Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu

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Kökleri tourbillon ile sonsuz takvim gibi birçok komplikasyonunun ve horoloji dünyasının ilklerinin mucidine yani Abraham-Louis Breguet’e dayanan dünyaca ünlü saat firması Breguet; yeni Tradition Quantième Rétrograde koleksiyonunu duyurdu.

Saat 12 hizasından saat takibi yapılabilen yeni modelde el yapımı guilloché işlemeli kadran tercih edilmekle birlikte yine ön tarafta firmanın imzası haline gelen ikonikleşmiş mekanizma ve mekanizmanın çark dizilimi yer alıyor.

Louis Abraham Breguet

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Ön tarafta yer alan ve açıkça görülebilen ikonik mekanizma oldukça güzel bir görünüm sağlamakla birlikte saat 8 hizasında merkez çark, saat 4 hizasında balans ve tam merkezde ise zembereğin bulunduğu tulumba yer alıyor.

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Yeni modelde retrograd takvim tercih eden firma, tarihin de kolayca ayarlanabilmesi için saat 10 hizasına bir adet basmalı pompa tuşu eklemiş.

Beyaz ve roze altın seçenenkleriyle ve 40 mm kasa çapıyla satışa sunulan yeni modelde 50 saat güç rezervine sahip otomatik 505Q kalibre tercih edilmiş. Ayrıca yeni model klasik görünümünün yanı sıra birçok yeniliği de bünyesinde barındırıyor zira eşapman mekanizmasındaki yeniliklerin yanı sıra pandül de tamamıyla silikon malzemeden üretilmiş.

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Son olarak yeni modelin Breguet’in ikonik iskelet mekanizmasıyla son derece modern, retrograd takvim ile son derece şık ve işlemeli kadran ile de klasik görüntü sağladığını ekleyelim. Şahsen bu model, iskelet saatleri pek sevmesem de hoşuma giden nadir modellerden birisi oldu.

Yeni model 36,900 CHF ( roze altın ) ve 37,700 CHF ( beyaz altın ) ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

https://www.breguet.com/en/timepieces/new-models-tradition/7597bbg19wu

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