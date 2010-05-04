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SuperTalent'tan USB 3.0 destekli USB bellek: SuperCrypt

SuperTalent, USB 3.0 destekli USB belleklerini satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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SuperTalent'tan USB 3.0 destekli USB bellek: SuperCrypt
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Depolama çözümleri üreticisi SuperTalent, yeni USB belleklerini satışa sunuyor. SuperTalent'ın SuperCyrpt adını verdiği USB bellek, USB 3.0 arabirimini kullanıcıların hizmetine sunuyor. Metalik gri renkli tasarıma sahip olan USB bellek, 128-bit ECB (SuperCrypt) veya 256-bit XTS (SuperCrypt Pro) şifreleme sistemleri ile satılacak. 185 MB/s ve 50 MB/s okuma yazma hızlarına sahip olan SuperCyrpt, 16 GB'dan 256 GB'a varan kapasite seçeneklerine sahip.

SuperTalent'ın USB 3.0 destekli dosya koruma sistemli USB bellekleri olan SuperCyrpt'in tercih edilen kapasiteye 119$ ve 778$ arası fiyatlarla satılacağı öğrenildi

SuperTalent'tan USB 3.0 destekli USB bellek: SuperCrypt
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SuperTalent'tan USB 3.0 destekli USB bellek: SuperCrypt
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thedevilhimveryself 9 yıl
Ürün güzel. Duruşuda güzelde O yaratık ne şimdi orda?????
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