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    Subnautica 2 resmen duyuruldu: İşte çıkış tarihi

    Hayatta kalma türünün en sevilen oyunlarından Subnautica serisinin ikinci oyunu resmen duyuruldu. Subnautica 2, 2025 yılında PC ve Xbox Series X-S konsollarına geliyor.
    Subnautica 2 resmen duyuruldu: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Unknown Worlds tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanacak olan hayatta kalma oyun serisinin yeni oyunu Subnautica 2 resmî olarak duyuruldu. İşte Subnautica 2 çıkış tarihi ve yeni oyundan görüntüler...

    Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı

    Çıkışının ardınan geçen 10 yılın ardından, yeni Subnautica oyunu ile ilgili ilk detayları geçtiğimiz saatlerde öğrendik. Oyunuun geliştiricisi Unknown Worlds, Ekim 2024 Xbox Partner Preview'da yaptığı duyuruda Subnautica 2'nin 2025 yılında Steam, Epic Games Store ve Windows Store üzerinden Erken Erişim’e, Xbox Game Pass aracılığıyla da Xbox Series X|S’e önizleme olarak çıkacağını duyurdu.

    Oyunun erken erişim süresininin ise 2-3 yıl devam etmesi bekleniyor. Tamamen yeni ve yabancı bir okyanus diyarını keşfedeceğimiz Subnautica 2'de ilk oyunun aksine artık 4 kişilik bir co-op modu bulunacak. Tabi tek başına oynamak isteyenler için oyunun buna göre tasarlandığı da belirtelim. İşte yeni oyundan ilk görüntüler...

    Kaçıranlar için Subnautica'nın ilk oyunu Unity oyun motoru ile geliştirilmişti. Subnautica 2, yeni nesil grafik motoru olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Son olarak bir servis oyunu gibi olmasa da oyunun sürekli güncelleneceği ve yeniden oynanabilirliğinin yüksek olması amacıyla yeni bir model kullanacağı paylaşıldı. 

    Subnautica 2 PC sistem gereksinimleri

    Minimum:

      • İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü
      • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 (6 çekirdek)
      • Bellek: 8 GB RAM
      • Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / RX 5500 XT
      • DirectX: 12
      • Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı
      • Depolama: 20 GB

    Önerilen:

      • İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü
      • İşlemci: Intel Core i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X (8 çekirdek)
      • Bellek: 16 GB RAM
      • Ekran Kartı: Geforce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT
      • DirectX: 12
      • Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı
      • Depolama: 20 GB
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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