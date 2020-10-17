Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu

    Kökleri tourbillon ile sonsuz takvim gibi birçok komplikasyonunun ve horoloji dünyasının ilklerinin mucidine, Abraham-Louis Breguet’e dayanan dünyaca ünlü saat firması Breguet yeni modelini duyurdu.
    5 gün
    1,5b
    1
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Kökleri tourbillon ile sonsuz takvim gibi birçok komplikasyonunun ve horoloji dünyasının ilklerinin mucidine yani Abraham-Louis Breguet’e dayanan dünyaca ünlü saat firması Breguet; yeni Tradition Quantième Rétrograde koleksiyonunu duyurdu.

    Saat 12 hizasından saat takibi yapılabilen yeni modelde el yapımı guilloché işlemeli kadran tercih edilmekle birlikte yine ön tarafta firmanın imzası haline gelen ikonikleşmiş mekanizma ve mekanizmanın çark dizilimi yer alıyor.

    Louis Abraham Breguet

    Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ön tarafta yer alan ve açıkça görülebilen ikonik mekanizma oldukça güzel bir görünüm sağlamakla birlikte saat 8 hizasında merkez çark, saat 4 hizasında balans ve tam merkezde ise zembereğin bulunduğu tulumba yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu

    Yeni modelde retrograd takvim tercih eden firma, tarihin de kolayca ayarlanabilmesi için saat 10 hizasına bir adet basmalı pompa tuşu eklemiş.

    Beyaz ve roze altın seçenenkleriyle ve 40 mm kasa çapıyla satışa sunulan yeni modelde 50 saat güç rezervine sahip otomatik 505Q kalibre tercih edilmiş. Ayrıca yeni model klasik görünümünün yanı sıra birçok yeniliği de bünyesinde barındırıyor zira eşapman mekanizmasındaki yeniliklerin yanı sıra pandül de tamamıyla silikon malzemeden üretilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu"

    Son olarak yeni modelin Breguet’in ikonik iskelet mekanizmasıyla son derece modern, retrograd takvim ile son derece şık ve işlemeli kadran ile de klasik görüntü sağladığını ekleyelim. Şahsen bu model, iskelet saatleri pek sevmesem de hoşuma giden nadir modellerden birisi oldu.

    Yeni model 36,900 CHF ( roze altın ) ve 37,700 CHF ( beyaz altın ) ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.



    https://www.breguet.com/en/timepieces/new-models-tradition/7597bbg19wu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 3 gün
    güzel saate benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Karbon 12 4 gün
    Boş yerlere de haplarımızı koyarız :)

    ...ama favorim iki kurma kollu Konstantin Chaykin'in "Joker"i. Ø 42mm ama 50mm etkisi veriyor. Ayın evrelerini de gösteriyor, böylece akşamı beklemek gerekmiyor.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Krone 4 gün
    Eşe dosta birer tane aldım teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi)
    Dedim gene bişey duyurmuş birileri. Freud yaptıysa haberi kesin saattir bu.
    Rolex falan biliyoruz biz,onlarca yüzlerce adını duymadığımız marka var. Biz bilmiyoruz ama zengin biliyor ne olduğunu.
    Bunlar zenginlerin birbirine hava atma şeysi herhalde takı gibi, ziynet eşyası. Öyle bakmak lazım olaya.
    Yoksa 350 bin liralık saat ne işime yarayacak?
    Donanımhaberde de adını bile ilk kez duyduğum bu saate bu paraları verecek vardır herhalde ki haberi yapılıyor.
    Var mıdır lan?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 5 gün
    Gerçekten bu ev değerindeki bazen bir kaç ev değerindeki saatlerle cidden ilgilenip zamanını harcayan var mı ya? Multi-milyoner değilseniz yazık gerçekten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darthserratus 5 gün
    Bunu daha önce de yazdım. Daha orta segmentte saat haberlerine de yer verilmeli. Örneğin geçtiğimiz gün Oris; 5 gün güç rezervli, 2250 Gauss'a kadar antimanyetik, 28800 bph olan Calibre 400'ü duyurdu. Üstelik büyük firmaların verdiği 5 yıllık garantiyi 10 yıla çıkardı. Oris'in giriş-orta segmente hitap ettiğini düşünürsek, bana sorarsanız bu çok daha heyecan verici bir gelişme.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mr.yasoo (Mustafa Yasin İşinibilir) 4 gün darthserratus
    2007 de TT1 Williams Day&Date Modelini almıştım. Yaş ilerledikçe ve vücut hacim kazandıkça bileğimde küçük kaldı.(40 mm çap) 2016 da sattım. ORIS,TISSOT,TUDOR,MIDO gibi giriş seviyesi isviçre saatleri bile bizde üst kesime hitap ediyor. Zira bu markaların otomatikleri 5.000 TL den başlıyor. Mesela geçen sene satın aldığım Tissot Seastar 1000 Powermatic 80, 2.700 TL iken şu an 6.000 TL bandında Hele birde 2014 te satın aldığım Aerowatch Hommage 1910 otomatiğin fiyatını yazmayayım bile. O yıl 1.980 TL ödemiştim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokinto (umut AYDIN) 5 gün
    Burası donanım - haber sitesi. Muhakkak her çıkanı alacağız diye bir şey yok. Ben saat bile takmam ama keyifle okudum, haber gayet güzel yazılmış. Anlatılan her şeyi almak yerine üretim perspektifini anlamaya çalışarak haberi değerlendirin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 5 gün
    Teşekkürler yeni aldığım sıfır passatı verip bu saati aldım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    misterrium (Doruk Buğday) 5 gün
    37.700 İsviçre Frangı eşittir
    327.175,08 Türk Lirası

    yeni çıkan iphone'a, ps5'e, xbox series X e bile anca kedinin ciğere baktığı gibi bakarken süper haber olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 5 gün misterrium
    ülkede zevk diye birşey kalmadı malesef
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir 4 gün Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor 4 gün Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var 4 gün Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor 4 gün Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı 4 gün TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu 4 gün Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı 4 gün Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor 4 gün Bu bilgisayar başka | Huawei MateBook X incelemesi 4 gün Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli 4 gün DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 gün Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu Sonraki iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek 5 gün Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi 5 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı 5 gün Monster'da Bu Hafta - DOOM Eternal 5 gün Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir" 5 gün Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu 5 gün Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor 5 gün Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor 5 gün Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek 5 gün Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925 5 gün 2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız