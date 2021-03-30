DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı

Kullanıcılar AMD ve Intel’den DDR5 uyumlu platform haberi beklerken bellek üreticilerinden olumlu haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor.
DDR5'te hacimli üretime geçildi
Çin’in 4. büyük bellek üreticisi Jiahe Jinwei tesislerinde DDR5 belleklerin hacimli üretimine geçildiğini duyurdu. Firmanın Micron tarafından üretilen mikrodevreleri kullanandığını da ekleyelim.
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Jiahe Jinwei’nin sahibi olduğu Guangwei ve Asgard geçtiğimiz günlerde 128 GB kapasiteli 4800 MHz’lik DDR5 RAM’lerini duyurmuştu. Hali hazırda Intel’in 600 serisi anakartlarıyla bu yıl sonunda DDR5’e geçmesi beklenirken AMD tarafı sessizliğini koruyor.
https://videocardz.com/newz/china-starts-mass-production-of-ddr5-memory Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DDR5 için altın standard DDR5-7200 MHZ olacak gibi görünüyor. O zaman DDR5 geçeriz artık. Tabi bunun için 3-4 yıl geçmesi lazım.