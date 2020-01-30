Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi

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Takasbank, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemleri için “Taşıt Takas Sistemi” geliştirdi. Taşıt Takas Sistemi, 3 Şubat 2020 itibarıyla uygulamaya alınacak.

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Takasbank’tan yapılan açıklamaya göre, Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu olan nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

15 TL işlem ücreti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Taşıt Takas Sistemi’ne www.tasittakas.com.tr üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktardı. Elibol, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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Riskleri ortadan kaldıracak

Taşıt Takas Sistemi’nin tüm geliştirme süreçlerinin tamamlandığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu ifade eden Elibol, “Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Taşıt Takas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/arac-alim-satiminda-yeni-donem-olan-tasittakas-sistemi-3-subatta-basliyor/1718826

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