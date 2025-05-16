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    Türkiye’nin yerli FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet

    Türk savunma sanayiinin mühendislik gücü STM, muharebe sahasında yeni bir güç olacak KARGU FPV Kamikaze Dronu ilk kez sahaya çıkardı ve ilk testte tam isabet başarısını sergiledi.

    Türkiye’nin FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin hedefleri hedefi doğrultusunda, yerli ve modern sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV Dron alanında yerli bir çözüme imza attı. Firma, KARGU FPV Kamikaze Dronu ile ilk kez sahaya çıkarken ilk test atışında da hedefini başarıyla vurdu.

    İlk test, ilk atış, tam isabet

    KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini İHA sistemleri ile kendini kanıtlayan STM, bir süredir üzerinde çalıştığı “KARGU FPV Dronu”nu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından, sahaya çıkan KARGU FPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.

    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerini bu yeni platforma entegre ettiklerini vurgulayarak, dronun yüksek güvenlikli tapa sistemine, elektronik harp dayanımına ve otonom terminal dalış yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. Hedefi işaretleyip tam isabetle vurabilen bu yerli çözümün, güvenlik güçlerine sahada önemli bir operasyonel avantaj sağlayacağını belirten Güleryüz, gelecekte daha gelişmiş FPV ürünlerinin de geliştirileceğini kaydetti.

    STM KARGU FPV özellikleri

    Türkiye’nin FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet Tam Boyutta Gör
    KARGU FPV Kamikaze Drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KARGU FPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sunuyor.

    Yetenekler

    • Hassas vuruş kabiliyeti
    • Hareketli hedeflerin takibi
    • Düşük radar kesit alanı
    • Gece-Gündüz Operasyon
    • Elektronik, Mekanik ve Yazılım Güvenli Tapa Sistemi
    • Yaklaşma Sensörü
    • Ayarlanabilir mesafede otomatik patlama
    • Anti personel parçacık etkili mühimmat
    • Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış
    • Gündüz/Termal tümleşik kamera
    • Karıştırmaya dayanımlı veri linki
    • Güvenli Görev İptali ve İniş

    Teknik özellikler

    • Görev Menzili: 10 km
    • Havada Kalış Süresi: 20+ dakika kamikaze modu, 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan)
    • Görev İrtifası: 500 m
    • Maksimum İrtifa: 5500 m (MSL)
    • Harp Başlığı: 1.300 gr Anti Personel (820 adet parçacıklı bilye)
    • Maximum Hız: 160 km/h
    • Platform Kalkış Ağırlığı: 3650 gr (mühimmat ile)
    • Çalışma Sıcaklık Şartları: -20 / + 60 °C

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    Evren7 1 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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