Türkiye’nin yerli FPV kamikaze dronu KARGU’dan ilk atışta tam isabet

İlk test, ilk atış, tam isabet
KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini İHA sistemleri ile kendini kanıtlayan STM, bir süredir üzerinde çalıştığı “KARGU FPV Dronu”nu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından, sahaya çıkan KARGU FPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerini bu yeni platforma entegre ettiklerini vurgulayarak, dronun yüksek güvenlikli tapa sistemine, elektronik harp dayanımına ve otonom terminal dalış yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. Hedefi işaretleyip tam isabetle vurabilen bu yerli çözümün, güvenlik güçlerine sahada önemli bir operasyonel avantaj sağlayacağını belirten Güleryüz, gelecekte daha gelişmiş FPV ürünlerinin de geliştirileceğini kaydetti.
STM KARGU FPV özellikleri
Yetenekler
- Hassas vuruş kabiliyeti
- Hareketli hedeflerin takibi
- Düşük radar kesit alanı
- Gece-Gündüz Operasyon
- Elektronik, Mekanik ve Yazılım Güvenli Tapa Sistemi
- Yaklaşma Sensörü
- Ayarlanabilir mesafede otomatik patlama
- Anti personel parçacık etkili mühimmat
- Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış
- Gündüz/Termal tümleşik kamera
- Karıştırmaya dayanımlı veri linki
- Güvenli Görev İptali ve İniş
Teknik özellikler
- Görev Menzili: 10 km
- Havada Kalış Süresi: 20+ dakika kamikaze modu, 44 dakika gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan)
- Görev İrtifası: 500 m
- Maksimum İrtifa: 5500 m (MSL)
- Harp Başlığı: 1.300 gr Anti Personel (820 adet parçacıklı bilye)
- Maximum Hız: 160 km/h
- Platform Kalkış Ağırlığı: 3650 gr (mühimmat ile)
- Çalışma Sıcaklık Şartları: -20 / + 60 °C
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.