Super Talent, yüksek hızlı CFast hafıza kartlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Depolama ve bellek çözümleriyle bilinen Amerikan merkezli Super Talent, yeni nesil dijital depolama ailesi Cfast'i duyurdu. 90MB/s hızındaki High Speed 600x Compact Flash'lardan 4 kat daha hızlı olan Cfast ailesi, Sata arayüzü ve 375MB/s veri yazma/okuma dikkat çekiyor.

36.4 x 42.8 x 3.3mm boyutlarındaki Type 1 ve 36.4 x 42.8 x 5.0mm boyutlarındaki Type II olarak satışa sunulan kartlarda 8 ve 16GB'lık SLC (Single Level Cell) bellek yada 16-32 GB MLC (Multi Level Cell) bellek bulunuyor. Çalışması için 3.3V'luk potansiyel farkına ihtiyaç duyan ailenin ilk üyelerinin okuma ve yazma hızı Super Talent tarafından maksimum 200MB/s'de sınırlandırılırken, fiyatları ve satışa sunulacakları tarih hakkında bir açıklamaysa yapılmadı.

<a href="http://www.supertalent.com/home/press_view.php?prid=0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6&lid=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b">Basın Açıklaması</a>