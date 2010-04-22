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Stone Giant: DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli yeni benchmark

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Stone Giant: DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli yeni benchmark
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Futuremark, 3DMark'ın DirectX 11 destekli yeni nesil sürümü üzerinde çalışadursun pazardaki DirectX 11 test ve ölçüm yazılımlarına bir yenisi daha eklendi. Yaygın olarak kullanılan Unigine Heaven'dan sonra BitSquid ve Fatshark firmaları tarafından hazırlanan Stone Giant demo/benchmark da kullanıma sunuldu. BitSquid tarafından geliştirilen, DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli motorun güç verdiği Stone Giang, bu sayede yüksek paralellikte, veri odaklı tasarımı baz alıyor ve dikkat çekici görsellik vaad ediyor. Gelişmiş tessellation sahnelerine sahip olduğu belirtilen Stone Giant uygulaması, 395MB'lık dosya bütüklüğü ile kullanıma sunulmuş durumda.

DirectX 11 destekli ekran kartları için yeni bir test/ölçüm yazılımı arayan kullanıcılar Stone Giant'ı buradan indirebilirler.

Stone Giant: DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli yeni benchmark
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Stone Giant: DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli yeni benchmark
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OZKNaln 9 yıl
bakdım ve baya begendim .
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Man From Atlantis 9 yıl
görüntüsünden çok seslerine bittim ben testin
uzun zamandır vufırımdan böyle sesler çıkmıyordu, mağara atmosferini çok iyi vermişler..
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OZKNaln 9 yıl
indiriyorum bakam ..
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Man From Atlantis 9 yıl
9800gt, 12*10, tessellation ve dof off.. q9650@4ghz, 1ghz ddr2 ram ile aşağıdaki sonucu aldım..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gaza gelin test sonuçları koyun diye yaptım bunu, zaten rezil bir sonuç



Tessellation seviyelerinden örnekler

OFF - MEDIUM - HIGH

OFF - MEDIUM - HIGH

OFF - MEDIUM - HIGH

OFF - MEDIUM - HIGH

OFF - MEDIUM - HIGH
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sendemail 9 yıl
yahu arkadaslar bir soracagım ,
su tessellation (mozaik döşeme) sadece nvidia kartlara ozgu bır sey mı yoksa dx11 ın getırdıgı bır zamazıngo mu,yanı ati.nın dx 11 li kartları da tessellatıon calıstırabılıyor mu...?
bılgısı olan var mı?
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Source 9 yıl

sendemail

yahu arkadaslar bir soracagım ,

su tessellation (mozaik döşeme) sadece nvidia kartlara ozgu bır sey mı yoksa dx11 ın getırdıgı bır zamazıngo mu,yanı ati.nın dx 11 li kartları da tessellatıon calıstırabılıyor mu...?

bılgısı olan var mı?



Sadece nvidia'ya ait bir teknoloji değil DirectX 11'le gelen bir teknoloji tessellation yani ATI'nin 5xxx seriside destekliyor bunu


Nvidia süper reklam yapıyor kim ne derse desin.
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Batuist 9 yıl
kaç defa test etcez kartları :S
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MÜŞAVİR 9 yıl
İndiryorum bakalım. Bu 3d vision olayını ati kartlarda kapatmak ya da es geçmek gibi bir durum olacak mı?
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Source 9 yıl
Dosyayı indiremeyenler techpowerup'da da indirebilirler


techpowerup.com/...
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yerroner 9 yıl
Başlığa videosu koyulabilir mi acaba?

Ben bir yerlerde izledim ama hatırlamıyorum. Çok hoş bir demo olmuş.
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