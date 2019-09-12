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iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu

Teknoloji devi Apple'ın henüz birkaç gün önce tanıttığı yeni iPhone serisinin yankıları sürerken, iPhone Pro modelinin Geekbench puanı ve cihazın bilinmeyen teknik özellikleri yayınlandı.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple 10 Eylül tarihinde merakla beklenen yeni nesil iPhone serisini tanıttı. Cihazların teknik özellikleri tanıtılırkend değinilmeyen bir nokta da RAM kapasiteleriydi. Yayınlanan Geekbench sonuçları bizlere bu konuyla ilgili bilgiler veriyor.

Rekor puan aldı

Apple her ne kadar cihazların kaç RAM kullandığını açıklamasa da Geekbench skoru  iPhone 11 Pro'nun 4 GB birincil belleğe sahip olduğunu gösteriyor. Tek çekirdek testinde 5.472 puan alan cihazın, çoklu çekirdek puanı ise 13.769 olarak açıklandı. Cihazın büyük abisi olan iPhone 11 Pro Max modelinin skorunun da aynı rakamlara yakın olduğu belirtiliyor.
Yeni iPhone 11 Pro ve Pro Max, A13 Bionic işlemci tarafından destekleniyor ve alınan bu puanların iPhone modelleri arasında rekor olduğu da ifade edilmiş. iPhone 11 modeli ile ilgili bir test sonucu ise henüz paylaşılmış değil.


https://www.gsmarena.com/alleged_iphone_11_pro_shows_up_on_geekbench_with_4gb_of_ram-news-39154.php Yorum Yaz
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II.Ares 2 dk.
s9+ kullaniyorum apple cihazlari her zaman en iyisi
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Mar00N 10 dk.
Gönül ister ki 1000 para birimine bu cihazlara sahip olabilelim ama bu ülkede maalesef. Android devam...
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metalmilita 41 dk.
11 pro max’da da mi 4 gb ram var yani ? Anlaşılmıyor icerikten.
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Felix Klein 40 dk. yeni yorumcu metalmilita
Evet.
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mıknatıs20 37 dk. metalmilita
iPhone 11 serisinin hepsinde 4 Gb Ram var.
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napolyon94 49 dk.
Maşallah i3 9100f ile yarisiyor.
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oly1786 57 dk.
10 Eylül'de kazanan Iphone XR oldu. İyi tutmuş olmalı ki 2 kameralısını İphone 11 diye piyasaya sürdüler.
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