde çalışacak olan Steve Jobs, 6 ay önce medikal tedavisine odaklanmak ve bu süreçte Apple'ın zarar görmemesi için koltuğunu Apple'ın COO'su Tim Cook'a bırakmıştı.Steve Jobs'un dönüşü,Apple'ın basın sözcüsü Steve Downling'in “Steve'i geri döndü.Onu tekrardan aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz” açıklaması ile de resmiyet kazanmış oldu.Koltuğunu bırakmasına rağmen Apple'ın stratejik önem taşıyan kararlara CEO olarak imza atan Steve Jobs'a Nisan ayında karaciğer nakli yapıldığıda açıklanmıştı.

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