Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi

    Takasbank, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemleri için “Taşıt Takas Sistemi” geliştirdi. 3 Şubat 2020 itibarıyla uygulamaya alınacak Taşıt Takas Sistemi nedir?
    2 sa.
    2,3b
    69
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi
    Tam Boyutta Gör

    Takasbank, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemleri için “Taşıt Takas Sistemi” geliştirdi. Taşıt Takas Sistemi, 3 Şubat 2020 itibarıyla uygulamaya alınacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor

    Takasbank’tan yapılan açıklamaya göre, Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu olan nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

    15 TL işlem ücreti

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Taşıt Takas Sistemi’ne www.tasittakas.com.tr üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktardı. Elibol, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor"

    Riskleri ortadan kaldıracak

    Taşıt Takas Sistemi’nin tüm geliştirme süreçlerinin tamamlandığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu ifade eden Elibol, “Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Taşıt Takas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu” dedi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/arac-alim-satiminda-yeni-donem-olan-tasittakas-sistemi-3-subatta-basliyor/1718826 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Like a Sir (@like a sir) 2 sa. en beğenilen
    notere 15e sattık diyip 45e sattığımız için kimse bu sistemi kullanmayacak
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    tritone 10 dk.
    arac veya ev alinacagi zaman odeme yapacak adam noterin hesabina yatirsin, noter de saticiya odesin bu kadar basit
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 41 dk.
    Bence şimdiye kadar yapılmadığı kabahat kaç kişinin canı yandı. Hatta aracı ikinci el satarken bi uzmanın inceleyip öyle alıcıya teslim edilmesi lazım. 3 gün geç olur ama uzman raporu sonrası alan bilerek alır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ulashcan 48 dk.
    15 TL ile başlar, yakın zamanda 1500 TL olur.



    Bkz. Cep telefonu kayıt ücreti
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    msuermarta 58 dk. master3426
    Sattığı tutar üzerinden komisyon faizi kesiyor..ne kadar düşük ücret onladar düşük vergi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asdemre 1 sa.
    Haftalar önce duyum almıştım, konulardan birine yazmıştım ve sanırım gerçek olacak. Beyan edilen tutarlar arasındaki farkın vergisi alınacak ona hazırlık heralde. Al sat yapan vergi levhası olmayan vatandaş satın alırken beyan edilen tutar ile satarken beyan ettiği tutarın arasındaki farkın belli bir yüzdesini vergi olarak verecek. Sistemin oturması, zorunlu olması ve beyan edilen değer ile takasbank üzerinden gerçekleşecek satış tutarının aynı olması gerekecek. Ha eksik söyleyen olur ama bu da bir tarafın zararlı çıkması anlamına gelir ki kimse bunu kabul etmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    _Köroğlu_ 1 sa.
    Sistemi mecbur mu tutuyorlar?

    Değilse bile yakında mecburi olur. Devlete para lazım 🤔
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OturanKuş 1 sa. _Köroğlu_
    Olsun zaten şahıstan vergi alınmıyor senede 3 kere şansı var alıp satmak için burda canı yanacak vergi mükellefi galerici çakallar. Git hepsinin arkasında odmanlı tuğrası var. Ama araç satarken vergi kaçırmak için hepsi %20-30 aracı daha düşük fiyattan gösteriyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OturanKuş 1 sa.
    Devlet bu sistemi zorunlu kılarsa ortada gezinen 50 binlik aracı 30 bine satmiş gibi gösteren galerici çakalların sonu gelir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bluemoon 1 sa.
    Beyler, taşıt gelir vergisine hazır mısınız?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    biroli 1 sa.
    Devletin bu işten karı olmazsa mızıkçılık yapar😂😂😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    master3426 1 sa. Like a Sir
    Neden öyle yapılıyor acaba merak ettim.

    Yani neden gerçek satış tutarıni belirtmiyor satici
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    emruz315 19 dk. master3426
    galericiyse vergi çıkacağı için düşük gösterir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Erasmus78 +255 lazer__ +202 Bay Robot +172 Fx_57,5 +121 Winter Is Coming +117 AirSupport +82 BilirKişi00 +82 faniseyler +77 coolman06 +70 Musty3535123 +68
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    69 Kişi Okuyor (18 Üye, 51 Misafir) 28 Masaüstü 41 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2334 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    takasbank nedir?, taşıt takas sistemi nedir? ve
    4 etiket daha taşıt takas sistemi işlem ücreti ikinci el araç alım satım noter Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası257,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı270b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı 36 dk. Boeing CEO'su, THY'nin 2009'daki Amsterdam kazasıyla ilgili ifade vermeyi reddetti 1 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı 1 sa. ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak 1 sa. DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var? 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi Sonraki Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti 3 sa. Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor 3 sa. Logitech Pro X İnceleme 3 sa. Apple AirTags bahar etkinliğinde tanıtılacak 4 sa. Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor 4 sa. RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı 5 sa. Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım 14 sa. Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor 16 sa. Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı 17 sa. James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 17 sa. Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir 18 sa. NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu 19 sa. Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak 19 sa. Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor 20 sa. The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz 20 sa. PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı 20 sa. Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor 21 sa. Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz 21 sa. RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor 21 sa. Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    1 ayda vücudum nasıl sizce ?
    DH Forum
    550W PSU ile GTX 1660S
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim