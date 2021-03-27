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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu

    DDR4'ün son dönemlerini yaşadığımız şu günlerde DDR5 başlığı giderek ısınıyor. Öyle ki T-Force şimdiden yeni RAM standartında hız aşırtmaya yönelik modüller geliştirmeye başlamış.
    27 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
    311
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu
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    TeamGroup'un kardeş firması T-Force DDR5 neslinde de iddialı olmaya kararlı. Öyle ki firma şimdiden işi sıkı tutuyor.

     

     

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    T-Force yaptığı duyuruyla hız aşırtılabilir ilk DDR5 kitlerini detaylı test için ASUS, ASRock, MSI ve Gigabyte'a gönderdiğini açıkladı.

     

    Hali hazırda DDR4'te başarılı çözümler sunan firma görünüşe göre DDR5'te bu başarısını sürdürmek istiyor.

    2.6v üzeri gerilimlerde çalışabilecek

    T-FORCE'un duyurusuna göre geliştirilen yeni modüller yüksek frekanslara hız aşırtma için 2.6v'un üzerinde gerilimleri destekleyecek.

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    Diğer taraftan DDR5 standartıyla birlikte yıllardır anakart üzerinde bulunan RAM VRM'i artık bellek kitlerinin üzerine taşınıyor. Bu gelişme RAM kitlerinin maliyetini arttırırken voltaj regülasyonunu DRAM modüllerine bir adım daha yaklaştıracağı için kitlerin daha gürültüsüz ve stabil bir gerilimde çalışmasını sağlayacak.



    https://www.techpowerup.com/280191/team-t-force-gaming-launches-the-next-gen-with-overclockable-ddr5-memory
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Arisaka 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen hem AMD hem de Intel in bir sonra ki anakart ve işlemcileri DDR5 ile gelecek o yüzden gidip de 2-3K ya ileriye dönük ayağına X570, B550, Z490, Z590 falan almayın.
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    Romeo84 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    en az 2 sene normal fiyattan satılmasına...
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    emregnu (Emre ONGUN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben daha geçen sene DDR2'den DDR4'e yeni geçmişken. DDR5 beklediğimden hızlı geliyor. Belki bir ya da iki seneye masaüstüne iner. İyi iyi bir kaç sene sonraki toplayacağım bilgisayar zannettiğimden daha güçlü olacak görünen o ki.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) emregnu
    Bence geç kaldılar bile. 2014'te hatırlıyorum DDR4 belleklerin ve DDR4 destekli bilgisayarların çıktığını. Üzerinden 7 yıl geçti. Bence uzun bir süre.
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