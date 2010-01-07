Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini satışa sunuyor

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Kasım ayında duyurduğu USB 3.0 destekli flash belleklerini pazara sunuyor. RAIDDrive adı verilen 95 x 37 x 13.5 mm boyutlarındaki ultra-taşınabilir depolama çözümü 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Siyah ve Gri olmak üzere çift tonlu şık tasarımı aktivite LED'i ile destekleyen Super Talent, yeni sürücülerin USB 3.0 ile 200MB/sn'ye varan yüksek transfer hızı sunabileceğini hatta usb 3.0 teknolojisinin UAS protokol sürücüsüyle kullanılması halinde hızın 320MB/sn'ye çıkabileceğini belirtti.

Satışına çok yakında başlanacağı belirtilen yeni sürücülerin ömür boyu garanti ile sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.