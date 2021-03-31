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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    T-Force, Rocket Lake için DDR4-5600 MHz RAM’lerini duyurdu

    Intel’in LGA 1200 soketine devam ettiği Rocket Lake işlemcileri DDR4’ün en yüksek frekanslarına da şahitlik edecek. T-Force yüksek frekanslı bellek kitlerini duyurdu.
    31 Mart 2021, 17:00 (3 sa.)
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    T-Force, Rocket Lake için DDR4-5600 MHz RAM’lerini duyurdu
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    Donanımseverlerin yavaş yavaş DDR5’in yolunu gözlemeye başladığı şu günlerde bellek üreticileri DDR4’ü taşıyabildiklerini kadar ileriye taşıyor.

    TeamGroup’un alt firması olan T-Force yaptığı duyuruda Intel’in 11. nesil Core işlemci ailesi için geliştirdiği yüksek frekanslı bellek kitlerine yer verdi. Modeller Z590 anakartlarda en yüksek performansı vadediyor.

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    Rocket Lake ile 5600 MHz frekans mümkün

    T-Force yeni XTREEM bellek ailesinde 5600 MHz, 5333 MHz ve 5066 MHz’lik frekanslar sunuyor. Intel’in Rocket Lake işlemcileriyle ulaşılan frekanslar için 16 GB (2x8 GB) set hazırlanmış.

    Diğer taraftan güncellenen XTREEM/XTREEM ARGB/XTREEM ARGB WHITE DDR4 kitleri 5333 MHz ve 5066 MHz’lik frekanslarda yine 16 GB kapasitede (2x 8 GB) bellekler sunacak.

    Ayrıca Bkz. "DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı"

    Son olarak T-Force uyumluluk kanadında farklı anakart üreticilerinin Z590 yongasetli anakartlarında 5000 MHz üzeri frekansların desteklendiğini de eklemiş. Yeni kitlerin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.



    https://videocardz.com/press-release/t-force-launches-xtreem-ddr4-5066-5333-5600-mhz-memory-for-intel-rocket-lake
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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    ddr5 4800 mhz den çıkacağı duyurulurken ddr4 5600 mhz çıkıyor demekki gıdım gıdım satacaklar ddr5 şi anlaşıldı ddr5 5600x2= 11200 mhz çıkacak o zaman anlaşılan
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    K kadir623 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bakalım fiyatı ne kadar olucak
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    24-32-32-52
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