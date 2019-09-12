iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu

Apple 10 Eylül tarihinde merakla beklenen yeni nesil iPhone serisini tanıttı. Cihazların teknik özellikleri tanıtılırkend değinilmeyen bir nokta da RAM kapasiteleriydi. Yayınlanan Geekbench sonuçları bizlere bu konuyla ilgili bilgiler veriyor.

Rekor puan aldı

Apple her ne kadar cihazların kaç RAM kullandığını açıklamasa da Geekbench skoru iPhone 11 Pro'nun 4 GB birincil belleğe sahip olduğunu gösteriyor. Tek çekirdek testinde 5.472 puan alan cihazın, çoklu çekirdek puanı ise 13.769 olarak açıklandı. Cihazın büyük abisi olan iPhone 11 Pro Max modelinin skorunun da aynı rakamlara yakın olduğu belirtiliyor.

Yeni iPhone 11 Pro ve Pro Max, A13 Bionic işlemci tarafından destekleniyor ve alınan bu puanların iPhone modelleri arasında rekor olduğu da ifade edilmiş. iPhone 11 modeli ile ilgili bir test sonucu ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.gsmarena.com/alleged_iphone_11_pro_shows_up_on_geekbench_with_4gb_of_ram-news-39154.php