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STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor

Türkiye’de yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunan STM, ikinci kez katıldığı Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek World Drone Cup’ın yürütücülüğünü üstleniyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor
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Bugüne kadar savunma sanayi alanında önemli projelere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Teknofest’te önemli bir etkinliğe imza atacak.

17-22 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında World Drone Cup yarışması düzenelencek. STM, World Drone Cup yarışmasının yürütücülüğünü üstleniyor.

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Yarışmaya 38 ülkeden 64 pilot katılıyor. Geçtiğimiz sene yine Teknofest kapsamında düzenlenen World Drone Cup yarışması büyük ilgi görmüştü. Bu sene ziyaretçiler, yarışmayı seyretme fırsatının yanı sıra yarışmanın birebir simülasyonu olan oyunu oynayabilecek. Simülasyonda derece elde edenler, sürpriz hediye kazanacak.

STM, Teknofest standında en yeni teknolojilerini sergileyecek. Askeri deniz platformları, otonom sistemler ve siber güvenlik alanında özgün ve yenilikçi çözümler geliştiren STM, çalıştığı alanları geçlere daha iyi anlatabilmek, gençlerin kariyerlerini yönlendirebilmek, çeşitli kabiliyetler kazandırabilmek ve istihdam edebilmek adına birçok girişimde bulunuyor.



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