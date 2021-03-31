T-Force, Rocket Lake için DDR4-5600 MHz RAM’lerini duyurdu

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Donanımseverlerin yavaş yavaş DDR5’in yolunu gözlemeye başladığı şu günlerde bellek üreticileri DDR4’ü taşıyabildiklerini kadar ileriye taşıyor.

TeamGroup’un alt firması olan T-Force yaptığı duyuruda Intel’in 11. nesil Core işlemci ailesi için geliştirdiği yüksek frekanslı bellek kitlerine yer verdi. Modeller Z590 anakartlarda en yüksek performansı vadediyor.

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Rocket Lake ile 5600 MHz frekans mümkün

T-Force yeni XTREEM bellek ailesinde 5600 MHz, 5333 MHz ve 5066 MHz’lik frekanslar sunuyor. Intel’in Rocket Lake işlemcileriyle ulaşılan frekanslar için 16 GB (2x8 GB) set hazırlanmış.

Diğer taraftan güncellenen XTREEM/XTREEM ARGB/XTREEM ARGB WHITE DDR4 kitleri 5333 MHz ve 5066 MHz’lik frekanslarda yine 16 GB kapasitede (2x 8 GB) bellekler sunacak.

Ayrıca Bkz. "DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı"

Son olarak T-Force uyumluluk kanadında farklı anakart üreticilerinin Z590 yongasetli anakartlarında 5000 MHz üzeri frekansların desteklendiğini de eklemiş. Yeni kitlerin fiyat bilgisi ise paylaşılmamış.

https://videocardz.com/press-release/t-force-launches-xtreem-ddr4-5066-5333-5600-mhz-memory-for-intel-rocket-lake

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