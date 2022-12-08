Game Awards öncesi Street Fighter 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör 2022’nin en iyi oyunlarının açıklanacağı The Game Awards’a az bir zaman kala, Capcom’un gelecek oyunu Street Fighter 6’nın çıkış tarihi ortaya çıktı.

Street Fighter 6 ne zaman çıkacak?

PlayStation Store’da listelenen oyunun çıkış tarihi net bir şekilde görülüyor. Beklenen dövüş oyununun Standard, Deluxe ve Ultimate sürümleri 2 Haziran 2023 tarihinde çıkış yapacak gibi görünüyor.

Çıkış tarihi sızdırılmış olsa da, Capcom muhtemelen yeni bir tanıtım videosu yayınlayacağından ve hatta oyun hakkında yeni bilgiler vereceğinden, Street Fighter hayranları yarınki The Game Awards etkinliğini izlemek isteyecektir. Dövüş oyunu serisinin yenisi merakla bekleniyor. Unutmadan, oyun 2 Haziran 2023’te PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformuna çıkış yapacak.

Street Fighter 6 sistem gereksinimleri

Capcom tarafından açıklanan Street Fighter 6 kapalı beta sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Boş alan: 25GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16GB RAM

Ekran kartı: Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: Sürüm 12

Boş alan: 25GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Street Fighter 6 çıkış tarihi sızdırıldı