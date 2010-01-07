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Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini satışa sunuyor
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Kasım ayında duyurduğu USB 3.0 destekli flash belleklerini pazara sunuyor. RAIDDrive adı verilen 95 x 37 x 13.5 mm boyutlarındaki ultra-taşınabilir depolama çözümü 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Siyah ve Gri olmak üzere çift tonlu şık tasarımı aktivite LED'i ile destekleyen Super Talent, yeni sürücülerin USB 3.0 ile 200MB/sn'ye varan yüksek transfer hızı sunabileceğini hatta usb 3.0 teknolojisinin UAS protokol sürücüsüyle kullanılması halinde hızın 320MB/sn'ye çıkabileceğini belirtti.

Satışına çok yakında başlanacağı belirtilen yeni sürücülerin ömür boyu garanti ile sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.


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_precious 9 yıl
herkesden once sizde olsun bu urun.
www.postamerika.com 'a uye olun amerika adresiniz olsun. bu urun adresamerikaniza gelsin ordan da en gec 3 gunde kapiniza gelsin
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sotoxs 9 yıl
yaklaşık 6-7 sene önce ibm'in 1TB lık prototip yaptığını okumuştum
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memanet 9 yıl
çok güzel bir ürün fakat usb3 destekli anakart kaç kişide varki ben anakartı daha yeni değiştirdim yeni anakart almayada niyetim yok bari pci usb3 kartlar gelsede alsak
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karmaşık 9 yıl
Hdd kullanan sistemlerde bu flash disk bu okuma yazma hızlarını yakalayamaz hdd dar boğaz yaratır. Usb 3.0 ile beraber flash disklerde yeni bir devir açılacak öyle görünüyor.
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Nm1 9 yıl

memanet

çok güzel bir ürün fakat usb3 destekli anakart kaç kişide varki ben anakartı daha yeni değiştirdim yeni anakart almayada niyetim yok bari pci usb3 kartlar gelsede alsak


Kardeş merak etme pci dan dahili takılacak kartlarla 2 tane usb 3.0 yuvan olur bu tarz ürünlerde çıkar yakında.
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tanerturk17 9 yıl
$$$$ fiyatını şimdiden çok merak ettim????
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Batuist 9 yıl
Kasanın arkasındaki bütün USB3 soketlerini doldur al sana bir sürü SSD disk.. ama fiyat olarak SSDlerden geri kalır yanı olcağını sanmam...
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DH Misafiri 9 yıl
ee bu ürün resmen giriş seviye ssd'lerden hızlı.Bir de ucuz olurmuş çok gülerim ssdlerin durumuna
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