Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi

Takasbank, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemleri için “Taşıt Takas Sistemi” geliştirdi. Taşıt Takas Sistemi, 3 Şubat 2020 itibarıyla uygulamaya alınacak.İlginizi Çekebilir Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor
Takasbank’tan yapılan açıklamaya göre, Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu olan nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.
15 TL işlem ücreti
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Taşıt Takas Sistemi’ne www.tasittakas.com.tr üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktardı. Elibol, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını da sözlerine ekledi.
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Riskleri ortadan kaldıracak
Taşıt Takas Sistemi’nin tüm geliştirme süreçlerinin tamamlandığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu ifade eden Elibol, “Taşıt Takas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Taşıt Takas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu” dedi.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/arac-alim-satiminda-yeni-donem-olan-tasittakas-sistemi-3-subatta-basliyor/1718826 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Değilse bile yakında mecburi olur. Devlete para lazım 🤔
Yani neden gerçek satış tutarıni belirtmiyor satici
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