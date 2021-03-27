T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu

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TeamGroup'un kardeş firması T-Force DDR5 neslinde de iddialı olmaya kararlı. Öyle ki firma şimdiden işi sıkı tutuyor.

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T-Force yaptığı duyuruyla hız aşırtılabilir ilk DDR5 kitlerini detaylı test için ASUS, ASRock, MSI ve Gigabyte'a gönderdiğini açıkladı.

Hali hazırda DDR4'te başarılı çözümler sunan firma görünüşe göre DDR5'te bu başarısını sürdürmek istiyor.

2.6v üzeri gerilimlerde çalışabilecek

T-FORCE'un duyurusuna göre geliştirilen yeni modüller yüksek frekanslara hız aşırtma için 2.6v'un üzerinde gerilimleri destekleyecek.

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Diğer taraftan DDR5 standartıyla birlikte yıllardır anakart üzerinde bulunan RAM VRM'i artık bellek kitlerinin üzerine taşınıyor. Bu gelişme RAM kitlerinin maliyetini arttırırken voltaj regülasyonunu DRAM modüllerine bir adım daha yaklaştıracağı için kitlerin daha gürültüsüz ve stabil bir gerilimde çalışmasını sağlayacak.

https://www.techpowerup.com/280191/team-t-force-gaming-launches-the-next-gen-with-overclockable-ddr5-memory

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