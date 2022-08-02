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    İsviçreli banka, Cardano (ADA) için staking kampanyası başlatıyor

    İsviçreli dijital banka Sygnum Bank, hesabında Cardano (ADA) tutanlara ödül vereceğini açıkladı. Bankanın resmi Twitter hesabından duyuru yapıldı.                    
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    Sygnum Bank, Cardano Staking kampanyası başlatıyor
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    Kripto para odaklı şirketlerin yanında genel olarak bankalarda hizmetlerinin arasında kripto para birimlerini dahil ediyor. İsviçre dijital bankası Sygnum Bank, banka seviyesindeki stake hizmetini şu anda piyasa değerine göre sekizinci en büyük protokol olan Cardano’yu (ADA) içerecek şekilde genişletti.

    İsviçre merkezli Sygnum Bank, şimdi Cardano stake hizmetini başlattığını duyurdu.  Söz konusu açıklama Sygnum Bank‘ın resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde yapıldı:

    Sygnum Bank İş Birimleri Başkanı Thomas Eichenberger, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Dijital varlıkların kurumsal olarak benimsenmesi artmaya devam ederken, temel protokollerin yanı sıra ödül kazanma becerisine yönelik talep de artmaya devam ediyor. Sygnum’un banka düzeyinde stake teklifi, Şimdi Cardano da dahil olmak üzere, müşterilerimize düzenlenmiş bir bankanın güvenliği ve gönül rahatlığıyla desteklenen geniş bir yatırım fırsatları yelpazesi sunuyor"

    Son olarak belirtmek gerekirse Sygnum halihazırda Ethereum ve Tezos üzerinde stake yapma imkanı sunuyor. Bunun yanında müşteriler artık Cardano’yu mevcut cüzdanlarından stake edebilecek.

    Staking nedir?

    Staking, bir kriptopara birimini bir süre boyunca harcamadan, transfer etmeden veya başka işlemler için kullanmadan kriptopara cüzdanlarında tutmayı ifade etmektedir. Kripto para borsaları ve bankalar, kripto para staking eden müşterilerine staking ödülleri verir. Yatırımcılar, staking yaptığı için hediye kripto para ile ödüllendirilir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 7 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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