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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu

    Horoloji dünyasının Silikon Vadisi’ni oluşturan La Chaux-de Fonds’un saat ustaları tarafından üretilen TAG Hauer’in Aquaracer serisinin yeni modelleri 3 farklı yeni renk ile alıcı karşısına çıkacak.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu
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    İsviçre’de bulunan ve horoloji dünyasının Silikon Vadisi’ni oluşturan La Chaux-de Fonds’un saat ustaları tarafından üretilen TAG Hauer’in Aquaracer serisinin yeni modelleri 3 farklı renk yelpazesiyle alıcı karşısına çıkacak.

    Dünyaca ünlü saat firması TAG Hauer’in ürettiği 43 mm’lik çelik kasaya sahip Aquaracer serisine ait yen imodeller 3 farklı renk seçeneğiyle yeni ‘’diver’’ yani dalış saatleri koleksiyonunu oluşturuyor.

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    3 farklı renk

    TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni modellerde haki renk ile askeri bir görünüm yakalanmakla birlikte mavi olan model deniz tutkunlarına hitap ediyor. Kırmızı renk ile satışa sunulan diğer bir modelde daha modern bir çizgi yakalanmış.

    Haki renk olan modelde quartz mekanizma tercih edilmekle birlikte diğer iki modelde 38 saatlik güç rezervine sahip otomatik 5 kalibre tercih edilmiş. Ayrıca saat 3 hizasında bulunan pencereden tarih takibi yapılabilirken döner bezelden de su altında kalınan süre takip edilebiliyor. Saatin arka kapağında yer alan ve TAG Hauer’in sembolü haline gelmiş eski dalgıç damgasının da oldukça şık durduğunu belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu"

    Otomatik kalibre içeren modellerin balansının saatte 28,800 salınım yaptığı da açıklanan bilgiler arasında. 300 metre su geçirmezliğine sahip yeni modeller 1,550 Euro ( quartz ) ile 2,250 Euro ( otomatik ) fiyatlarla alıcı karşısına çıkacak.



    https://www.tagheuer.com/is/en/collection-aquaracer/collection-aquaracer.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    peaceb (Baris BC) 2 gün
    Madem saatten anlamıyorsunuz gölge etmeyin bari.

    Herkes çok biliyor.
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Tag dalgıç saatlerinde kendi çizgisini yaratabilmiş ve koruyan bir marka, Rolex ve Omega'dan sonra gerek kalitesi gerekse tasarımıyla sahip olunabilecek tek marka. Diğerleri taklit üzerinden gidiyor fakat Tag kendi tarzını yaratabilmiş modelleriyle diğer markalardan ayrışıyor. Mavi ve bordo bezelli saatleri koleksiyonuma katmak isterdim.
    Yanıtla
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    cem650 3 gün
    iyide 100 tl saatte su geçirmiyor yani bu gün nerdeyse tüm ucuz saatlerde bu özellik var donanım haber olmuş saathaber hahahahah
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    monacomen 4 gün (düzenlendi)
    Biri de keşke alabilsek demiş. Saatin fiyatı 2.250 Euro, 21.000 lira!! Kolunuza 21.000 liralık sırf su geçirmiyor diye aleade bir saat takıp hayatınıza ne gibi bir anlam katacaksınız çok merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün monacomen
    15bini telefona verince hayata ne anlam katılıyorsa o :D
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    IceRulez (Osman R.F) 4 gün
    birde alabilsek keşke :((
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