Subnautica 2 resmen duyuruldu: İşte çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Unknown Worlds tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanacak olan hayatta kalma oyun serisinin yeni oyunu Subnautica 2 resmî olarak duyuruldu. İşte Subnautica 2 çıkış tarihi ve yeni oyundan görüntüler...

Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı

Çıkışının ardınan geçen 10 yılın ardından, yeni Subnautica oyunu ile ilgili ilk detayları geçtiğimiz saatlerde öğrendik. Oyunuun geliştiricisi Unknown Worlds, Ekim 2024 Xbox Partner Preview'da yaptığı duyuruda Subnautica 2'nin 2025 yılında Steam, Epic Games Store ve Windows Store üzerinden Erken Erişim’e, Xbox Game Pass aracılığıyla da Xbox Series X|S’e önizleme olarak çıkacağını duyurdu.

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Oyunun erken erişim süresininin ise 2-3 yıl devam etmesi bekleniyor. Tamamen yeni ve yabancı bir okyanus diyarını keşfedeceğimiz Subnautica 2'de ilk oyunun aksine artık 4 kişilik bir co-op modu bulunacak. Tabi tek başına oynamak isteyenler için oyunun buna göre tasarlandığı da belirtelim. İşte yeni oyundan ilk görüntüler...

Kaçıranlar için Subnautica'nın ilk oyunu Unity oyun motoru ile geliştirilmişti. Subnautica 2, yeni nesil grafik motoru olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Son olarak bir servis oyunu gibi olmasa da oyunun sürekli güncelleneceği ve yeniden oynanabilirliğinin yüksek olması amacıyla yeni bir model kullanacağı paylaşıldı.

Subnautica 2 PC sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 (6 çekirdek) Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / RX 5500 XT DirectX: 12 Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB



Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü İşlemci: Intel Core i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X (8 çekirdek) Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: Geforce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT DirectX: 12 Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB



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Subnautica 2 resmen duyuruldu: İşte çıkış tarihi