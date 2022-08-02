Shiba Eternity oyunu duyuruldu

Topluluk tarafından en fazla benimsenen memecoin olma özelliğine sahip. SHIBA INU uzun bir bekleyişin ardından ilk oyununu duyurdu. Metaverse ve Web 3.0 alanına önemli yatırımlar yapan SHIB bir kart oyunu geliştiriyor.

Shiba Eternity neler sunacak?

Tam 2 yıl önce piyasaya çıkan ve fırtınalar estiren Shiba Inu bugün eski günlerini mumla arıyor ancak yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Geliştirici ekip metaverse arsa satışı, mobil ödeme, DEX borsa gibi farklı açılımlardan sonra kart oyunu da geliyor.

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Avrusturalyalı PlaySide Studios ile iş birliği yapan ekip Shiba Eternity adındaki yeni oyununun test sürecine başladı. Testler sona erdiği zaman Google Play ve App Store üzerinde oyun yayınlanmış olacak. Henüz detaylar yok ancak kazançların yüksek olacağı ifade ediliyor.

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