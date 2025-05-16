Türkiye’nin yerli FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin hedefleri hedefi doğrultusunda, yerli ve modern sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV Dron alanında yerli bir çözüme imza attı. Firma, KARGU FPV Kamikaze Dronu ile ilk kez sahaya çıkarken ilk test atışında da hedefini başarıyla vurdu.

İlk test, ilk atış, tam isabet

KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini İHA sistemleri ile kendini kanıtlayan STM, bir süredir üzerinde çalıştığı “KARGU FPV Dronu”nu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından, sahaya çıkan KARGU FPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.

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STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerini bu yeni platforma entegre ettiklerini vurgulayarak, dronun yüksek güvenlikli tapa sistemine, elektronik harp dayanımına ve otonom terminal dalış yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. Hedefi işaretleyip tam isabetle vurabilen bu yerli çözümün, güvenlik güçlerine sahada önemli bir operasyonel avantaj sağlayacağını belirten Güleryüz, gelecekte daha gelişmiş FPV ürünlerinin de geliştirileceğini kaydetti.

STM KARGU FPV özellikleri

Tam Boyutta Gör KARGU FPV Kamikaze Drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek, üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KARGU FPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sunuyor.

Yetenekler

Hassas vuruş kabiliyeti

Hareketli hedeflerin takibi

Düşük radar kesit alanı

Gece-Gündüz Operasyon

Elektronik, Mekanik ve Yazılım Güvenli Tapa Sistemi

Yaklaşma Sensörü

Ayarlanabilir mesafede otomatik patlama

Anti personel parçacık etkili mühimmat

Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış

Gündüz/Termal tümleşik kamera

Karıştırmaya dayanımlı veri linki

Güvenli Görev İptali ve İniş

Teknik özellikler

Görev Menzili: 10 km

Havada Kalış Süresi: 20+ dakika kamikaze modu, 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan)

Görev İrtifası: 500 m

Maksimum İrtifa: 5500 m (MSL)

Harp Başlığı: 1.300 gr Anti Personel (820 adet parçacıklı bilye)

Maximum Hız: 160 km/h

Platform Kalkış Ağırlığı: 3650 gr (mühimmat ile)

Çalışma Sıcaklık Şartları: -20 / + 60 °C

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Türkiye’nin FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet