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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizleri: Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Bunlar arasından Invincible Presents: Atom Eve, aynı adlı popüler animasyon serisinin dünyasında geçen bir RPG görsel roman karışımı. Oyun, kötü adamlara karşı yapılan savaşlar sırasında kullanılan sıra tabanlı dövüşle, dallara ayrılan bir anlatımla süper kahraman Atom Eve’i takip ediyor.

Kardboard Kings ise, deniz kenarında kendi kart dükkanınızı açtığınız, simulasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi her iki oyun, 17 Ekim Türkiye saati ile 18:00'dan 24 Ekim 18:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

17 Ekim - 24 Ekim

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı