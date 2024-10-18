Subnautica 2 resmen duyuruldu: İşte çıkış tarihi

- Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı
- Subnautica 2 PC sistem gereksinimleri
- Minimum:
- Önerilen:
- Yorumlar
Subnautica 2 çıkış tarihi açıklandı
Çıkışının ardınan geçen 10 yılın ardından, yeni Subnautica oyunu ile ilgili ilk detayları geçtiğimiz saatlerde öğrendik. Oyunuun geliştiricisi Unknown Worlds, Ekim 2024 Xbox Partner Preview'da yaptığı duyuruda Subnautica 2'nin 2025 yılında Steam, Epic Games Store ve Windows Store üzerinden Erken Erişim’e, Xbox Game Pass aracılığıyla da Xbox Series X|S’e önizleme olarak çıkacağını duyurdu.
Oyunun erken erişim süresininin ise 2-3 yıl devam etmesi bekleniyor. Tamamen yeni ve yabancı bir okyanus diyarını keşfedeceğimiz Subnautica 2'de ilk oyunun aksine artık 4 kişilik bir co-op modu bulunacak. Tabi tek başına oynamak isteyenler için oyunun buna göre tasarlandığı da belirtelim. İşte yeni oyundan ilk görüntüler...
Kaçıranlar için Subnautica'nın ilk oyunu Unity oyun motoru ile geliştirilmişti. Subnautica 2, yeni nesil grafik motoru olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Son olarak bir servis oyunu gibi olmasa da oyunun sürekli güncelleneceği ve yeniden oynanabilirliğinin yüksek olması amacıyla yeni bir model kullanacağı paylaşıldı.
Subnautica 2 PC sistem gereksinimleri
Minimum:
-
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 (6 çekirdek)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / RX 5500 XT
- DirectX: 12
- Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB
Önerilen:
-
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya daha üstü
- İşlemci: Intel Core i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X (8 çekirdek)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT
- DirectX: 12
- Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...