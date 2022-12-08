Game Awards öncesi Street Fighter 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı

- Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?
- Street Fighter 6 sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?
PlayStation Store’da listelenen oyunun çıkış tarihi net bir şekilde görülüyor. Beklenen dövüş oyununun Standard, Deluxe ve Ultimate sürümleri 2 Haziran 2023 tarihinde çıkış yapacak gibi görünüyor.
Çıkış tarihi sızdırılmış olsa da, Capcom muhtemelen yeni bir tanıtım videosu yayınlayacağından ve hatta oyun hakkında yeni bilgiler vereceğinden, Street Fighter hayranları yarınki The Game Awards etkinliğini izlemek isteyecektir. Dövüş oyunu serisinin yenisi merakla bekleniyor. Unutmadan, oyun 2 Haziran 2023’te PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformuna çıkış yapacak.
Street Fighter 6 sistem gereksinimleri
Capcom tarafından açıklanan Street Fighter 6 kapalı beta sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 25GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 25GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım