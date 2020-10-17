Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu

Kökleri tourbillon ile sonsuz takvim gibi birçok komplikasyonunun ve horoloji dünyasının ilklerinin mucidine yani Abraham-Louis Breguet’e dayanan dünyaca ünlü saat firması Breguet; yeni Tradition Quantième Rétrograde koleksiyonunu duyurdu.
Saat 12 hizasından saat takibi yapılabilen yeni modelde el yapımı guilloché işlemeli kadran tercih edilmekle birlikte yine ön tarafta firmanın imzası haline gelen ikonikleşmiş mekanizma ve mekanizmanın çark dizilimi yer alıyor.
Louis Abraham Breguet
Ön tarafta yer alan ve açıkça görülebilen ikonik mekanizma oldukça güzel bir görünüm sağlamakla birlikte saat 8 hizasında merkez çark, saat 4 hizasında balans ve tam merkezde ise zembereğin bulunduğu tulumba yer alıyor.İlginizi Çekebilir TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu
Yeni modelde retrograd takvim tercih eden firma, tarihin de kolayca ayarlanabilmesi için saat 10 hizasına bir adet basmalı pompa tuşu eklemiş.
Beyaz ve roze altın seçenenkleriyle ve 40 mm kasa çapıyla satışa sunulan yeni modelde 50 saat güç rezervine sahip otomatik 505Q kalibre tercih edilmiş. Ayrıca yeni model klasik görünümünün yanı sıra birçok yeniliği de bünyesinde barındırıyor zira eşapman mekanizmasındaki yeniliklerin yanı sıra pandül de tamamıyla silikon malzemeden üretilmiş.
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Son olarak yeni modelin Breguet’in ikonik iskelet mekanizmasıyla son derece modern, retrograd takvim ile son derece şık ve işlemeli kadran ile de klasik görüntü sağladığını ekleyelim. Şahsen bu model, iskelet saatleri pek sevmesem de hoşuma giden nadir modellerden birisi oldu.
Yeni model 36,900 CHF ( roze altın ) ve 37,700 CHF ( beyaz altın ) ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.
https://www.breguet.com/en/timepieces/new-models-tradition/7597bbg19wu Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
...ama favorim iki kurma kollu Konstantin Chaykin'in "Joker"i. Ø 42mm ama 50mm etkisi veriyor. Ayın evrelerini de gösteriyor, böylece akşamı beklemek gerekmiyor.
Rolex falan biliyoruz biz,onlarca yüzlerce adını duymadığımız marka var. Biz bilmiyoruz ama zengin biliyor ne olduğunu.
Bunlar zenginlerin birbirine hava atma şeysi herhalde takı gibi, ziynet eşyası. Öyle bakmak lazım olaya.
Yoksa 350 bin liralık saat ne işime yarayacak?
Donanımhaberde de adını bile ilk kez duyduğum bu saate bu paraları verecek vardır herhalde ki haberi yapılıyor.
Var mıdır lan?
327.175,08 Türk Lirası
yeni çıkan iphone'a, ps5'e, xbox series X e bile anca kedinin ciğere baktığı gibi bakarken süper haber olmuş.