TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu

İsviçre’de bulunan ve horoloji dünyasının Silikon Vadisi’ni oluşturan La Chaux-de Fonds’un saat ustaları tarafından üretilen TAG Hauer’in Aquaracer serisinin yeni modelleri 3 farklı renk yelpazesiyle alıcı karşısına çıkacak.

Dünyaca ünlü saat firması TAG Hauer’in ürettiği 43 mm’lik çelik kasaya sahip Aquaracer serisine ait yen imodeller 3 farklı renk seçeneğiyle yeni ‘’diver’’ yani dalış saatleri koleksiyonunu oluşturuyor.

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3 farklı renk

Tam Boyutta Gör

Yeni modellerde haki renk ile askeri bir görünüm yakalanmakla birlikte mavi olan model deniz tutkunlarına hitap ediyor. Kırmızı renk ile satışa sunulan diğer bir modelde daha modern bir çizgi yakalanmış.

Haki renk olan modelde quartz mekanizma tercih edilmekle birlikte diğer iki modelde 38 saatlik güç rezervine sahip otomatik 5 kalibre tercih edilmiş. Ayrıca saat 3 hizasında bulunan pencereden tarih takibi yapılabilirken döner bezelden de su altında kalınan süre takip edilebiliyor. Saatin arka kapağında yer alan ve TAG Hauer’in sembolü haline gelmiş eski dalgıç damgasının da oldukça şık durduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu"

Otomatik kalibre içeren modellerin balansının saatte 28,800 salınım yaptığı da açıklanan bilgiler arasında. 300 metre su geçirmezliğine sahip yeni modeller 1,550 Euro ( quartz ) ile 2,250 Euro ( otomatik ) fiyatlarla alıcı karşısına çıkacak.

https://www.tagheuer.com/is/en/collection-aquaracer/collection-aquaracer.html

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