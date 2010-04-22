Stone Giant: DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli yeni benchmark

Futuremark, 3DMark'ın DirectX 11 destekli yeni nesil sürümü üzerinde çalışadursun pazardaki DirectX 11 test ve ölçüm yazılımlarına bir yenisi daha eklendi. Yaygın olarak kullanılan Unigine Heaven'dan sonra BitSquid ve Fatshark firmaları tarafından hazırlanan Stone Giant demo/benchmark da kullanıma sunuldu. BitSquid tarafından geliştirilen, DirectX 11 ve Nvidia 3DVision destekli motorun güç verdiği Stone Giang, bu sayede yüksek paralellikte, veri odaklı tasarımı baz alıyor ve dikkat çekici görsellik vaad ediyor. Gelişmiş tessellation sahnelerine sahip olduğu belirtilen Stone Giant uygulaması, 395MB'lık dosya bütüklüğü ile kullanıma sunulmuş durumda.

DirectX 11 destekli ekran kartları için yeni bir test/ölçüm yazılımı arayan kullanıcılar Stone Giant'ı buradan indirebilirler.