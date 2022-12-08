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    Game Awards öncesi Street Fighter 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı

    Street Fighter 6’nın çıkış tarihi sürpriz bir şekilde Game Awards (Oyun Ödülleri) öncesinde sızdırıldı. Street Fighter 6 ne zaman çıkacak? sorusu resmî olarak olmasa da yanıt buldu.
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    street fighter 6 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    2022’nin en iyi oyunlarının açıklanacağı The Game Awards’a az bir zaman kala, Capcom’un gelecek oyunu Street Fighter 6’nın çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?

    PlayStation Store’da listelenen oyunun çıkış tarihi net bir şekilde görülüyor. Beklenen dövüş oyununun Standard, Deluxe ve Ultimate sürümleri 2 Haziran 2023 tarihinde çıkış yapacak gibi görünüyor.

    Çıkış tarihi sızdırılmış olsa da, Capcom muhtemelen yeni bir tanıtım videosu yayınlayacağından ve hatta oyun hakkında yeni bilgiler vereceğinden, Street Fighter hayranları yarınki The Game Awards etkinliğini izlemek isteyecektir. Dövüş oyunu serisinin yenisi merakla bekleniyor. Unutmadan, oyun 2 Haziran 2023’te PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformuna çıkış yapacak.

    Street Fighter 6 sistem gereksinimleri

    Capcom tarafından açıklanan Street Fighter 6 kapalı beta sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
    • Bellek: 8GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
    • DirectX: Sürüm 12
    • Boş alan: 25GB

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Boş alan: 25GB

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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