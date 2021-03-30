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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı

    Ardı ardına gelen DDR5 RAM haberlerinin ardından yeni bellek standartında ilk hacimli üretime geçiş haberi geldi. Çin’in en büyük bellek üreticilerinden Jiahe Jinwei’den güzel haber geldi.
    30 Mart 2021, 20:30 (2 sa.)
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı
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    Kullanıcılar AMD ve Intel’den DDR5 uyumlu platform haberi beklerken bellek üreticilerinden olumlu haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor.

    DDR5'te hacimli üretime geçildi

    Çin’in 4. büyük bellek üreticisi Jiahe Jinwei tesislerinde DDR5 belleklerin hacimli üretimine geçildiğini duyurdu. Firmanın Micron tarafından üretilen mikrodevreleri kullanandığını da ekleyelim.

    DDR5 belleklerin hacimli üretimine başlandı
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor"

    Jiahe Jinwei’nin sahibi olduğu Guangwei ve Asgard geçtiğimiz günlerde 128 GB kapasiteli 4800 MHz’lik DDR5 RAM’lerini duyurmuştu. Hali hazırda Intel’in 600 serisi anakartlarıyla bu yıl sonunda DDR5’e geçmesi beklenirken AMD tarafı sessizliğini koruyor.



    https://videocardz.com/newz/china-starts-mass-production-of-ddr5-memory
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    lterlemez 9 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    R redoracle (yıldırım coolboy) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd sessizliğini koruyor mu,yeni navi tabanlı apuların ddr5 ile geleceği tablolar var,van gogh apular gibi
    https://wccftech.com/amd-navi-23-radeon-rx-rdna2-gpus-feature-32-mb-infinity-cache/
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    ma95 (Muhsin Ayhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel ilk sene sadece Z serisi kartlara ddr5 verecek gibi
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk nesil olduğu için uzak durmada fayda var. Tabi sunucu tarafında RAM hızının çok önemli işlemler de zaten DDR5 bellekler deneniyor.

    DDR5 için altın standard DDR5-7200 MHZ olacak gibi görünüyor. O zaman DDR5 geçeriz artık. Tabi bunun için 3-4 yıl geçmesi lazım.
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    kuruwa (hasan uçar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar telefona koydu &ddr 5 i masa üstüne daha yeni geliyor
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sunucu tarafını bekliyorum bende o zaman bir sunucu alırız belki.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    İlk nesil ne kadar mantıklı?
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    fotifoti (foti ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 sene sonra ddr5'e geçerim . şimdilik eksiklik hissetmiyorum
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