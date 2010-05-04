SuperTalent'tan USB 3.0 destekli USB bellek: SuperCrypt

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri üreticisi SuperTalent, yeni USB belleklerini satışa sunuyor. SuperTalent'ın SuperCyrpt adını verdiği USB bellek, USB 3.0 arabirimini kullanıcıların hizmetine sunuyor. Metalik gri renkli tasarıma sahip olan USB bellek, 128-bit ECB (SuperCrypt) veya 256-bit XTS (SuperCrypt Pro) şifreleme sistemleri ile satılacak. 185 MB/s ve 50 MB/s okuma yazma hızlarına sahip olan SuperCyrpt, 16 GB'dan 256 GB'a varan kapasite seçeneklerine sahip.
SuperTalent'ın USB 3.0 destekli dosya koruma sistemli USB bellekleri olan SuperCyrpt'in tercih edilen kapasiteye 119$ ve 778$ arası fiyatlarla satılacağı öğrenildi
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